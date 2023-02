SASE and Zero Trust : la solution idéale pour votre cybersécurité

Vous êtes à la recherche d’une excellente solution pour assurer une sécurité accrue de vos données informatiques ? Selon Gartner, au moins 40 % des entreprises envisageront d’adopter le SASE d’ici 2024.

Et vous ? Votre entreprise devrait-elle envisager cette nouvelle approche du réseau et de la sécurité basée sur le Cloud ?

Si vous ne vous êtes pas encore décidé, alors vous faites bien de tomber sur cet article. Nous vous invitons à découvrir cette solution innovante pour la cybersécurité.

SASE : de quoi s’agit-il exactement ?

SASE est le terme anglais pour désigner « Secure Access Service Edge ». En français, cela signifie « Service d’accès sécurisé en périphérie ». Il s’agit d’un cadre d’architecture de réseau qui combine des capacités VPN et SD-WAN avec des fonctions de sécurité natives du Cloud.

Ces fonctions comprennent des passerelles web sécurisées, des courtiers de sécurité d’accès au Cloud, des pares-feux et un accès réseau en toute confiance. Vous pouvez utiliser le SASE comme une connexion réseau sécurisée sous forme de service en Cloud sans nécessiter de connexion au centre de données.

Le SASE joue un rôle important dans la protection des réseaux contre les attaques de ransomware. Il protège les données qui transitent par le canal de communication entre les terminaux et les ressources connectés à internet.

Par exemple, la solution SASE peut détecter et bloquer le téléchargement de charges utiles malveillantes sur les appareils clients.

Cet outil empêche également les appareils clients de se connecter à des ransomwares connus et à des serveurs de commande et de contrôle de robots.

Cela en fait la meilleure option de cybersécurité pour protéger les employés et les données distribuées dans le Cloud.

Quelles sont les fonctionnalités de la solution ?

Le SASE regroupe une série de technologies qui permettent d’intégrer la sécurité au cœur de la structure du réseau.

Elle permet aux utilisateurs d’avoir accès au réseau en toute sécurité à tout moment, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Cette solution fournit une identification des entités, un contexte en temps réel et des capacités basées sur des politiques de sécurité et de conformité.

En outre, le Service d’accès sécurisé en périphérie répond aux besoins de gestion et de contrôle à distance d’un grand nombre d’utilisateurs et de dispositifs non surveillés.

Quels sont les avantages du SASE ?

Les principaux avantages que présente cette solution incluent :

la sécurité accrue pour toute l’entreprise ;

la gestion centralisée du pare-feu ;

l’amélioration des performances des applications ;

le renforcement de la sécurité des communications par internet ;

la flexibilité pour satisfaire les besoins changeants de l’entreprise ;

le déploiement plus rapide pour les indépendants et les travailleurs à distance ;

l’amélioration de la connectivité des sites de grande valeur ou difficiles d’accès.

Avec cet outil, les organisations éliminent le modèle disjoint de dispositifs physiques et virtuels provenant de nombreux fournisseurs.

Les entreprises peuvent tirer parti d’une solution unique de cybersécurité, adaptée au Cloud computing.

Par conséquent, elles peuvent fournir plus de technologies et de services par l’intermédiaire d’un seul fournisseur plutôt que de deux ou plus.