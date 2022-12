NVEI : comment faire le choix de son deux roues électrique ?

Les nouveaux véhicules électriques individuels (NVEI) révolutionnent de plus en plus le transport urbain.

De ce fait, plusieurs deux roues sont disponibles sur le marché. Avant d’en acheter, il faut se poser plusieurs questions. Que ce soit un vélo ou une trottinette, plusieurs éléments vous permettent de faire le bon choix.

Découvrez dans cet article les astuces pour bien choisir votre deux roues électrique.

Déterminez l’utilisation à faire de votre deux roues électrique

Avant de vouloir acheter votre deux roues, il est nécessaire de penser à l’usage que vous voulez en faire. C’est en effet la première étape qui vous permettra de faire le choix idéal. Vous pouvez solliciter des spécialistes du deux roues électriques pour mieux vous orienter. Ils sauront certainement vous aider à faire le bon choix en rapport avec vos besoins.

Il faut déjà noter que les deux roues sont conçues en fonction de chaque localité. Le type de trajet est donc important pour faire votre choix. Par exemple, les véhicules électriques à deux roues destinés aux campagnes sont différents de ceux prévus pour un usage en ville.

Par conséquent, vous devez adapter votre choix à votre zone de résidence ou aux endroits que vous fréquentez souvent.

Par ailleurs, la fréquence d’utilisation est également un élément important à prendre en compte. Par exemple, vous pouvez vouloir acheter votre deux roues pour le transport journalier.

Vous pouvez également envisager de l’utiliser pour le sport en weekend. Ces détails ne sont pas à négliger. Ils vous permettent de bien choisir un deux roues adapté à vos besoins.

Vos différentes options en matière de deux roues électriques

Le progrès technologique a facilité la conception de différents types de véhicules électriques à deux roues pour le transport individuel. Vous devez donc identifier le NVEI qui vous convient le mieux pour faire votre choix.

Les trottinettes électriques

Les trottinettes électriques sont les seules à avoir des normes du Code de la route parmi les NVEI (découvrez plus de détails ici). Dès que leur vitesse dépasse 25 km/h, elles sont considérées comme des roues à moteur.

Elles sont alors autorisées à circuler sur la route ou sur les pistes cyclables. Par conséquent, l’assurance de ce type de véhicule est une obligation.

Les vélos électriques

Ils sont connus sous l’appellation des vélos à assistance électrique (VAE) quand leur vitesse atteint 25 km/h. Mais lorsque leur vitesse dépasse 45 km/h, ils sont dits vélos électriques rapides.

Il faut noter que l’utilisation de ces deux types de vélos nécessite beaucoup d’efforts. Leur utilisation est également conditionnée par une assurance comme avec les trottinettes.

Les gyropodes

C’est le type de NVEI le plus connu du grand public. Les gyropodes sont très souvent appelés par le nom de leur constructeur, Segway. Ils sont dotés d’un manche et d’un guidon. Grâce à cette composition, ils sont beaucoup plus utilisés pour le tourisme.

Vérifier les critères techniques à prendre en compte pour choisir votre deux roues électrique

Il est temps de penser aux critères techniques de votre deux roues afin de faire un choix judicieux. Vous devez toujours avoir à l’esprit l’usage que vous voulez en faire.

La puissance du moteur

La puissance du moteur est la priorité des critères que vous devez vérifier. Un deux roues n’a pourtant pas de cylindre diriez-vous. Penchez-vous juste sur son équivalent thermique :

4 kW (50 cm³) ;

4 kW à 11 kW (125 cm³) ;

et plus de 11 kW (Plus de 125 cm³).

Le permis de conduire est vérifié également en fonction du moteur. Dès que vous dépassez 4 kW, vous devez disposer au minimum d’un permis B.

La batterie

Les deux roues sont conçues avec deux types de batteries. On distingue donc les batteries fixes avec une autonomie considérable à cause de leur lourdeur) et les batteries amovibles faciles à extraire pour être chargées.

Notez que l’autonomie d’une batterie dépend de sa taille et de la distance que vous parcourez. En général, pour un temps de charge de 3 h à 8 h, vous pouvez parcourir 70 km à 250 km.

La taille des roues

Pour faire le bon choix de votre deux roues, vous devez penser à votre sécurité. Voilà pourquoi la taille des roues est un détail important à prendre en compte. Sachez que si les petites roues facilitent la rapidité, elles sont toutefois moins stables. Évidemment, les grandes offrent une meilleure stabilité, mais sont moins rapides. Tout va dépendre encore une fois de vos préférences et de l’usage que vous comptez faire de votre deux roues.