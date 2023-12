Vente-unique Panneau mural 3D à peindre - pack de 3m² - lot de 12 pièces - DERBY Vous vous êtes lassé de votre mur blanc ? Le panneau mural 3D DERBY viendra apporter une touche géométrique moderne à votre intérieur. Optez pour l'élégance du noir ou bien le modèle à peindre qui vous permettra de personnaliser votre intérieur en le peignant d'une couleur de votre choix à l'aide d'une peinture adaptée ! Dans votre salon, cuisine, salle de bain ou chambre à coucher, le panneau mural 3D DERBY saura s'adapter à tout type de surface et embellir votre intérieur. L'installation du panneau 3D DERBY est accessible à tous et se fera en 5 étapes : Préparation de la surface sur laquelle vous souhaitez installer les panneaux Application de la colle forte sur la surface et à l'arrière des panneaux Pose des panneaux à l'endroit souhaité Bouchage des trous entre chaque panneau à l'aide d'un mélange de jointure Peinture de vos panneaux Caractéristiques Couleur (nuance) : Blanc Matière : PVC Thème : Géométrique A peindre : OUI Nombre de plaques : 12 Type de pose : Collé/Cloué Utilisation : Intérieur, Extérieur Traitement : Isolant phonique Surface (m²) : 3 m² Surface d'un panneau : 0.25 m² Modulable selon vos enviesDimensions Longueur (cm) : 50 cm Hauteur : 0.5 cm Profondeur : 50 cm : 12 panneaux 3D de 50 cm x 50 cmSpécificitésMatière plastique constituée à plus de 50% par une matière première d'origine minérale existant à profusion dans la nature.Le PVC présente de nombreux avantages :- résistant (aux intempéries, à l'usure, au chlore)- isolant (du froid, du bruit, de la chaleur, du vent, de l'humidité)- léger (facilement transportable)- étanche- facile d'entretien- 100% recyclableLivraisonLe délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.

Le bricolage et le jardinage, essentiels à notre quotidien, trouvent un allié de taille en Swap-Europe. Spécialiste en pièces détachées et accessoires, cette entreprise prône une approche durable : réparer plutôt que jeter.

Découvrez comment Swap-Europe réinvente l’entretien de vos outils, combinant expertise technique et engagement écologique.

Quels outils pour un jardin parfait ? Découvrez la gamme Swap-Europe

Vous cherchez à maintenir votre jardin en parfait état, mais quels outils et pièces choisir ? Swap-Europe offre une solution adaptée à chaque besoin de jardinage.

Pour les amateurs de pelouses impeccables, la sélection de tracteurs tondeuses et tondeuses est incontournable. Si vous possédez déjà ces équipements, Swap-Europe propose des pièces détachées essentielles :

Lames aiguisées pour une coupe précise ;

Batteries longue durée pour une utilisation sans interruption ;

Bougies et systèmes d’allumage pour un démarrage fiable ;

Filtres de qualité pour maintenir la performance des moteurs ;

Courroies résistantes, essentielles pour la transmission de puissance.

Chaque pièce est conçue pour optimiser la performance de vos équipements de jardinage et prolonger leur durée de vie.

Les arbres et les haies nécessitent un entretien régulier. Ici, les tronçonneuses et élagueuses de Swap interviennent, accompagnées d’accessoires tels que les chaînes résistantes et les guides chaînes précis. Les débroussailleuses, indispensables pour les finitions, bénéficient d’une gamme complète de fils et lames adaptés.

Enfin, pour une finition nette, les nettoyeurs haute pression et leurs accessoires, comme les buses ou les lances, sont disponibles. Avec Swap-Europe, vous avez l’assurance de trouver l’équipement idéal pour chaque coin de votre jardin.

Au-delà des pièces détachées : quels services offre Swap-Europe ?

Swap-Europe se distingue non seulement par ses produits, mais aussi par ses services complémentaires. Avez-vous déjà pensé à la tranquillité d’esprit que procure un expert qui s’occupe de tout ? Chez Swap, ce service est une réalité. Des experts dédiés assurent l’installation et la maintenance de vos appareils de chauffage et de climatisation. Cette approche souligne l’importance accordée au confort des clients.

Mais que se passe-t-il si un outil tombe en panne ? Swap répond par un service après-vente réactif et efficace. La société comprend que le temps est précieux, surtout lorsqu’il s’agit de réparations urgentes. Elle s’efforce donc de résoudre rapidement les problèmes rencontrés.

En plus, Swap s’engage dans le reconditionnement d’équipements mécaniques. Cette initiative témoigne d’une responsabilité environnementale, en donnant une seconde vie aux outils. Swap-Europe ne se contente pas de vendre des pièces ; elle offre une expérience complète, marquée par le soin et l’attention portée à chaque client.

Avec qui Swap-Europe travaille-t-elle ? Explorez ses partenariats clés

Swap-Europe ne se limite pas à sa propre gamme de produits. Elle s’associe avec plus de 300 marques professionnelles, mais pourquoi cette stratégie ? C’est pour offrir une diversité et une qualité inégalées dans ses pièces détachées. Parmi ces partenaires, des noms reconnus comme Husqvarna et Stihl se démarquent. Ces collaborations apportent une richesse de choix aux clients, permettant de trouver la pièce parfaite pour chaque outil.

Ces partenariats reflètent aussi l’engagement de Swap pour l’excellence. En travaillant avec les meilleurs, la société garantit des pièces fiables et durables. Ce réseau étendu bénéficie tant aux amateurs de jardinage qu’aux professionnels, en offrant des solutions adaptées à chaque besoin.

En somme, les collaborations de Swap-Europe sont le cœur de sa réussite. Elles permettent d’élargir constamment l’offre et d’assurer la satisfaction totale du client, quelle que soit la marque de son outil.

Swap-Europe : comment s’engage-t-elle pour la planète et la société ?

Swap-Europe prend à cœur son rôle dans la protection de l’environnement. Mais comment cette entreprise intègre-t-elle l’écologie dans sa stratégie ? En encourageant le réemploi des pièces, Swap-Europe réduit les déchets, contribuant ainsi à un avenir plus vert. Cette approche s’aligne sur la tendance croissante du recyclage et de la consommation responsable.

L’entreprise va plus loin en proposant des solutions de chauffage écologiques. Ces produits montrent un engagement profond envers des pratiques durables et respectueuses de l’environnement. En faisant le choix de technologies vertes, Swap-Europe participe activement à la réduction de l’empreinte carbone.

Par ailleurs, Swap-Europe se consacre à la responsabilité sociale à travers des services accessibles à tous. Cette dimension sociale, souvent négligée dans le secteur commercial, est pourtant un pilier chez Swap-Europe. Grâce à ces initiatives, l’entreprise se positionne non seulement comme un fournisseur de pièces détachées, mais aussi comme un acteur responsable et engagé dans la société.

En conclusion : pourquoi choisir Swap-Europe ?

Swap-Europe se distingue par sa gamme étendue, ses partenariats solides et son engagement écologique. Cette combinaison offre une expérience unique aux clients, valorisant à la fois qualité et responsabilité. En choisissant Swap-Europe, vous optez pour un partenaire fiable, soucieux de l’environnement et attentif à vos besoins en jardinage et bricolage.