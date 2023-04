Fable contemporaine à l'univers poétique, Shä & Salomé narre les formidables non-aventures d'un couple atypique : une jeune femme et un chat. Pourquoi un chat ? C'est une manière de poser immédiatement la différence entre les deux individus au sein de ce duo amoureux.Candide et sensible, Salomé travaille dans une halte garderie et remporte un franc succès auprès des enfants. Fine pâtissière et amatrice de football, c'est aussi une véritable passionnée de jeux vidéo. Ne pas se fier aux apparences : c'est elle l'adulte du couple ! Son amoureux, Shä, est généralement impassible et calme. Coquin, farceur et d'une gourmandise sans limite, Shä est un petit malin qui cache très bien son jeu ! Vêtu élégamment et inséparable de sa pipe qui dégage d'irréalistes volutes de fumée, il exerce la profession d'écrivain. Ses occupations : remplir les tests des magazines féminins de Salomé, découper et collectionner les articles de journaux insolites pour sa revue de presse ou tenter de suivre un régime... riche en calories !Au cours de saynètes de la vie quotidienne, cette bande dessinée présente une galerie de personnages hauts en couleur : une grand-mère acariâtre, des copines supportrices de l'équipe de foot de Papouasie, des enfants de 4 ans surexcités et Dieu lui-même qui s'avère être... un poney.Ces planches au dessin soigné, à l'aquarelle, laissent la part belle à l'imaginaire très développé des personnages et possèdent un ton enjoué et tendre, entre humour et scènes plus contemplatives.

La différence entre le CBD et le THC : pourquoi avantages et explications

Le cannabidiol (CBD) et le tétrahydrocannabinol (THC) sont deux des composants les plus connus et étudiés de la plante de cannabis. Bien qu’ils soient tous deux des cannabinoïdes, ils ont des effets très différents sur le corps et l’esprit humain.

Dans cet article, nous allons examiner les différences entre le CBD et le THC, leurs avantages respectifs et comment ils interagissent avec le corps.

Qu’est-ce que le CBD et le THC ?

Qu’est-ce que le CBD ?

Le CBD est un cannabinoïde non psychoactif que l’on extrait la plante de cannabis. Il est souvent utilisé pour ses propriétés médicinales pour soulager la douleur, l’anxiété, les convulsions et bien plus encore.

Contrairement au THC, le cannabidiol ne vous fera pas planer. Vous en saurez davantage sur ce site web qui propose les meilleures solutions du marché.

Qu’est-ce que le THC ?

Le THC est un cannabinoïde psychoactif qui est également extrait de la plante de cannabis. Il est souvent utilisé pour ses propriétés médicinales pour soulager la douleur, la nausée et stimuler l’appétit. Cependant, le THC est également responsable des effets psychotropes du cannabis, tels que l’euphorie et la paranoïa.

Comment agissent-ils sur le corps ?

Comment le CBD agit-il sur le corps ?

Le CBD interagit avec le système endocannabinoïde (SEC) de notre corps, qui est responsable de la régulation de divers processus tels que la douleur, l’humeur et le sommeil. Le SEC est composé de deux types de récepteurs : les récepteurs CB1, qui sont principalement situés dans le cerveau et le système nerveux central, et les récepteurs CB2, qui sont principalement situés dans le système immunitaire.

Comment le THC agit-il sur le corps ?

Le THC agit également sur le SEC de notre corps, mais il se lie principalement aux récepteurs CB1 dans le cerveau. Cela peut entraîner des effets psychotropes tels que l’euphorie, la relaxation, la paranoïa et l’anxiété, comme nous l’avions spécifié.

Les avantages du CBD et du THC

Les avantages du CBD

Le CBD a de nombreux avantages pour la santé, notamment :

Soulage la douleur chronique ;

Réduit l’inflammation ;

Soulage l’anxiété et le stress ;

Traite l’épilepsie ;

Traite les troubles du sommeil.

Les avantages du THC

Le THC a également de nombreux avantages pour la santé :

Soulage la douleur chronique ;

Réduit les nausées et les vomissements ;

Stimule l’appétit ;

Traite les troubles du sommeil ;

Traite la spasticité musculaire.

Les effets secondaires du CBD et du THC

Les effets secondaires du CBD

Le CBD est généralement considéré comme sûr et n’a pas d’effets secondaires graves. Cependant, certains effets secondaires peuvent inclure la somnolence, la sécheresse de la bouche et la diarrhée.

Les effets secondaires du THC

Le THC peut avoir des effets secondaires plus graves, notamment la confusion, l’anxiété, la tachycardie et les hallucinations. Le THC peut également être addictif et entraîner des problèmes de dépendance.

La légalité du CBD et du THC

En France, le CBD est légal s’il est extrait de la plante de chanvre et contient moins de 0,2 % de THC. Toutefois, la vente de produits à base de CBD est réglementée et soumise à des normes strictes.

Quant au THC, il est illégal dans la plupart des pays, y compris en France. Cependant, certains pays ont légalisé l’utilisation récréative ou médicale du cannabis, ce qui permet l’utilisation légale du THC dans ces cas précis.

Le CBD et le THC sont deux cannabinoïdes qui ont des effets très différents sur le corps et l’esprit humain. Bien qu’ils aient des avantages médicaux similaires, ils ne doivent pas être confondus. Il est important de comprendre les différences entre le CBD et le THC avant de choisir le cannabinoïde qui convient le mieux à vos besoins.