15 éditeurs cités, 1 marché low-code scruté, les leaders listés, ce que Spherical Insights surveille de près

Spherical Insights met en avant 15 sociétés associées au marché des logiciels d’application de code. Le sujet renvoie aux outils de développement orientés productivité, souvent rattachés au low-code/no-code. Derrière l’exercice de cartographie, l’enjeu est de comprendre qui structure l’offre et comment les entreprises arbitrent leurs choix.

Le contenu publié par Spherical Insights s’inscrit dans un format classique d’étude de marché, avec une liste d’acteurs présentés comme représentatifs d’un segment logiciel. Le titre, centré sur 15 sociétés, suggère une lecture par l’écosystème, plutôt que par l’innovation produit ou par la stratégie d’un seul éditeur. Dans un secteur où les frontières entre plateformes de développement, suites d’automatisation et outils d’intégration deviennent poreuses, cette manière de découper le marché influence la perception des décideurs, des investisseurs et des clients finaux.

Ce type de liste joue un rôle de repère. Elle ne dit pas tout de la réalité concurrentielle, mais elle signale les noms qui reviennent dans les appels d’offres, les comparatifs et les benchmarks internes. Pour les directions informatiques, l’intérêt n’est pas uniquement de connaître des leaders supposés, mais de vérifier l’adéquation entre un outil et un contexte, gouvernance, sécurité, intégration au SI, capacité à industrialiser, ou simple prototypage rapide.

Spherical Insights met en avant 15 sociétés dans le logiciel d’application de code

Le document de Spherical Insights présente un panorama de marché centré sur 15 sociétés du logiciel d’application de code, et l’associe explicitement à une lecture taille du marché [1]. La formulation est importante, car elle positionne l’article dans un registre d’étude, pas dans une annonce produit, ni dans un comparatif technique.

Dans la pratique, une liste d’entreprises dans ce champ renvoie souvent à des acteurs qui proposent des plateformes de création d’applications, des environnements de développement visuel, des briques d’orchestration de processus, ou des outils visant à accélérer la livraison logicielle. Autrement dit, l’expression logiciel d’application de code recouvre généralement des solutions qui réduisent l’effort de développement à la main en standardisant des composants, des workflows, des connecteurs et des interfaces.

Reste que l’intérêt d’une liste dépend de ce qu’elle sous-entend. Si elle mélange des catégories, par exemple des plateformes de développement et des outils d’automatisation, elle peut brouiller les comparaisons. À titre de comparaison, dans d’autres segments logiciels, comme la cybersécurité, les listes d’acteurs gagnent en valeur quand elles distinguent clairement, EDR, SIEM, IAM, ou sécurité cloud. Le low-code/no-code souffre souvent de ce défaut de découpage, car les suites se sont élargies au fil des années.

Low-code/no-code: un même objectif, des usages très différents en entreprise

La promesse commune est la réduction du temps de développement, mais les usages divergent fortement selon les métiers et la maturité IT. Dans les organisations, on observe en général deux trajectoires. La première consiste à équiper des équipes métiers pour produire des applications simples, formulaires, tableaux de bord, demandes internes, avec des garde-fous. La seconde vise à outiller des équipes IT pour accélérer la livraison d’applications plus structurantes, en combinant composants réutilisables, connecteurs et pipelines de déploiement.

Autrement dit, un même outil peut être acheté pour des raisons opposées, autonomie des métiers d’un côté, industrialisation de l’autre. Ce point est décisif dans la gouvernance. Les directions informatiques cherchent souvent à éviter l’effet shadow IT, des applications créées hors cadre, difficiles à maintenir, et qui finissent par manipuler des données sensibles. Les directions métiers, elles, attendent des cycles courts et une capacité à itérer sans dépendre d’une file d’attente de développement.

Cette tension explique pourquoi les plateformes ajoutent des fonctions de contrôle, gestion des identités, traçabilité, gestion des environnements, et pourquoi les DSI imposent des standards d’architecture, intégration avec l’annuaire, règles de publication, catalogue d’API. Dans ce contexte, la taille du marché mise en avant par une étude n’est qu’une partie du sujet. Le vrai enjeu est la capacité des éditeurs à répondre à des exigences d’entreprise, sécurité, conformité, intégration, et support à long terme.

Enjeux clés des plateformes d’applications Sécurité applicative L’accélération de création d’applications multiplie les surfaces d’exposition. Les contrôles d’accès, l’audit et la traçabilité deviennent structurants. Gouvernance du SI Les DSI cherchent à encadrer les usages pour éviter la prolifération d’applications non maîtrisées et garantir des règles communes de publication. Industrialisation Le gain initial dépend de la capacité à passer du prototype à la production, avec supervision, gestion des versions et processus de déploiement. Time-to-market Les plateformes sont évaluées sur leur capacité à réduire les cycles de livraison, tout en maintenant un niveau de qualité et de contrôle compatible entreprise. Réversibilité Le verrouillage peut venir des workflows, des connecteurs et des modèles de données. Les entreprises évaluent la capacité à faire évoluer ou migrer les applications.

Ce que révèle une liste d’éditeurs: standardisation, intégration et consolidation

Une liste d’acteurs, comme celle citée par Spherical Insights, donne souvent un indice sur la dynamique du segment, la coexistence de spécialistes et d’éditeurs plus généralistes, et la place des suites intégrées [1]. Dans le logiciel, ce phénomène est récurrent. Les plateformes commencent par une proposition ciblée, puis élargissent leur périmètre, ajout de connecteurs, de modules de workflow, d’automatisation, de gouvernance, parfois d’IA d’assistance au développement.

Pour mesurer l’écart entre deux offres, les entreprises ne se limitent plus à la facilité de création d’écrans. Elles regardent la profondeur d’intégration au système d’information, la capacité à gérer des environnements multiples, la supervision, la gestion des versions, la réversibilité, et la manière dont le code généré peut être maintenu. Or, ces critères deviennent centraux quand les applications créées sortent du prototype et entrent en production.

De là découle une question structurante, les plateformes low-code/no-code créent-elles un nouvel enfermement technologique, ou au contraire une couche d’abstraction qui facilite l’évolution? Les éditeurs répondent souvent par la promesse d’exporter du code, d’utiliser des standards, ou de s’intégrer via API. Dans les faits, la dépendance peut venir moins du code que des modèles de données, des workflows et des connecteurs spécifiques.

Dans ce paysage, les listes d’acteurs servent aussi de signal aux acheteurs, quelles solutions semblent suffisamment installées pour être évaluées, lesquelles sont perçues comme entreprises, lesquelles restent associées à des usages de niche. Quand une étude met en avant des sociétés, elle influence indirectement les shortlists, même si les décisions se font ensuite sur des POC, des contraintes de sécurité et des coûts de déploiement.

Les critères de choix qui pèsent sur les DSI: sécurité, gouvernance et réversibilité

Dans les projets low-code/no-code, la difficulté n’est pas seulement de construire vite. Elle consiste à construire vite sans créer de dette. Trois critères reviennent systématiquement dans les arbitrages.

Le premier est la sécurité. Une plateforme qui accélère la création d’applications multiplie aussi les points d’entrée potentiels, formulaires, accès aux données, connecteurs vers des outils tiers. Les DSI attendent des mécanismes d’authentification robustes, des contrôles d’accès fins, de la journalisation, et une capacité à auditer les changements. Le deuxième critère est la gouvernance, qui recouvre les règles de publication, les modèles de données autorisés, les environnements de test, et la gestion des rôles. Le troisième est la réversibilité, car une application critique construite sur une plateforme doit pouvoir évoluer sans dépendre d’un seul éditeur ou d’un seul modèle de conception.

À cela s’ajoute un point souvent sous-estimé, l’exploitation. Une application low-code en production doit être monitorée, mise à jour, documentée, et supportée. Si l’outil facilite la création mais complexifie l’exploitation, le gain initial se paie plus tard. C’est souvent à ce stade que les entreprises réduisent le périmètre d’usage, ou imposent une voie royale encadrée, catalogue de composants, modèles approuvés, connecteurs validés, et revue de sécurité.

Enfin, la question des compétences pèse lourd. Les plateformes promettent de réduire la dépendance aux développeurs, mais elles déplacent aussi le besoin de compétences vers l’architecture, la qualité, la data et la sécurité. Autrement dit, le low-code/no-code ne supprime pas l’IT, il change la nature du travail et les points de contrôle.

FAQ

Qu’est-ce qu’un logiciel d’application de code?

L’expression renvoie à des outils qui aident à créer des applications en s’appuyant sur des composants et des interfaces visuelles, souvent rapprochés du low-code/no-code.

Pourquoi une étude liste-t-elle 15 sociétés?

Une liste d’acteurs sert à cartographier un segment et à signaler les éditeurs considérés comme pertinents dans un périmètre donné, selon Spherical Insights [1].

Le low-code/no-code remplace-t-il le développement traditionnel?

Il peut accélérer certains cas d’usage, mais les applications critiques exigent toujours des pratiques d’architecture, de sécurité, de tests et d’exploitation proches du développement classique.

Quels risques reviennent le plus souvent?

La multiplication d’applications non gouvernées, la difficulté à maintenir des workflows complexes, et une dépendance à une plateforme via ses modèles et connecteurs.

Quels critères regarder avant un POC?

La sécurité, la gouvernance, l’intégration au SI, la supervision, et la réversibilité, c’est-à-dire la capacité à faire évoluer l’application sans verrouillage excessif.