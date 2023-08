Sergio Tacchini Sweat à capuche Bordeaux Homme Sergio Tacchini Image XL N'attendez plus pour commander ce sweat à capuche homme de la marque Sergio Tacchini ! Couleurs : Bordeaux, Noir, Jaune Coupe classique Capuche avec cordons de serrage Grand logo Sergio brodé sur le devant Manches longues Composition : 80% coton, 20% polyester

Vous êtes à la recherche de solutions pour améliorer l’image de votre entreprise et vous avez pensé à votre service de livraison ? Votre entreprise réalise de nombreuses livraisons toutes les semaines et vous souhaitez les optimiser pour augmenter le taux de satisfaction de votre clientèle ?

De la mise en place d’une bonne organisation dans votre entreprise à un logiciel de géolocalisation pour optimiser vos livraisons en passant par des emballages de qualité, plusieurs points sont à considérer pour que votre service de livraison soit optimal aussi bien pour la rentabilité de votre entreprise que pour la satisfaction de vos clients.

Pour vous aider dans cette mission, nous vous proposons quelques conseils essentiels pour améliorer votre image de marque grâce à votre service de livraison.

Mettre en place une bonne organisation en interne

Tout d’abord, si vous souhaitez améliorer votre image de marque avec un service de livraison parfait, vous devez mettre en place une bonne organisation en interne. Avant que vos colis ne partent en livraison, il est en effet essentiel que vous trouviez des solutions en interne pour gagner du temps sur vos emballages par exemple. Vous devez rester toujours à jour sur vos livraisons pour réduire vos délais afin que vos clients reçoivent leurs commandes au plus vite. De même, avec une bonne organisation en interne, vous pourrez prévoir des tournées optimisées pour vos livraisons.

Utiliser un logiciel de géolocalisation pour optimiser vos livraisons

Pour vous aider à optimiser vos livraisons, nous vous conseillons ensuite vivement d’utiliser un logiciel de géolocalisation. De nos jours, il existe des applications pour simplifier de nombreux aspects de la gestion d’une entreprise. Pour les livraisons, il en est de même avec une application de géolocalisation. Avec ce type de logiciel, vous aurez par exemple la possibilité de suivre vos livreurs pendant leurs tournées afin d’optimiser les parcours. Vous pourrez les aider à mieux gérer leur temps et leur itinéraire si vous repérez des anomalies. De plus, une application de géolocalisation vous permet de mieux gérer vos tournées et donc de gagner du temps et de la productivité pour votre entreprise. Vous pourrez également en profiter pour faire des économies de carburant. Si vous êtes intéressé par cette solution pour votre entreprise, nous vous invitons à lire la suite ici pour découvrir les avantages d’un logiciel de géolocalisation.

Former correctement vos livreurs

Ensuite, nous vous recommandons de bien former vos livreurs. Ils représentent en effet l’image de votre marque auprès de votre clientèle. Si vos clients commandent vos produits en ligne, les livreurs sont la seule personne en lien avec votre entreprise qu’ils vont voir. Vous devez donc les former comme des représentants de votre marque. Si la livraison se passe bien et avec le sourire, vous augmentez vos chances que vos clients soient satisfaits de votre marque.

Soigner la qualité de vos emballages

Autre point important pour améliorer votre image de marque avec vos livraisons, vous devez prendre le temps de soigner la qualité de vos emballages. Un produit qui arrive bien emballé est toujours reçu de manière plus agréable qu’un carton qui parvient tout abimé à son destinataire. Choisissez donc avec soin vos emballages et veillez à ce qu’ils soient de la bonne taille et de la bonne forme. Selon la nature de vos produits, n’hésitez pas aussi à glisser une petite carte de visite ou à agrémenter votre emballage avec un joli papier ou une attention personnalisée. Vos clients prendront ainsi davantage de plaisir à ouvrir votre colis et à découvrir votre produit.

Communiquer sur vos actions environnementales

Dans un monde où les préoccupations environnementales sont en augmentation permanente, nous vous recommandons également de communiquer si votre entreprise a des engagements écologiques. Les livraisons ne sont pas optimales pour la planète alors si vous faites des efforts pour réduire votre empreinte carbone, vous devez communiquer pour le faire savoir. La majorité de vos clients ayant des préoccupations écologiques, ils seront forcément sensibles à vos actions s’ils sont au courant. Vous augmentez ainsi vos chances pour qu’ils passent des commandes auprès de votre entreprise et qu’ils soient satisfaits de votre service de livraison.

Répondre à vos clients non satisfaits

Enfin, nous vous conseillons de ne négliger aucun client qui vous fait savoir qu’il n’est pas satisfait de votre service de livraison. Analysez chaque plainte que vous recevez et prenez le temps de répondre à tout le monde de manière personnalisée. Si le problème est de votre faute, nous vous suggérons de faire un geste commercial auprès du client. Votre attention ne pourra qu’être bien vue. Vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté pour que ce client parle de vous de manière positive autour de lui et contribue à son échelle à améliorer l’image de votre marque.

Et vous, quels sont vos conseils pour améliorer l’image de marque d’une entreprise grâce à son service de livraison ?