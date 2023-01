Rédaction Zen : un portail dédié aux rédacteurs juniors, confirmés et passionnés

Lorsque l’on parle rédaction web, on pense à un professionnel de l’écriture travaillant seul devant l’écran de son ordinateur. Le portail Rédaction Zen aide le rédacteur et la rédactrice web junior ou confirmé à trouver toutes les informations sur le métier. Découvrons ce site web pas comme les autres.

L’histoire de Rédaction Zen, le portail du rédacteur web

Créé par Véronique Alber Latour, rédactrice web depuis 2012 et ancienne chef d’entreprise, Rédaction Zen assiste le rédacteur et lui fait découvrir le métier. Que le rédacteur soit débutant ou confirmé, il trouvera toujours un sujet passionnant sur le blog ou sur l’excellent guide métier du rédacteur qui remporte un grand succès auprès des lecteurs.

Rédaction Zen est un portail lancé en 2021 par la création d’un magazine dédié aux professionnels de l’écriture. Chaque numéro contient une partie de rédaction web bien évidemment, mais également des conseils en communication, organisation, bien-être, quotidien du rédacteur et loisirs.

Fort d’un beau groupe Facebook, LinkedIn et Instagram, Rédaction Zen compte dans le paysage de la rédaction sur internet.

Les grands changements attendus en 2023 pour Rédaction Zen

La formule du magazine change en 2023. L’équipe de rédacteurs ne publiera plus ses articles sous la forme d’un magazine, mais les intègrera dans le blog. Le but de cette modification ? Faire bénéficier l’ensemble des internautes d’articles complets sur les sujets variés orientés autour du métier, mais également autour du quotidien et de la vie de tout rédacteur.

L’arrivée de deux rubriques complémentaires Informatique et Art et loisir viennent encore élargir la thématique du site pour couvrir le plus largement possible la vraie vie du rédacteur.

Autre grande nouvelle, Rédaction Zen ouvre dorénavant ses portes aux rédacteurs, particuliers et professionnels extérieurs désirant se voir publier sur un blog à la renommée sans cesse croissante. Vous pouvez ainsi nouer très facilement un partenariat avec le portail.

Découvrir les rubriques du blog

Le blog est l’arme absolue du portail Rédaction Zen. Fort de plus de 100 articles, le site prend chaque jour un peu plus d’espace dans le domaine de la rédaction web. Ce sont des articles 100 % qualitatifs qui sont rédigés dans l’optique d’aider chaque professionnel de l’écriture digitale à trouver des renseignements ou à résoudre un problème particulier.

Rubrique Rédaction web de Rédaction Zen

Cette rubrique contient de nombreux articles sur le métier en lui-même, mais également sur la meilleure façon de trouver des missions en rédaction web, de rédiger correctement pour le référencement naturel SEO ou bien encore de trouver les mots-clés pour un futur texte à écrire.

Réussir sa communication

Sans communication, impossible de se faire connaître en tant que rédacteur web. Si les formations proposent la création d’un portfolio et permettent d’acquérir toute la technique nécessaire pour devenir rédacteur web, il est parfois utile d’acquérir des connaissances complémentaires en communication sur les réseaux sociaux, sur un site ou sur un blog.

Les articles du blog de Rédaction Zen sur la communication font découvrir les techniques du marketing digital, de l’image de marque, du persona afin de définir une offre et savoir la proposer à de futurs clients.

Bien s’organiser pour être efficace

Une bonne organisation permet à la fois de planifier ses temps de rédaction, mais également de mettre en place son timing de démarchage, gestion de l’administratif et vie personnelle. Voilà pourquoi s’organiser en tant que rédacteur web freelance est important afin de mener à bien l’ensemble des tâches qui incombent en tant que travailleur indépendant.

Découvrir l’entrepreneur que l’on est

Le rédacteur web est avant tout un chef d’entreprise. À ce titre il doit effectuer certaines missions pour lesquelles il doit être formé et surtout être capable de les mener à bien en toute autonomie. Pour cela, il doit impérativement savoir à quoi il s’engage avant de se lancer en tant que rédacteur web freelance. Le blog de Rédaction Zen regorge d’articles sur le choix du statut, la comptabilité, le chiffre d’affaires pour donner au lecteur les meilleures informations sur le sujet.

Le bien-être au quotidien et le bien-être au travail

Parce que le rédacteur est avant tout un homme ou une femme avec son passé et son présent, Rédaction Zen l’accompagne avec des textes inspirants autour du bien-être personnel et du bien-être au travail. Apprendre à prendre du recul ou travailler sur sa joie de vivre est indispensable pour vivre le télétravail et la solitude parfois pesante au quotidien.

L’art et les loisirs

Voici une toute nouvelle rubrique de l’année 2023 qui va permettre aux lecteurs de découvrir des activités à réaliser en dehors du temps de travail. C’est en tant qu’artiste que Véronique Alber Latour partagera des articles sur les sujets tels que la différence entre l’art et l’art thérapie, les techniques de dessin zen ou la peinture.

L’informatique et le rédacteur web

Dernière rubrique du blog, certaines connaissances en informatique sont aujourd’hui devenues essentielles pour mener à bien ses missions. Entre abonnements à des outils pratiques, matériel à acquérir pour les visioconférences ou plus simplement le choix d’un clavier ou d’une souris ergonomique, ce sont des articles pratiques à consulter sans attendre.

Les publications de Rédaction Zen pour les entrepreneurs

En tant que formatrice d’entrepreneurs dans sa coopérative d’activité et d’emploi, Véronique a créé pour vous 4 livres à télécharger sur le site Rédaction Zen. Ces 4 premiers tomes parlent de :

l’entrepreneur que l’on est ;

l’offre et le buyer persona ;

communication digitale et print ;

au quotidien.

Il s’agit ici de livres en auto-formation où les conseils côtoient des exercices très utiles lorsque l’on décide de se lancer en tant que rédacteur web. La collection a pris le nom d’Access Rédaction pour rappeler que toute formation doit être accessible à qui le désire.

Les séances d’accompagnement

Rédaction Zen a mis en place des séances d’accompagnement de l’entrepreneur et du rédacteur web déclinées en 4 thèmes :

Découverte du métier: 1 h d’entretien pour parler du futur métier et recevoir de nombreux conseils avant de se lancer, que l’on ait déjà suivi ou non une formation en rédaction web. Trouver des missions en rédaction web: 1h30 pour faire le point sur l’avancée en prospection et les moyens utilisés actuellement avant d’aborder ceux à mettre en place pour réussir son entreprise en rédaction web. Communication digitale: 2h d’entretien en visioconférence pour pointer ensemble les moyens mis en œuvre et ceux à venir pour apprendre à communiquer de façon digitale et assurer sa visibilité sur le web. Création du portfolio et formation Canva: 4h de travail en commun sur le futur portfolio et comment le créer depuis l’outil Canva. Optimisation et présentation du portfolio, choix des textes, mises à jour, etc. Rédaction Zen vous aide à mettre le pied à l’étrier pour débuter ou refondre un ancien portfolio dépassé.

Prenez le temps de faire un tour sur le site Rédaction Zen et n’hésitez pas à laisser un message dans le blog, l’équipe se fera une joie de vous répondre