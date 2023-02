Quelle est la portée de l’Apple Watch ?

Quelle est la distance de portée de l’Apple Watch ?

Présentée en septembre 2014 par le géant Apple, l’Apple Watch est une montre pas comme les autres. En effet, il s’agit d’une montre connectée que vous pouvez jumelée avec votre iPhone de manière à utiliser de multiples fonctionnalités. L’Apple Watch se recharge grâce à un connecteur à induction et dispose d’une autonomie surprenante pour un gadget de sa taille.

Dès son apparition, la montre a connu un succès exceptionnel et depuis, de nouvelles versions sont apparues avec des capacités plus évoluées. Une des performances de l’Apple Watch est sa portée, un point qui ne manque pas de séduire les utilisateurs. Cet article vous propose d’en savoir plus sur l’Apple Watch et notamment sur sa portée.

L’utilité d’une montre Apple Watch

Comme toute montre, la première fonction d’une Apple Watch est de donner l’heure. Cependant, cette montre spéciale va au-delà de ce rôle élémentaire. Elle se présente comme une extension de l’iPhone, en offrant plusieurs autres fonctionnalités. Vous pouvez passer et recevoir des appels, répondre et envoyer des messages ou lire des notifications de votre téléphone depuis votre Apple Watch.

En plus de ces possibilités, cette montre connectée peut vous servir de tracker pendant vos activités sportives. C’est aussi un moyen de payement pour ceux qui utilisent Apple Pay. Il faut dire que l’Apple Watch est une montre à tout faire dont il est difficile de se passer lorsqu’on découvre ses capacités.

Apple Watch : Quelle portée pour cette montre connectée ?

À travers les montres Apple Watch, le fabricant souhaite offrir plus de liberté de mouvement aux utilisateurs d’iPhone. Ceci l’amène à miser sur la portée du gadget en travaillant à la rendre plus grande. Ainsi, pour se connecter à votre iPhone, l’Apple Watch se sert d’un système Bluetooth intégré. Elle arrive donc à détecter le signal Bluetooth du téléphone afin de recevoir les informations qui s’y trouvent.

Cela étant, la portée d’une Apple Watch dépend de la version Bluetooth qui y est intégrée. Toutefois, d’autres facteurs peuvent également impacter cette portée Bluetooth. Voici la portée de quelques versions d’Apple Watch avec différents Bluetooth.

Apple Watch 1 et 2

Avec une version Bluetooth 4.0, les Apple Watch Série 1 et Série 2 offrent une portée intérieure avoisinant les 50 mètres. Il faut noter que cette portée diminue selon le nombre de murs qui se trouvent dans le cadre intérieur où vous vous trouvez. À l’extérieur, ces deux types d’Apple Watch disposent d’une portée maximale de 100 mètres.

Apple Watch Série 3

L’Apple Watch Série 3 dispose d’un système Bluetooth 4.2. Cette version de Bluetooth n’offre cependant pas une différence remarquable par rapport à celle des Apple Watch Série 1 et Série 2. La portée à l’extérieur est toujours de 100 mètres et celle à l’intérieur de 50 mètres.

Mais vous rencontrerez moins de difficultés de connectivité avec cette version par rapport aux précédentes, avec un même nombre de murs dans une pièce.

Apple Watch 4 et 5

Les Séries 4 et 5 de l’Apple Watch sont dotées d’une version de Bluetooth plus poussée. Il s’agit en effet du Bluetooth 5.0 qui a la capacité de synchroniser ces montres avec un iPhone à une distance avoisinant les 400 mètres à l’intérieur et les 1000 mètres à l’extérieur.

Bien entendu, la portée à l’intérieur peut baisser en fonction du nombre et de l’épaisseur des murs présents. Celle à l’extérieur respecte parfaitement les 1000 mètres, tant qu’il n’y a pas d’obstacles sur cette distance.

Les facteurs pouvant réduire la portée de l’Apple Watch

Il n’y a pas que les murs qui peuvent diminuer la portée d’une Apple Watch. On note également les objets métalliques, les arbres et même le champ magnétique produit par d’autres appareils électroniques.

À proximité d’un ordinateur par exemple, votre Apple Watch peut voir sa portée diminuer de quelques mètres. Il faut surligner que plus le champ magnétique est fort, moins le Bluetooth sera efficace. De même, en présence d’un routeur assez puissant, votre Apple Watch peut aussi perdre de la portée.

La montre Apple Watch peut-elle fonctionner sans iPhone ?

Il peut arriver que votre iPhone soit éteint ou hors de portée. Dans ce cas, l’Apple Watch peut rechercher un réseau Wi-Fi à proximité et se connecter dessus. Il pourra donc recevoir et envoyer des données via les applications qui y sont installées. Aussi, l’Apple Watch peut se connecter à un réseau mobile, lorsqu’il s’agit d’un modèle cellulaire.