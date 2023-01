5 outils marketing pour sa boutique

Ces dernières années de nombreux particuliers se sont lancés dans l’aventure de la vente en ligne en créant une boutique pour vendre leurs produits.

Afin de bien préparer le démarrage de son activité et de faciliter sa gestion au quotidien, découvrez les 5 outils marketing indispensables pour le bon fonctionnement et le bon maintien de votre commerce.

1- Un plan de communication complet et détaillé

Véritable outil marketing, le plan de communication vous permet de mettre à plat votre planning et de le décomposer en plusieurs étapes. Cela permet d’avoir une véritable stratégie pour la communication de sa boutique, en élaborant en amont un plan pertinent. Ce dernier doit également intégrer une définition de votre cible qui vous donne la possibilité d’ajuster vos campagnes marketing.

Généralement découpé par périodes de temps, votre plan de communication devra faire figurer les différentes actions commerciales et les supports qui seront utilisés pour capter vos potentiels prospects.

N’hésitez pas à réaliser plusieurs brainstormings avec les différents services de votre entreprise afin de rédiger un plan de communication solide et fiable. Tout au long de l’année, il vous servira de guide et pourra être modifié en fonction du contexte et de l’évolution de vos prévisions budgétaires.

2- Une stratégie de marketing digital

Avec un marché digital qui ne cesse d’augmenter, les consommateurs, les particuliers ou les professionnels disposent désormais d’un large choix pour trouver le produit ou le service dont ils ont besoin. Afin d’être certain de ne pas laisser échapper des prospects potentiels, il est important de mettre en place une stratégie marketing incluant plusieurs leviers digitaux.

De manière générale, les utilisateurs commencent leur recherche de produits en allant se renseigner sur internet. Pensez à soigner votre présentation en ligne avec une vitrine qui présentera vos services ou vos produits. Il est également essentiel que vos futurs clients puissent vous contacter rapidement. Veillez à ce que vos informations de contacts soient facilement accessibles.

En parallèle, l’usage des réseaux sociaux vous permet de créer une communauté autour de votre commerce. En fidélisant vos clients et vos abonnés à travers des campagnes marketing ciblées, vous augmentez les chances de conversion. N’hésitez pas à créer des chemins omnicanaux en créant des événements en magasin qui pourront être relayés sur les réseaux sociaux des influenceurs.

3- Un site e-commerce pour une offre complète

Véritable plateforme de ventes, pensez à soigner la présentation de votre site e-commerce. Ergonomique, fluide et simple d’utilisation, ce dernier doit permettre aux potentiels clients de regrouper toutes les informations concernant vos produits ou vos services. Plus les renseignements sont détaillés et accompagnés d’avis clients, de photos ou de guides d’achats, plus vous gagnez la confiance des prospects qui n’hésitent pas à convertir directement depuis votre plateforme.

De nombreux prestataires spécialisés dans la conception de sites internet vous proposent de réaliser un commerce en ligne clé en main regroupant toutes vos attentes et vos besoins. N’hésitez pas à intégrer une rubrique « foire aux questions » contenant les réponses aux principales interrogations des clients.

4- Une stratégie événementielle et publique

De la même manière qu’il est essentiel pour un commerce de réaliser de manière régulière des actions marketing, il est également important de soigner sa visibilité dans la réalité.

Levier de fidélisation par excellence, les rencontres physiques avec les clients permettent non seulement de créer du lien, mais également de comprendre les attentes de toutes vos cibles.

En cas d’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez créer une discussion collective sur les réseaux sociaux permettant à vos clients digitaux de mieux vous connaître.

Profitez des différents événements du calendrier pour créer des actions marketing qui combinent des événements physiques et des rencontres digitales.

5- Une publicité digitale et traditionnelle

Désormais, les entreprises disposent de nombreux outils pour communiquer sur leurs enseignes et sur leurs offres. Via un site e-commerce ou sur des sites partenaires, n’hésitez pas à diffuser votre message sur les plateformes en ligne. Sur les réseaux sociaux, avec une campagne e-mail ou avec une mise en avant sur votre vitrine digitale, la publicité vous permet non seulement de toucher de nouveaux prospects, mais également de fidéliser votre base de clients.

Quelques conseils supplémentaires pour gérer sa boutique

Avec des options d’achat de plus en plus importantes, les clients sont sollicités par toutes les marques. Afin de déceler leurs besoins et mieux cerner leurs attentes, il est important de bien comprendre vos cibles et de dresser un profil d’achat complet. Pour cela, vous pouvez organiser des ateliers où vous réunirez des consommateurs, clients ou non de votre commerce.

Au cours de l’entretien, vous pouvez échanger avec eux et connaître leurs avis sur certaines de vos actions marketing. Une fois l’entrevue terminée, n’hésitez pas à les remercier en leur offrant un bon d’achat dans votre boutique. Face à une concurrence de plus en plus accrue et portée sur la digitalisation du marché, l’usage de ces outils marketing optimise vos chances de succès auprès de vos prospects et de vos clients.