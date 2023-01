Qu’est-ce que l’UX design avec l’agence UX Zooka ?

Le terme « UX design » est un sujet majeur pour les concepteurs de sites web depuis un certain temps.

Cependant, il manque souvent d’une définition accrocheuse qui permettrait aux uns et aux autres de mieux comprendre la notion. Mais afin d’offrir aux utilisateurs une expérience parfaite avec un logiciel ou sur un site web, il est important de savoir d’abord ce qu’est une bonne conception d’expérience utilisateur, ce qu’est l’expérience utilisateur (UX) et ce qui la définit.

Cet article a donc été conçu dans le but de vous éclairer davantage sur ce qu’est essentiellement l’UX design avec l’agence UX Zooka.

C’est quoi l’UX ?

L’UX design, souvent abrégée en UX qui signifie « expérience utilisateur » en français, est un terme qui se concentre sur l’expérience d’un utilisateur lors de l’utilisation d’un produit, d’un système ou d’un service. L’UX décrit l’ensemble de l’expérience émotionnelle d’un utilisateur lorsqu’il interagit avec un site internet, une application ou tout autre produit.

Il aide les applications et les sites web à améliorer leurs performances ou services vis-à-vis de leurs clients. La conception UX se caractérise essentiellement par la connaissance d’un site web, d’une application ou d’un produit et de leurs exigences.

Pour réussir l’UX design de votre site internet, vous pouvez contacter l’agence UX Zooka, l’une des références en la matière.

Si vous avez déjà votre site web dont les performances ne sont pas reluisantes, les experts de cette agence pourront vous réaliser un audit UX et vous proposer les meilleures stratégies pour doper l’expérience client de votre entreprise en ligne.

Contacter l’agence Zooka, vous pourrez bénéficier de la migration GA4 avec des experts tout en bénéficiant des performance UX que Zooka vous apportera.

Quelle est la différence entre UX et UI ?

Dans le domaine de la conception de site web, un autre terme est souvent utilisé à part l’expérience utilisateur (UX), c’est la conception de l’interface utilisateur (UI). Très souvent, l’expérience utilisateur (UX) est confondue avec l’interface utilisateur (UI). Quand bien même ces deux termes sont étroitement liés, il existe bien des différences importantes qui permettent de les distinguer.

En effet, la principale différence est que la conception de l’expérience utilisateur (UX) regroupe l’ensemble des ressentis des utilisateurs tandis que le terme « interface utilisateur » constitue l’ensemble des choses que les utilisateurs perçoivent (visuellement). Le terme UI renferme l’interface sur laquelle les utilisateurs agissent ou s’effectue un échange entre ces utilisateurs et le site web.

Cela étant, un service peut fonctionner avec une interface utilisateur pas très attractive, mais pas avec une mauvaise expérience utilisateur. Toutefois, l’idéal est que l’interface et l’expérience utilisateur soient organisées. L’UX est donc bien différent de l’UI même si les deux concepts aspirent à atteindre les mêmes objectifs qui sont d’améliorer le comportement des utilisateurs, les rendre plus simples et plus perceptifs.

À quoi ressemble un bon UX ?

L’expérience utilisateur (UX), désigne toute expérience d’un utilisateur lorsqu’il interagit avec un produit.

Mais, il faut noter qu’un bon UX intègre toutes sortes d’expériences dans son concept, qu’elles soient négatives, physiques ou même émotionnelles.

Il doit s’améliorer de plus en plus dans la conception et l’utilisation d’outils en fonction de ces expériences.

Si les gens deviennent plus à l’aise et plus disposés à acheter lorsqu’ils entrent en contact avec un produit sur un site web, alors le designer a atteint son objectif. Finalement, l’UX, ou l’expérience utilisateur repose sur 3 critères fondamentaux :

la consistance ;

l’intérêt ;

l’esthétique.

Si nous prenons l’exemple d’un site web, il doit fonctionner de manière fiable dans tous les navigateurs et sur tous les appareils, il doit être utile à l’utilisateur et doit être bien conçu.

Comment fonctionne l’UX d’un site ?

Comme énoncé plus haut, l’expérience utilisateur (UX) donne la description de la combinaison d’une interface utilisateur attrayante et d’une fonctionnalité convaincante. Autrement dit, il décrit l’expérience des utilisateurs lorsqu’ils se trouvent sur votre site ou dans votre application. Ces informations peuvent aider les entreprises et les propriétaires des sites web à améliorer leurs services afin de garantir une certaine satisfaction à leur clientèle.

En définitive, l’UX est un terme qui s’emploie plus souvent dans le domaine de la conception des sites web.

C’est un outil de performance qui permet d’avoir une connaissance de l’expérience émotionnelle d’un utilisateur lorsqu’il interagit avec un site internet.

Il aide beaucoup les propriétaires des sites à savoir si leurs clients ont apprécié leur service et s’ils devraient modifier des éléments en rapport avec ce service