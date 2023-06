Editions Massin Livre 100 id es pour tout faire chez soi

100 id es r aliser pour un quotidien plus responsable D sir d une vie plus simple, plus respectueuse de l cologie et moins co teuse Il est possible de remplacer nos habitudes de consommation par des r alisations faites maison. Ma trise des ingr dients et de la fabrication, cr ativit , moment de partage, les b n fices que l on requiert au tout faire soi-m me donnent envie de s initier ou se perfectionner aux diff rentes techniques de r alisation de cosm tiques, produits d entretien, objets utiles, d co Adopter des gestes responsables au quotidien Consommer de fa on responsable au quotidien est devenu une priorit pour beaucoup d entre nous. Manger sain, acheter thique, privil gier le local et les circuits-courts, se rapprocher des petits producteurs, lutter contre le gaspillage, recycler d anciens v tements Cela fait pr sent partie d une mani re de mieux consommer. Dans ce livre des Editions Massin, vous allez arborer pleins de gestes ecoresponsables dans votre quotidien. Coudre des projets pour la cuisine, pour la maison, faire des recettes naturelles pour l'entretien de la maison, comment nettoyer un four de fa on plus naturelle, entretenir du marbre, cr er un baume l vres, cr er un spray anti-moustique... Pour notre sant , consommer thique avec des produits et des formules plus simples, c est se prot ger et prot ger notre corps de tous les ingr dients toxiques que nous pouvons ventuellement retrouver dans la nourriture, les cosm tiques ou dans les produits m nagers. Pour notre plan te, consommer responsable participe la pr servation et la durabilit de notre plan te en consommant des produits cologiques respectueux de l environnement. Au programme : Les objets d co et petits rangements; les objets utiles; les produits d entretien; les plantes et les animaux; les cosm tiques D couvrez tous les livres maison et deco sur Sotrendoo, l'eshop Marie Claire.