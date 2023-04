Le fonctionnement du portage salarial : Définition

Travailler en qualité de prestataire indépendant est un choix avantageux à plusieurs égards. En effet, il s’agit d’un moyen d’avoir plus de flexibilité par rapport à son emploi du temps, plus de liberté, mais aussi la possibilité de décider d’ augmenter ses revenus en agissant sur son rythme de travail.

Cependant, les travailleurs indépendants de même que les nouveaux entrepreneurs peuvent se retrouver confrontés à différents problèmes relatifs entre autres à l’absence d’une protection sociale comme détenue par les salariés. Pour venir à bout de grand nombre d’incertitudes parfois liées au statut d’indépendant, le portage salarial apparaît comme un dispositif à adopter.

De quoi s’agit-il ? Quel est son fonctionnement et quels sont les principaux avantages offerts au travailleur indépendant qui décide de s’y soumettre ?

Portage salarial : de quoi s’agit-il ?

Le portage salarial est un dispositif juridique mis en place dans l’intérêt des travailleurs indépendants. Il permet à ces derniers de profiter de tous les avantages offerts par l’exercice d’une activité en tant que travailleur indépendant, mais aussi de jouir de certains avantages liés au statut de salarié.

En effet, un travailleur indépendant optant pour cette forme d’emploi pourra prétendre à une retraite, à une prévoyance, à une assurance chômage ainsi qu’à plusieurs autres avantages tout en restant autonome dans la gestion de son activité professionnelle. Le portage salarial répond à des règles simples et fait intervenir trois parties détenant chacune un rôle précis.

Comment fonctionne le portage salarial ?

Comme il a été mentionné précédemment, le portage salarial répond à des règles de fonctionnement très simples. Il S’agit d’une relation qui naît entre trois parties : le consultant indépendant répondant également au nom de salarié porté, une entreprise cliente attendant une prestation du consultant indépendant, ainsi qu’une entreprise spécialisée dans le portage salarial. Cette dernière s’occupera de réaliser différentes formalités dans l’intérêt du salarié porté.

Il existe de nombreuses entreprises spécialisées dans la mise en place efficace de cette forme d’emploi. Embarq est un spécialiste qui vous en dit long sur le sujet. Afin de garantir vos intérêts et de profiter pleinement de tous les avantages pouvant naître du portage salarial, il est recommandé de bien choisir votre entreprise spécialisée dans le domaine.

Quels sont les types de contrats pouvant naître d’un portage salarial ?

La relation tripartite dans un portage salarial donnera en général naissance à deux contrats distincts. En effet, d’un côté, un contrat commercial naîtra entre la société spécialisée en portage salarial et un client. D’un autre côté, le salarié porté se verra rattaché à la société spécialisée de son choix par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Portage salarial : quels sont les rôles respectifs de chaque partie ?

Les parties prenant part à un portage salarial auront chacune des attributions bien spécifiques. Le salarié porté se chargera de rechercher l’entreprise de portage répondant à ses attentes. Il devra également rechercher des clients et définir avec ces derniers les conditions d’exécution de la prestation.

Le client quant à lui aura pour rôle de déclarer le nombre d’heures de travail du salarié porté tout au long d’un mois donné.

L’entreprise de portage se chargera de son côté de certaines formalités financières et administratives contre une rémunération définie avec son client. Elle devra par exemple facturer le montant dû à son client, recevoir les fonds dus au salarié porté et reverser à ce dernier un salaire répondant au contrat existant entre ces deux parties.

En se chargeant de réaliser diverses formalités administratives, juridiques et financières à la place du salarié porté, la société de portage garantit à son client plus de temps pour une pleine consécration son activité principale. En plus de vous faire gagner du temps, notez qu’une société de portage bien choisie vous accompagnera également dans la réalisation de vos projets professionnels tout en vous intégrant à une grande communauté de consultants indépendants.

Quels sont les professionnels pouvant se tourner vers cette forme d’emploi ?

Le portage salarial s’adapte à de nombreux profils et représente assurément un moyen de gagner plus de temps et de jouir d’une meilleure couverture sociale. Cette forme d’emploi s’adapte à différents secteurs d’activités et est également accessible à plusieurs types de profils.

Vous êtes un travailleur indépendant, un retraité désireux de se remettre sur le marché du travail, un entrepreneur s’engageant nouvellement dans un secteur donné ou même un salarié désireux de cumuler plusieurs emplois ?

Le portage salarial s’adapte pleinement à votre profil et saura vous garantir des avantages de taille sur le court, le moyen et le long terme.