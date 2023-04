Netflix : quelles sont les séries les plus regardées en 2023 ?

Google, Chromecast, TV (4K) Neige - Vos divertissements en streaming sur votre téléviseur avec commandes vocales - Regardez des films, des séries, la télévision en direct et Netflix jusqu’en 4K HDR

Du divertissement plein les applis. Parcourez plus de 400 000 films et épisodes de séries TV, ainsi que des millions de chansons Un streaming haute qualité. Profitez d'un streaming rapide et bénéficiez d'une excellente qualité d'image - jusqu'en 4K - ainsi que de couleurs plus vives grâce à la technologie HDR Donnez de la voix. Appuyez sur le bouton de l'Assistant Google sur la télécommande et demandez-lui de rechercher des séries, ou d’effectuer des recherches par ambiance, genre, actrice et bien plus. Dites simplement “Hey Google, que puis-je regarder ?" et utilisez la télécommande pour régler le volume, changer de source, lire de la musique ou afficher des réponses à l'écran Gardez les mains libres. Impossible de mettre la main sur la télécommande ? Utilisez vos enceintes et écrans Google pour contrôler votre téléviseur par commande vocal. Dites simplement “Hey Google, allume la télé” Moins de recherche, plus de divertissement. Plus besoin de jongler entre les applis pour savoir quoi regarder : l’écran d’accueil rassemble tous vos films et séries TV de différentes plateformes Des recommandations personnalisées. Profitez de recommandations personnalisées en fonction de tous vos contenus - abonnements, historique et achats - sur une seule interface. Toute votre maison sur votre téléviseur. Gardez un œil sur ce qui se passe chez vous en affichant le flux de votre caméra Nest sur votre téléviseur. Contrôlez aussi d'autres appareils connectés tels que des ampoules ou un thermostat sans interrompre vos programmes.