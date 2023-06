Le jeu vidéo et la connectivité, une véritable histoire d’amour

Linnea Taie d'oreiller 65x65 cm percale 100% coton BEL AMOUR jaune

TAIE D'OREILLER BEL AMOUR JAUNE 65x65 CM Ambiance printanière pour cette parure de lit avec un motif de petites fleurs et papillons dans des tons de jaune, bleu et rose sur fond blanc, le tout réhaussé par un véritable bourdon jaune or. La collection linge de lit BEL AMOUR en percale enchantera les amoureux de la nature avec un esprit chic et sobre. Taie d'oreiller rectangulaire avec deux faces imprimées identiques, motif petites fleurs et papillons dans des tons de jaune, bleu et rose sur fond blanc. Finition volant plat piqué de ±2 cm et bourdon jaune or, forme portefeuille avec un grand rabat intérieur. Linge de lit imprimé en percale avec un tissage 80 fils/cm² très serrés pour une grande résistance et une excellente tenue. Traité Easycare pour un repassage facile. Composez vous même votre parure à vos dimensions de lit grâce à tous les articles disponibles en vente à l'unité. La collection BEL AMOUR est fabriquée en France. Côté technique : Matière : 100% coton longues fibres peignées Qualité : Percale tissage serré 80 fils/cm² Couleurs garanties grand teint Traitement Easycare (repassage facile) Forme portefeuille, rabat intérieur ±16 cm Finition volant piqué de ±2 cm et bourdon Dimensions 65x65 cm Taie d'oreiller carrée vendue à l'unité Livré sous film plastique Fabriqué en France Les plus du produit : Belle qualité de tissu et des motifs imprimés sur ce linge de lit en percale. Linge de lit certifié Standard 100 OEKO-TEX, pour des produits sans substances nocives pour votre santé. Collection également disponible avec housse de couette 140x200, 200x200, 240x220, 260x240, 280x240 et 300x240 cm, drap plat 180, 240 et 280cm de large, taie d'oreiller en 65x65 ou 50x70cm et taie de traversin en 140, 200 et 240 cm vendus séparément. Côté pratique : Entretien facile : lavage en machine à 60°C, javel et clore interdit, séchage en sèche-linge à température réduite Conseils : Lavez votre linge avant la première utilisation; Respectez toujours les conseils d'entretien figurant sur l'étiquette du produit; Retournez les housses de couettes et les taies d'oreiller pour les laver sur l'envers. Symboles d'entretien : Cycle normal 60°C Pas de blanchiment Séchage en tambour autorisé, température normale 80°C Repasser à une température maximale de semelle de fer de 150°C Pas d'entretien professionnel à sec