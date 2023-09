Nixsto Câble Ethernet 15 m- Cat8 Câble de Réseau 40Gbps 2000 MHz, Grande Vitesse Câble Internet Plat Avec Connecteur RJ45 Pour Routeur, Modem, Switch, Box TV, Plus Rapide Que les Cat 5e/Cat6/Cat7

[Vitesse Ultra-rapide 40Gbps] Le câble Ethernet Cat 8 fournit jusqu'à 40Gbps de transfert de données par seconde et 2000MHz de bande passante, utilisé pour 25/40 GBase-T (plus rapide que le câble Cat 7 10Gbps 600MHz). Ce câble Cat8 peut être utilisé pour les réseaux câblés domestiques et de bureau, se connecter aux segments LAN/WAN et aux équipements réseau à grande vitesse, et vous permet de surfer sur Internet, de jouer à des jeux et de diffuser des vidéos en continu [Connecteur RJ45 anti-interférences] Le câble internet professionnel Cat8 est composé de 4 paires torsadées blindées 30AWG 100% cuivre. Comparé à cat5e/cat6/cat7, il minimisera les interférences qui ont un impact négatif sur la qualité du signal; et les connecteurs RJ45 plaqués or, durables et faciles à brancher, s'adaptent étroitement aux contacts plaqués or 8P8C pour fournir des connexions plus rapides et plus stables [Câble Stable, Durable et Flexible] Chaque câble réseau adopte un extérieur en PVC et est soumis à des milliers de tests de flexion. Il est très durable et a une longue durée de vie. Si vous avez le moindre problème avec nos produits, nous vous fournirons un service après-vente amical en temps voulu [Design Plat Unique] Ce câble réseau Cat 8 plat, mince et flexible, mesure 7,2+ -0,1 mm de large et 2,2+ -0,08 mm d'épaisseur, ce qui est super flexible et durable pour contourner les coins, les joints de porte ou pour le placer facilement sous le tapis sans se plier, se fendre ou s'emmêler comme les câbles ronds, ce qui donne à vos espaces un aspect propre et net [Compatibilité étendue] Ce câble Cat8 haute vitesse RJ45 n'est pas seulement rétrocompatible avec les câbles Cat7, Cat6e, Cat6, Cat5, Cat5e, mais fonctionne également avec tous les appareils RJ45 tels que les PC, les imprimantes de réseau, les routeurs WiFi, les extensions WiFi, les modems Virgin, les commutateurs et les téléviseurs