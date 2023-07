Philips Hue White Starter Smart Bulb Kit Blanc

Caractéristiques:- Le kit de démarrage Philips Hue White contient trois ampoules, un pont et un interrupteur. Il vous permet de contrôler l`éclairage de n`importe où dans le monde tant que vous disposez d`une connexion Internet. En outre, vous pouvez automatiser les lumières afin qu`elles prétendent que vous êtes à la maison lorsque vous ne l`êtes pas.Contrôle intelligent, à la maison et en déplacement :- Avec les applications Philips Hue pour iOS et Android, vous pouvez contrôler vos ampoules à distance où que vous soyez. Vérifiez si vous avez oublié d`éteindre les lumières avant de quitter la maison et allumez-les si vous travaillez tard.Minuteries selon vos préférences :- La fonction de programmation de l`application Philips Hue vous permet de faire semblant d`être chez vous même lorsque vous n`y êtes pas. Réglez vos lumières pour qu`elles s`allument à une heure précise et retrouvez-les lorsque vous rentrez chez vous. Vous pouvez également régler les pièces pour qu`elles s`allument à des moments différents. Et, bien sûr, vous pouvez configurer les lumières pour qu`elles s`éteignent progressivement la nuit et vous pouvez complètement arrêter de vous inquiéter.Gradation sans installation :- Profitez d`une gradation fluide garantie grâce à Philips Hue. Réglez sur un réglage optimal : ni trop sombre ni trop lumineux. Pas besoin de câbles, d`électriciens ou d`installation.Contrôle entre vos mains :- Connectez les lumières Philips Hue au pont et découvrez les possibilités infinies à votre disposition. Contrôlez les lumières depuis votre smartphone ou votre tablette avec l`application Philips Hue ou ajoutez des interrupteurs au système pour activer les lumières. Réglez les minuteries, les notifications, les alarmes et bien plus encore pour profiter pleinement de l`expérience Philips Hue. Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa, Apple Homekit et Google Home pour vous permettre de contrôler vos lumières avec votre voix.Caractéristiques:Général:- Type de produit : kit d`éclairage sans fil.- Nombre d`ampoules nécessaires : 50- Caractéristiques : Compatible avec Android,Compatible avec Ios- Entrée lumineuse- Type : 2 ampoules LED.- Formulaire : A60- Type de prise : E27- Puissance : 9,5 W- Puissance équivalente : 75 W- Classe d`efficacité énergétique : F- Consommation d`énergie par 1000 H : 10 Kwh- Facteur de puissance : 0,5- Couleur d`éclairage : lumière blanche douce et chaude- Température de couleur : 2700K- Indice de rendu des couleurs : 80- Puissance lumineuse : 1100 Lumens- Angle de faisceau : 360 degrés- Durée de vie : 25000 Heures- Cycles de commutation : 50000- Fonctions : Pleine lumière instantanée- Exigences d`alimentation- Tension requise : AC 220 - 240 V- Fréquence requise : 50/60 Hz- Internet des objets (IoT)- Compatible avec l`Internet des objets (IoT) : Oui- Plate-forme : Apple Homekit-Technologie de communication : Bluetooth, Zigbee- Assistant intelligent : Assistant Google, AlexaDimensions et poids:- Détails sur les dimensions et le...