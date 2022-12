Le SEO off-page : un outil tactique pour les sites de e-commerce

Le référencement d’un site de e-commerce est essentiel, puisque sans l’application de ces techniques de SEO, il peut être très difficile d’atteindre un maximum d’utilisateurs.

Pour améliorer le référencement de votre site Web, vous pourrez vous servir de différentes tactiques, dont l’application de SEO on-page, ainsi que de SEO off-page.

Tout de suite, nous vous expliquons plus en détail en quoi consiste ce type de SEO, et quelle est son importance pour le bon référencement des sites de e-commerce.

Qu’est-ce que le SEO off-page ?

Vous avez certainement déjà dû entendre parler des techniques SEO. Dans le cas du SEO off-page, ou référencement hors page, il s’agit de toutes les tactiques de SEO qui peuvent être mises en place autour de votre propre site, en dehors des techniques SEO appliquées sur votre domaine.

C’est un outil précieux pour améliorer le référencement de votre site Web, et ainsi toucher un plus grand nombre d’utilisateurs et de clients potentiels, tout en faisant face à la concurrence.

Comme vous l’aurez compris, pour mettre en place des techniques de SEO off-page, vous n’aurez pas à publier de nouveaux contenus sur votre site Web, ni à améliorer le contenu déjà présent.

Tout se passe à l’extérieur de votre site, grâce à la construction de liens ainsi que par de nombreuses tactiques, dont votre présence sur les réseaux sociaux, ou encore les avis laissés sur le Web.

Pourquoi est-ce important ?

Le SEO off-page est déterminant, bien qu’il puisse être parfois mis de côté à tort, en privilégiant sa version on-page. Ce type de SEO aide à définir et améliorer l’autorité de votre site Web, ce qui participe à son bon référencement sur les moteurs de recherche.

Aujourd’hui, c’est un pan à part entière de toute stratégie de marketing numérique, qui pourrait vous aider à améliorer la crédibilité de votre site Web, ce qui participe à augmenter sa popularité – l’objectif recherché par tous ceux qui possèdent un site de e-commerce.

Même si votre site Internet est correctement développé et particulièrement fluide, que vous proposez des produits de qualité, joliment mis en avant sur votre site Web, sans référencement hors page, il est possible que vous ne parveniez pas à atteindre vos objectifs de vente, en ne touchant qu’un faible nombre d’internautes.

Exemples de tactiques SEO off-page pour les sites de e-commerce

Comme vous pourrez vous en douter, il existe de nombreuses tactiques de SEO off-page, que vous pourrez mettre en place sans attendre pour optimiser le référencement de votre

site de e-commerce. Pensez à utiliser un VPN pour Chrome ou pour le moteur de recherche utilisé lorsque vous travaillez sur le SEO off-page de votre site, pour une couche de protection supplémentaire.

La construction de liens

La construction de liens ou link building est essentielle, ces liens prenant une place importante dans l’algorithme de Google pris en compte pour le référencement des sites Web. Vous devrez de préférence privilégier des liens de qualité, qui doivent provenir de sites d’autorité, tout en restant en accord avec la thématique de votre site Web.

L’utilisation des réseaux sociaux

Nous passons tous un temps important sur les réseaux sociaux , s’agissant donc d’un endroit idéal pour promouvoir votre marque, et attirer de possibles consommateurs sur votre site de e-commerce. Votre page doit être attirante et engageante, régulièrement mise à jour, pour générer un trafic plus important. La mise en place de concours ou de contenus interactifs est notamment conseillée.

Les podcasts

Les podcasts sont de plus en plus populaires, et ils pourraient vous aider à améliorer le référencement de votre site Web, en choisissant d’apparaître et de parler de votre site de e-commerce dans un podcast reconnu.