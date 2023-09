Samsung Galaxy Buds Live Wireless Headphones Argenté

L'oreillette est conçue pour s'adapter à chaque instant. Avec une forme emblématique et un design ergonomique, un ajustement qui laisse entrer votre environnement naturel et un haut-parleur optimisé pour une meilleure expérience. C'est un son fait pour vos oreilles.Caractéristiques:La nouvelle forme emblématique des véritables écouteurs sans fil: le design accrocheur du Galaxy Buds Live se démarque, même à l'intérieur de votre oreille. Reflétant les courbes de l'oreille et du visage pour un look naturel, ils sont polis avec une finition brillante et se combinent même avec un étui inspiré de la boîte à bijoux - pour tenir dans votre main lors de vos déplacements.Ergonomique Conçu pour vos oreilles: les Galaxy Buds Live reposent doucement à l'intérieur de l'oreille, vous offrant un ajustement pour un confort toute la journée avec moins de fatigue. Son design ergonomique est confortable mais non intrusif avec deux tailles de bout d'aile pour un meilleur ajustement. Alors, rendez-vous au bureau, rendez-vous chez un ami et plus encore sans que vos têtes ne quittent vos oreilles.ANC ON / ANC ON: La première annulation active du bruit (ANC) pour le type ouvert sur les véritables écouteurs sans fil de Galaxy empêche le bruit d'entrer, mais laisse entrer le monde. Elle réduit les bruits de fond sans manquer ce qui est important, comme les voix et les annonces, pour que vous entendiez plus de ce que vous voulez entendre - tout cela avec juste une pression longue pour l'allumer.L'annulation active du bruit (ANC) sur les Galaxy Buds Live a reçu la vérification UL pour réduire le bruit de fond jusqu'à 97% dans les bandes de basses fréquences.Écoutez chaque son prendre vie: sentez-vous comme si vous étiez au premier rang ou que vous faisiez partie de quelque chose de plus grand. Les haut-parleurs de 12 mm avec son par AKG fonctionnent avec la conception ergonomique du Galaxy Buds Live pour offrir un son spacieux, tandis que le grand haut-parleur et le conduit de basses aident à émettre des basses profondes avec un flux d'air qui laisse le son circuler de manière transparente.Un assistant intelligent qui vous écoute: le réveil vocal Bixby est prêt à chaque fois que vous appelez. Il se réveille avec votre voix, vous permettant de contrôler votre téléphone sans lever le petit doigt. Gérez vos appels, réglez le volume ou consultez la météo lors de vos déplacements. Vous parlez, Bixby écoute 3, 4, 5Touchez et maintenez, et Spotify joue: l'intégration Spotify de Galaxy Buds Live vous permet d'attribuer un raccourci sur votre téléphone. Appuyez et maintenez pendant une seconde pour vous connecter instantanément à toutes vos listes de lecture préférées. C'est facile d'écouter. Un demi-million de podcasts et 50 millions de chansons sont désormais à portée de main.6, 7, 8Nécessite la configuration des paramètres du pavé tactile via l'application Galaxy Wearables.Les mots sont clairs et nets: avec trois micros intégrés et une unité de prise de voix, vous obtenez une...