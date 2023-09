Bac à litière kooa, vert foncé beige, en plastique 100 % recyclé Avec les produits kooa, vous pourrez vous occuper de votre animal avec la même exigence dont vous faites preuve pour vos propres soins. C'est avec passion que nous nous efforçons d'assurer le bien-être et le confort de vos animaux de compagnie,...

Trier et valoriser les déchets constitue une obligation pour les entreprises de 20 salariés et plus. Elles participent ainsi aux efforts en faveur de l’environnement et la préservation des ressources naturelles.

Cette mobilisation requiert la mise en place d’une organisation pertinente et l’adoption de nouvelles habitudes. La réussite des initiatives dépend de l’implication des équipes. Comment motiver les employés au recyclage ? Suivez le guide.

Renforcer la sensibilisation sur l’importance du recyclage

Les effets négatifs du changement climatique alimentent les actualités. De nombreux acteurs militent ainsi en faveur du changement de comportement. Le recyclage figure parmi les solutions efficaces et plusieurs entreprises l’ont déjà adoptée.

Vous pouvez inviter des spécialistes pour sensibiliser vos équipes sur l’obligation des entreprises à recycler. Comme une image vaut dix mille mots, ils illustrent les messages avec des supports. Des vidéos, des jeux de rôle et des simulations renforcent la compréhension du sujet. En plus de ces interventions, il est mieux de participer à des évènements et organiser des visites d’échange.

Des organismes proposent des accompagnements personnalisés. Ils vous aident à réaliser un état de lieux afin de déterminer comment instaurer le recyclage au sein de votre entreprise.

Impliquer les collaborateurs tout au long du processus

Une approche participative crée une saine émulation. La participation des équipes accélère l’adoption de nouvelles habitudes. Même si des cas présentent des similitudes, chaque entreprise est unique.

Un questionnaire adressé à tous les départements permet de mieux comprendre la situation et de connaître les idées relatives au recyclage et l’environnement. Chaque entité enverra ensuite un représentant afin de former un comité de coordination. Le nombre des membres dépend de la taille de votre entreprise.

Le comité organise les réunions, collecte les avis, synthétise les idées et effectue des recherches supplémentaires afin de trouver une méthode adaptée à la réalité de votre firme. Les suggestions feront l’objet d’une consultation élargie avant leur application. Bien entendu, il est important de lancer une plateforme où chacun peut s’exprimer à tout moment.

Un tel processus prend plus de temps, mais des mesures imposées ont peu de chance de réussir. Une formation stimulante sur la revalorisation et la réutilisation des déchets décuplera la motivation de vos collaborateurs.

Faciliter le recyclage et favoriser les bonnes habitudes

La création du comité et l’implication de toutes les parties prenantes constituent un bon départ. La réussite du recyclage requiert ensuite l’utilisation de moyens appropriés et une bonne organisation.

Les dispositifs de collecte dépendent de la nature et du volume des déchets. Les entreprises spécialisées fabriquent des récipients adaptés à toutes les situations. Certains modèles combinent élégance et efficacité. Disponible en différentes tailles et décliné en plusieurs couleurs, une poubelle de bureau design devient un élément décoratif et sublime l’ensemble.

Une valorisation en interne des déchets non polluants est possible. Ils serviront de matières premières aux travaux manuels. Ces activités boostent la créativité et raffermissent les liens.

Prenez le temps de bien organiser le ramassage. Des entreprises achètent les déchets, les fonds reçus financeront une partie de votre politique de recyclage.

Pérenniser les acquis et continuer à avancer

Une évaluation régulière des activités permet de rectifier le tir en cas de souci. Elle facilite aussi la documentation des bonnes pratiques. Un rapport complet contient les différents points. Cet ouvrage rappelle les objectifs, trace les lignes directrices, détaille les actions réalisées, souligne les résultats obtenus et précise le prochain cycle.

Après, il serait mieux que les équipes appliquent les principes du recyclage chez eux. Bien entendu, certains vont plus loin en matière d’écologie. Ils proposeront des idées intéressantes dans l’espace prévu à cet effet. Enfin, parallèlement au recyclage, il est aussi essentiel de réduire le gaspillage et prendre d’autres initiatives en faveur de l’environnement.