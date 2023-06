Les leviers d’acquisitions de trafic possibles pour un site web

Dans le secteur du webmarketing, il est utile d’attirer de nouveaux visiteurs sur votre site internet pour un meilleur développement des diverses activités de votre entreprise.

Vous devez alors privilégier un trafic qualifié pour améliorer votre taux de conversion. Mais, il existe plusieurs canaux marketing et chaque canal dispose de spécificités particulières.

Aussi, les leviers d’acquisitions de trafic doivent non seulement, vous permettre d’attirer des prospects, mais aussi, de les fidéliser. Ce guide vous propose quelques leviers d’acquisitions de trafic possible pour un site web.

Le référencement payant (SEA)

Le SEA (Search Engine Advertising) consiste à faire des enchères sur des mots-clés afin de positionner votre site sur la première page des résultats de recherche organiques.

Vous pouvez cliquer sur Campagne sea marseille pour avoir plus de détails sur ce type de levier d’acquisitions de trafic. Grâce aux annonces en ligne, vous pourrez attirer et fidéliser des leads potentiels tout en développant votre notoriété.

Les principaux conseils pour optimiser votre stratégie SEA sont :

la recherche de mots-clés appropriés : il s’agit de procéder à l’identification des termes qu’utilise votre audience tout en sélectionnant ceux qui ont moins de concurrence ;

l’indication d’une enchère logique : pour un positionnement en première page, il est utile d’indiquer un coût par clic plus important que celui de vos concurrents ;

l’indication des mots-clés à éliminer dans le but d’affiner le ciblage ;

le ciblage des internautes en fin de parcours : vous devez créer des annonces ciblant les intentions de recherche transactionnelle ou commerciale, etc.

Aussi, vous devez procéder à l’analyse de vos campagnes publicitaires de manière constante afin de détecter les éventuelles variations entre vos annonces.

Le référencement naturel (SEO)

Considéré comme l’une des stratégies d’acquisitions les plus efficaces pour la majorité des sites, le SEO (Search Engine Optimization) permet à vos pages de se positionner dans les premiers résultats de Google de manière naturelle. Le rôle de ce levier est de placer de manière stratégique vos contenus pendant que les internautes utilisent des mots-clés spécifiques sur le moteur de prospection pour effectuer une recherche.

En optant pour le SEO, plus vous publiez des contenus optimisés et à valeur ajoutée, avec des mots-clés pertinents, plus votre trafic augmentera. Pour profiter parfaitement du SEO, il est important de respecter rigoureusement quelques conseils. Il s’agit des conseils tels que :

l’optimisation du SEO on-page : cela concerne la structuration des contenus avec les balises (H1, H2, H3, etc.), la rédaction des meta-descriptions et titles captivants, le respect de la densité de mots-clés, etc. ;

la sélection des mots-clés qu’utilise votre audience ;

la production des contenus de qualité en faisant recourt à l’expertise d’un rédacteur web ;

le regroupement de vos contenus autour d’un thème central tout en travaillant les topic clusters ;

la détection des expressions de longue traîne avec moins de concurrence, etc.

Vous devez aussi penser à faire des échanges de liens avec des sites de référence ou vous inscrire dans des annuaires en ligne.

Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc., constituent un levier d’acquisition rapide et efficace à mettre en place pour la génération de nombreux trafics vers votre site web. On distingue le trafic organique et les publicités. Le trafic organique est idéal pour les entreprises qui désirent publier du contenu pertinent pour non seulement, le développement et le renforcement de leur image de marque, mais aussi, la création d’une communauté engagée et forte.

Quant aux publicités, elles nécessitent un budget plus au moins conséquent en fonction des plateformes. Elles conviennent mieux aux entreprises et aux marques qui souhaitent augmenter de manière rapide les visites et les conversions sur leur site internet. Ainsi, pour attirer plus d’internautes depuis les réseaux sociaux, vous devez :

publier des formats diversifiés de manière régulière : carrousels, photos, gifs, vidéos, lives, infographies, stories, etc. ;

être actif : il s’agit de faire le partage du contenu des autres utilisateurs, de suivre des comptes pertinents, d’aimer des publications, etc. Ce qui permettra d’encourager les internautes à partager vos liens en retour ;

élaborer une stratégie « social media » forte, avec un ton particulier et une ligne éditoriale authentique, etc.

Les réseaux sociaux permettent donc d’améliorer la proximité entre les entreprises et les clients.

En résumé, il existe plusieurs canaux d’acquisitions de trafic pour les sites web. Les entreprises doivent alors permanemment surfer sur de nouvelles tendances puisque les habitudes d’achat des consommateurs se modifient quotidiennement.