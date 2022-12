Les abonnements internet illimités : des offres très alléchantes !

À la fois basiques, efficaces et simples, les abonnements internet illimités offrent de nombreux avantages à leurs souscripteurs.

Ils sont proposés par des opérateurs connus sous le nom de fournisseurs d’accès à internet et peuvent être avec ou sans engagement. Retour dans cet article sur ces offres aussi pratiques qu’incontournables.

Qu’est-ce qu’un abonnement internet illimité ?

Un Abonnement internet illimité est la souscription à une offre permettant de naviguer sur le net sans aucune limite. Il offre ainsi la possibilité d’effectuer n’importe quel travail sur les ordinateurs ou téléphones portables sans craindre quoi que ce soit.

Qui plus est, il permet à ses souscripteurs de jouir d’une grande liberté, mais aussi de bénéficier de plusieurs services à des tarifs très alléchants. Son coût peut varier d’un fournisseur d’accès à internet (FAI) à un autre.

D’autre part, il importe de rappeler qu’il est possible de souscrire aux abonnements internet illimités sans aucune forme d’engagement. Ces types d’offres sont de plus en plus proposés par les opérateurs et permettent de souscrire à des forfaits qui ne sont soumis à aucune contrainte de durée.

Ce qui offre beaucoup de souplesse aux souscripteurs en plus de faciliter le changement d’opérateur. Qui plus est, cela amène à souscrire à de meilleurs forfaits sans aucune prise de tête.

En outre, retenez qu’en souscrivant aux forfaits sans engagement, que vous pourrez également bénéficier d’un certain nombre de services. Il peut s’agir de bouquets TV gratuits ou encore d’options pour la téléphonie.

Comment souscrire à un abonnement internet illimité ?

Pour souscrire à un Abonnement internet illimité, vous devez, avant toute chose, choisir votre fournisseur d’accès à internet. Une fois ce fournisseur choisi, il vous suffira de le contacter puis de lui faire part de vos besoins pour être pris en charge par un conseiller ou un spécialiste. Après cela, ce dernier vous présentera les offres disponibles tout en vous apportant des éclaircissements ou en vous indiquant les livraisons à effectuer. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à opérer votre choix puis à le valider en signant un contrat pour profiter de votre abonnement internet.

Par ailleurs, sachez que la souscription à un Abonnement internet illimité peut se réaliser de trois manières différentes : par téléphone, dans une boutique physique ou en ligne. Elle ne peut se faire sans la présentation d’une pièce d’identité de même que la fourniture d’un certain nombre d’informations. Il peut s’agir d’un numéro de téléphone ainsi que de l’adresse de votre domicile.

Comment choisir son fournisseur d’accès à internet ?

Pour bien choisir un fournisseur d’accès à internet, de nombreux critères sont à prendre en considération. Voici les plus essentiels d’entre eux.

Le débit de connexion

Cet élément dépend généralement de la technologie utilisée pour accéder à internet de même que la zone dans laquelle réside le souscripteur. Pour ce qui est de la technologie, il peut s’agir de l’ADSL, de la fibre optique ou du VDSL.

S’agissant de l’ADSL, elle offre des débits pouvant aller de 5 Mbits/s à plus de 15 Mbits/s. Quant à la fibre optique, elle offre une vitesse de connexion qui est d’au moins de 100 Mbits/s. Avec un tel débit, vous pourrez par exemple télécharger des fichiers vidéo de près d’un gigaoctet en moins de deux minutes. Il en est pratiquement de même pour le VDSL qui offre également un débit de connexion satisfaisant.

En outre, pour savoir la technologie à laquelle votre zone géographique est éligible, vous devez réaliser un test d’éligibilité. Pour cela, il suffit de faire appel à des professionnels ou de contacter un opérateur de votre choix.

Les services proposés

En plus de l’offre internet, les fournisseurs d’accès à internet offrent de nombreux autres services à leurs abonnés. Ces services vont de la téléphonie mobile à la téléphonie fixe en passant par les offres relatives aux bouquets TV.

Pour ce qui est de la téléphonie fixe, elle permet aux abonnés d’effectuer des appels au plan interne, mais aussi à l’étranger à un coût très avantageux depuis leur téléphone fixe. Les pays les plus concernés par cette offre sont ceux de l’Europe, du Maghreb ou encore de l’Amérique du Nord.

Quant à la téléphonie mobile, elle offre la possibilité aux abonnés de bénéficier d’un forfait pour leur SMS de même que pour les appels téléphoniques qu’ils auront à effectuer avec leurs smartphones. Ces services sont généralement des offres illimitées.

Pour finir, les offres relatives aux bouquets TV regroupent des chaînes de télévision dont le nombre peut varier d’un opérateur à un autre. Elles vont des chaînes d’information aux chaînes de divertissement en passant par les chaînes de découverte.

Par ailleurs, pour recevoir les chaînes proposées par les fournisseurs d’accès à internet, vous devez disposer d’un décodeur qui peut être loué, vendu ou donné gratuitement par ces opérateurs. De plus, ils peuvent exiger des dépôts de garantie avant de mettre ces appareils à la disposition de leurs abonnés.

Les frais cachés

En plus des critères évoqués plus haut, il est aussi nécessaire de faire attention aux frais supplémentaires ou cachés pour ne pas être amené à payer des factures trop élevées. En effet, en dehors des offres de base, les fournisseurs d’accès à internet font payer la plupart de leurs autres services à leurs abonnés, ce qui alourdit le montant des factures qu’ils auront à payer. Plus encore, le prix de certaines de leurs offres peut augmenter au bout d’un certain temps ou à la fin des périodes de promotion. D’où l’intérêt de bien lire les contrats d’abonnement avant de les signer.