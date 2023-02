Comment obtenir la fonctionnalité GPS sur un iPod Touch

GPS sur un iPod Touch

appareil développé et commercialisé par la marque Apple. C’est un baladeur numérique portable qui permet de restituer de la musique et qui est doté d’un écran capacitif tactile avec quelques touches.

Sur cet appareil, les pistes sont enregistrées sous forme de fichiers informatiques. L’iPod touch est compatible avec Wi-Fi et permet aux utilisateurs de naviguer avec Safari. Parmi ses innombrables fonctionnalités, il faut noter qu’il dispose d’un accès à une version optimisée de l’iTunes Store.

Cela permet donc de télécharger plus facilement de la musique ainsi que d’autres applis sur App Store et de visionner des images. Il est également possible avec ce baladeur numérique d’activer la fonctionnalité GPS. Comment y arriver ?

C’est la réponse à cette question que vous découvrirez dans la suite de ce billet.

Que faut-il savoir avant l’activation du GPS sur iPod touch ?

Si vous avez un iPod touch et que vous ne savez pas comment activer la fonctionnalité GPS, voici ce que vous devez savoir. Dans un premier temps, vous devez donner votre autorisation pour que des applications puissent utiliser votre position. En général, un certain nombre d’applications refusent de fonctionner quand le service de localisation n’est pas activé. Ainsi, la toute première fois que vous aurez besoin d’utiliser une appli qui se sert de ce service, une notification apparaîtra et vous demandera de donner votre accord.

Cliquez sur cette notification puis confirmez que vous êtes d’accord. Cela vous permet de protéger vos informations et d’avoir conscience du fonctionnement de chaque appli sur votre appareil. Pour autoriser une application à accéder aux services de localisation, vous pouvez toucher « Autoriser ». Par ailleurs, vous pouvez aussi sélectionner « Refuser » si vous désirez empêcher l’accès de cette application à vos informations.

Néanmoins, si vous souhaitez garder votre accord ou votre refus pour les prochaines fois où vous aurez besoin de l’application, voici l’option qu’il faut privilégier. Choisissez plutôt ceci : « Demander la prochaine fois ou lors de mon partage ». Cela vous permettra d’enregistrer votre action. Si par le passé, il vous est arrivé de cocher « Refuser » pour cette option et que maintenant, vous désirez donner votre accord pour utiliser une appli, vous pouvez suivre les étapes ci-après.

Les étapes à suivre pour activer la fonctionnalité GPS sur son iPod touch

Pour l’activation de la fonctionnalité GPS sur un iPod touch, il est recommandé d’accéder à l’onglet des « Réglages » puis de choisir « Confidentialité et sécurité ». Une fois à ce niveau, il faut ensuite cliquer sur « Service de localisation » pour vérifier si la fonctionnalité « Service de localisation » est activée sur l’appareil.

À ce niveau, vous pouvez faire défiler votre écran vers le bas pour choisir l’application que vous souhaitez utiliser avec cette fonctionnalité. Cliquez sur l’app et sélectionnez une option qui vous arrange. Autrement dit, pour donner votre accord, vous pouvez cliquer sur : « Autoriser lorsque l’app est active » ou « Autoriser une fois ».

La première possibilité permet d’indiquer à l’application d’accéder aux services de localisation chaque fois que vous avez besoin de l’utiliser. Chaque fois que l’appli sera ouverte, il se pourrait qu’une barre d’état bleue s’affiche, vous laissant voir un message qui signale qu’une application utilise votre position.

Contrairement à la première possibilité, la deuxième permet d’activer la fonctionnalité de GPS au niveau de l’appli juste pour cette fois où vous désirez l’utiliser. Cela voudra donc dire que les fois à venir, vous devez effectuer le même processus pour l’activation de la fonctionnalité.

Toutefois, il existe encore une troisième possibilité pour activer les services de localisation pour une appli, et ce, pour toujours. En choisissant cette option, cela permettra à cette dernière d’accéder à votre position, même si elle se retrouve en arrière-plan.

Quelle est l’utilité de la fonctionnalité GPS sur un iPod Touch ?

Activer le GPS sur son iPod touch présente un grand nombre d’avantages. En matière de navigation, le GPS vous permettra de trouver plus facilement votre chemin en utilisant des logiciels de navigation, comme Google Maps. Ainsi, que vous soyez à pied, à moto ou à voiture, il vous aidera à trouver votre itinéraire pour aller à un endroit que vous ne connaissez pas forcément. En plus de cela, il peut vous aider à enregistrer les parcours que vous effectuez quotidiennement et à localiser votre appareil en cas de perte.