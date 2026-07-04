Facturation électronique au 1er septembre 2026: ce que la réforme change, et comment s’équiper

Le 1er septembre 2026, la facturation électronique entre entreprises démarre en France. Toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des e-factures et transmettre des données d’e-reporting. Pour émettre, les factures B2B passent par une plateforme agréée et un format structuré.

Dans beaucoup de PME, le sujet commence par une scène banale: un écran de logiciel de facturation ouvert, une pile de justificatifs à numériser, un cabinet d’expertise-comptable qui relance pour “mettre à jour les process”. Sauf que la réforme ne parle pas d’optimisation interne. Elle impose une nouvelle mécanique d’échange, standardisée, contrôlée, qui touche la vente, l’achat, la trésorerie et la relation avec l’administration fiscale. Et, pour une fois, l’enjeu n’est pas seulement d’acheter un outil, mais de savoir où la facture va passer, sous quelle forme, et quelles données seront transmises.

1er septembre 2026: réception obligatoire pour toutes les entreprises, émission selon la taille

Le calendrier est posé: la réforme de la facturation électronique entre entreprises est mise en œuvre à compter du 1er septembre 2026, selon economie. gouv. fr. À cette date, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques et de transmettre leurs données d’e-reporting.

La bascule ne s’arrête pas à la réception. Sur l’émission, le déploiement se fait par catégories d’entreprises. D’après Pennylane, l’obligation de réception concerne toutes les entreprises dès le 1er septembre 2026, tandis que l’obligation d’émission démarre en 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, puis en 2027 pour les PME, TPE et micro-entreprises. Le site economie. gouv. fr rappelle, lui, la logique de taille: les grandes entreprises et ETI doivent émettre l’intégralité de leurs factures au format électronique et transmettre leurs données d’e-reporting, et les petites et micro-entreprises doivent être en capacité d’émettre électroniquement leurs factures et de transmettre leurs données d’e-reporting.

Dans le document d’information de la Direction générale des Finances publiques (PDF daté août 2025), le calendrier est présenté comme un déploiement progressif: en 2026, les premières factures électroniques peuvent s’échanger sur la base du volontariat, aux formats attendus par la réforme, avec le concours des plateformes agréées et en utilisant l’annuaire des destinataires tenu par l’administration. Puis, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises passent à la facturation électronique via une plateforme agréée, directement ou au travers d’une solution compatible.

Plateforme agréée, annuaire, formats Factur-X, UBL, CII: la “nouvelle route” des factures B2B

La réforme ne demande pas seulement de “faire des PDF propres”. Elle impose un circuit. Selon Pennylane, les factures électroniques B2B doivent transiter via une Plateforme Agréée (PA) et dans un format structuré, avec des formats cités comme Factur-X, UBL et CII.

Ce point change le quotidien. Une facture électronique, au sens de la réforme, est une facture émise, transmise, reçue et conservée sous une forme dématérialisée, avec un socle de données structurées interprétables par une machine, selon Pennylane. Le mot important est “structurées”: la facture devient un objet de données, pas seulement un document. Pour les entreprises, cela signifie que l’outil de facturation doit produire le bon format, que la chaîne de transmission doit être conforme, et que la réception doit être organisée pour ne pas laisser les e-factures “se perdre” entre une boîte mail, un espace fournisseur et un dossier partagé.

Le PDF de la DGFiP ajoute un élément de décor qui compte: l’annuaire des destinataires tenu par l’administration. Dans la pratique, l’adresse de réception d’une entreprise ne se résume plus à “compta@…”. Elle s’inscrit dans un dispositif qui doit permettre d’acheminer les factures vers la bonne destination via les plateformes agréées.

Cette architecture explique aussi pourquoi le choix d’un logiciel n’est pas un détail. Un outil peut être agréable à utiliser, mais s’il n’est pas pensé pour produire des formats attendus, gérer les statuts, organiser l’archivage et dialoguer avec une plateforme, la facture électronique devient un projet informatique au lieu d’un flux simple.

E-invoicing et e-reporting: deux obligations, deux flux, une même logique de données

Le dispositif comporte deux piliers. Le premier est l’e-invoicing, la facturation électronique entre entreprises. Le second est l’e-reporting, la transmission à l’administration de données de transaction et de paiement, selon economie. gouv. fr. Le site officiel résume la réforme comme l’obligation d’émettre et de recevoir des factures dématérialisées, et de transmettre des données à l’administration.

EBP décrit la réforme comme s’adressant à l’ensemble des entreprises françaises assujetties à la TVA, avec un objectif affiché de modernisation des échanges, de lutte contre la fraude et de simplification de la gestion administrative. EBP insiste aussi sur l’existence d’une plateforme unique pour réceptionner les factures et sur l’obligation de transmettre un rapport de transactions, l’e-reporting, à l’administration fiscale.

Sur le terrain, la distinction e-invoicing / e-reporting évite un malentendu fréquent: une entreprise peut devoir recevoir des e-factures et transmettre des données, même si elle n’émet pas encore toutes ses factures au format électronique au même rythme que les grandes structures. Les équipes comptables et financières doivent donc préparer deux choses à la fois: l’organisation de la réception (qui valide, qui rapproche, où la facture est stockée) et la capacité à produire et transmettre les informations attendues.

Le bénéfice mis en avant par l’administration tient dans une promesse d’industrialisation: selon economie. gouv. fr, la facturation électronique doit faciliter la gestion quotidienne, accélérer les échanges et permettre un suivi plus fin du traitement de la facture. Le site évoque aussi la centralisation des factures des fournisseurs “en un seul endroit”, donnant une vision globale de la facturation. Derrière ces formules, une réalité: la facture devient un flux traçable, avec des statuts, une piste d’audit et une lecture automatisable.

Quels logiciels pour “faire à votre place”: automatisation, conformité, archivage

Le discours commercial des éditeurs a un axe commun: faire disparaître les tâches manuelles. Dext met en avant la création rapide de devis et de factures électroniques conformes, sur le web et sur mobile, et une automatisation des tâches répétitives liées aux opérations comptables. L’éditeur cite aussi le stockage et le tri automatique de documents d’entreprise (factures, relevés, contrats), une gestion des dépenses et des notes de frais, ainsi que des intégrations via API pour synchroniser et exporter des données comptables et financières.

De son côté, Pennylane présente une approche “tout-en-un” orientée réforme: un logiciel de facturation électronique inclus, une PA immatriculée, la prise en charge de Factur-X, l’e-reporting, les statuts et l’archivage. La promesse est claire: réduire le nombre d’intermédiaires et éviter que la conformité ne repose sur un empilement d’outils.

EBP insiste sur l’angle “simplification”: automatisation des échanges, sécurisation des données, réduction des délais de paiement et de traitement, grâce à la transmission électronique. Même si chaque éditeur choisit ses mots, la question centrale reste identique: l’outil permet-il de produire une facture au bon format, de la transmettre par le bon canal, de récupérer les statuts, d’archiver, et de préparer les données associées à l’e-reporting?

Pour un dirigeant, le piège est de traiter le sujet comme un achat de logiciel de facturation classique. La réforme touche aussi les achats, la relation fournisseurs, la circulation interne des pièces, et le travail avec l’expert-comptable. Les cabinets, eux, voient arriver un changement de flux: moins de saisie, plus de contrôle, plus de pilotage, et un besoin d’outils capables d’absorber des volumes de documents sans recréer une “usine à gaz” de validation.

Ce que l’État attend: centralisation, suivi du traitement, lutte contre la fraude

La réforme porte une intention politique et administrative. economie. gouv. fr met en avant une gestion facilitée, une accélération des échanges et un suivi plus fin du traitement des factures. La centralisation des factures fournisseurs “en un seul endroit” est présentée comme un gain de visibilité pour les entreprises.

EBP rappelle l’objectif de l’État: moderniser les échanges, lutter contre la fraude et simplifier la gestion administrative. Cette logique explique l’insistance sur les données structurées et sur la transmission via des plateformes agréées. Une facture qui circule dans un format normé et dans un circuit contrôlé devient plus facile à rapprocher, à tracer et à exploiter.

Le document de la DGFiP insiste sur l’accompagnement et sur la montée en charge progressive, avec une phase d’échanges volontaires en 2026 “aux formats attendus par la réforme”, avant la généralisation à partir du 1er septembre 2026 via une plateforme agréée. Dans les entreprises, ce phasage peut servir de répétition générale: tester les formats, sécuriser la réception, clarifier qui fait quoi, et éviter qu’une obligation réglementaire ne se transforme en crise opérationnelle au moment de la bascule.

FAQ

La facturation électronique devient-elle obligatoire pour toutes les entreprises?

Oui. Selon economie. gouv. fr, la réforme s’applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, avec une obligation de réception des factures électroniques et de transmission des données d’e-reporting à compter du 1er septembre 2026.

Qu’est-ce qu’une “facture électronique” au sens de la réforme?

Selon Pennylane, une facture électronique (e-invoicing) est émise, transmise, reçue et conservée sous forme dématérialisée, et comporte un socle de données structurées interprétables par une machine.

Les factures B2B doivent-elles passer par une plateforme spécifique?

Oui. D’après Pennylane et le PDF de la DGFiP, les factures électroniques B2B transitent via une plateforme agréée par l’État, directement ou via une solution compatible.

Quels formats sont évoqués pour les factures électroniques?

Selon Pennylane, les formats structurés cités dans le cadre de la réforme incluent Factur-X, UBL et CII.

Que recouvre l’e-reporting?

Selon economie. gouv. fr, l’e-reporting correspond à la transmission à l’administration des données de transaction et de paiement.

Questions fréquentes La facturation électronique devient-elle obligatoire pour toutes les entreprises ? Oui. Selon economie.gouv.fr, à compter du 1er septembre 2026 toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques et transmettre des données d’e-reporting. Qu’est-ce qu’une facture électronique au sens de la réforme ? Selon Pennylane, une facture électronique (e-invoicing) est émise, transmise, reçue et conservée sous forme dématérialisée, avec un socle de données structurées interprétables par une machine. Les factures B2B doivent-elles passer par une plateforme agréée ? Oui. Selon Pennylane et le document de la DGFiP, les factures électroniques B2B transitent via une plateforme agréée par l’État, directement ou via une solution compatible. Quels formats structurés sont cités pour la facture électronique ? Selon Pennylane, les formats structurés cités incluent Factur‑X, UBL et CII. À quoi correspond l’e-reporting ? Selon economie.gouv.fr, l’e-reporting est la transmission à l’administration des données de transaction et de paiement.

À retenir La réforme démarre à compter du 1er septembre 2026, selon economie.gouv.fr.

Toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des e-factures et transmettre des données d’e-reporting.

Les factures électroniques B2B transitent via une plateforme agréée et un format structuré (Factur‑X, UBL, CII) selon Pennylane.

La DGFiP prévoit une montée en charge, avec des échanges volontaires en 2026 aux formats attendus.

Les éditeurs mettent en avant l’automatisation (création, tri, archivage, intégrations) pour absorber le changement de flux.

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