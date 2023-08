Final Fantasy XIV - Starter Edition US Site officiel Clé CD

Il s'agit de la versionWindows d'un jeu et il NE PEUT PAS être activé ou utilisé avec la version Steam, MAC OS ou Playstation ! Il s'agit d'un produit à usage restreint qui peut être activé et joué sur SEULEMENT aux États-Unis. Final Fantasy XIV : A Realm Reborn est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) pour Windows® PC et PlayStation®3 qui vous invite à explorer le royaume d'Eorzea avec des amis du monde entier. Formez un groupe et partez à l'aventure avec une multitude de joueurs du monde entier. Forgez des amitiés, montez des chocobos et montez à bord de dirigeables tandis que vous et vos compagnons créez vos propres histoires uniques dans Eorzea. Partez seul ou demandez l'aide de vos amis pour entreprendre des quêtes épiques, combattre les monstres familiers de Final Fantasy et acquérir des capacités et des équipements uniques. Tous les éléments classiques de la série que vous avez appris à connaître et à aimer vous attendent ! Embarquez dans l'aventure de votre vie pour aider à reforger le destin d'Eorzea.L'édition starter est parfaite pour les nouveaux venus car elle inclut l'expérience primée FINAL FANTASY XIV : A Realm Reborn et vous permet de commencer votre aventure en tant que guerrier de la lumière jusqu'au niveau 50. Rejoignez d'autres joueurs du monde entier et commencez votre propre aventure FINAL FANTASY dès aujourd'hui !Aperçu de l'histoire :Eorzea. Une terre embrassée par les dieux et forgée par les héros. Cherchant à contrôler ce royaume et ses abondantes ressources de cristal, l'Empire Garlean envoie une armée massive en campagne pour conquérir son voisin du sud. Poussé par la folie, le commandant des forces d'invasion complote en silence pour arracher la lune des cieux et la précipiter sur la terre. Les habitants du royaume apprennent bientôt ce plan diabolique et joignent leurs mains dans la prière pour tenter, à la dernière minute, d'implorer l'aide des dieux, mais leurs efforts échouent. De l'intérieur de la lune émerge Bahamut, une ancienne terreur bouillonnante de rage alimentée par d'innombrables générations d'emprisonnement. Sentant la tension du destin, un puissant mage canalise ses dernières forces pour envoyer les héros d'Eorzea dans une faille temporelle. Là, ils attendent, épargnés par les flammes de la destruction, jusqu'à ce qu'on ait à nouveau besoin d'eux. Ces héros, c'est vous, et l'heure du réveil a sonné. Venez assister à la renaissance d'un royaume.Caractéristiques : Toutes les caractéristiques de la franchise Final Fantasy, y compris un scénario captivant, des graphismes de premier ordre et des scènes coupées en temps réel en HD.Des caractéristiques de jeu robustes, telles que des entreprises libres gérées par les joueurs, du contenu joueur contre joueur axé sur l'histoire et un système d'invocation unique, le tout conçu pour accueillir une communauté de joueurs dynamique.Un nouveau moteur graphique incroyable qui offre un haut niveau de détail et de qualité sur les plateformes...