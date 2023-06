Synco Mic-E10 (Entretien / Conférence, Studio, Colloque, Champ d'application, En direct), Microphone

【Upgraded Cardioid Condenser Mic】 En tant que microphone à condenseur cardioïde, le SYNCO Mic-E10 Dynamic Instrument MIC est le plus sensible au son provenant de l'avant, réduisant efficacement le feedback sonore et les bruits périphériques non sollicités. Vous pouvez obtenir de très bons résultats même dans des environnements avec du vent, de la circulation et des bruits. 【Son de haute qualité, transmission idéale du signal】. Adoptant une réponse en fréquence large et équilibrée de 50Hz-18000Hz, le microphone vocal Mic-E10 est idéal pour l'enregistrement d'une large gamme de sons, y compris les voix, les instruments acoustiques et musicaux, les voix chantées avec de grands détails. Un microphone SYNCO vous aide à capter le son lors d'interviews, de discours, de performances musicales et de nombreuses applications de son live. 【Super design anti-interférence】. Built-in exquis boîtier en alliage d'aluminium et incorporé 180Hz 12dB filtre coupe-bas, E10 microphone audio musical roule sur les bruits indésirables, plosives de la voix et une partie des bruits à 180Hz, minimisant le bruit ambiant et le bruit périphérique tels que le vent, le bruit de manipulation. La réduction intelligente du bruit améliore la clarté et la qualité de l'enregistrement. 【Support de la pile 1.5V AA/48V Phantom Power】. Mic-E10 Musical Instrument mic supporte 1.5V AA battery et 48V phantom power, 1.5V battery for DSLR, smartphone and computer while the latter for audio mixer or recorder. La batterie 1.5V est suffisamment puissante pour alimenter le microphone SYNCO lorsque l'alimentation fantôme 48V n'est pas disponible, en particulier pour les applications en extérieur. 【Intendu pour une utilisation intensive】. SYNCO Dynamic Instrument Microphone est conçu avec un connecteur XLRM à 3 broches, qui est universel pour la plupart des appareils audio, y compris les mixeurs audio, les enregistreurs, les caméscopes, les appareils photo (nécessitent un câble XLRM vers 3,5 mm). Le XLR dispose d'un mécanisme de verrouillage pour éviter les déconnexions intempestives, garantissant ainsi une transmission rapide et fluide du signal.