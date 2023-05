Se former à ouvrir son agence de location de véhicule de luxe

Vente-unique.com Surmatelas Luxe mémoire de forme ALOE VERA de NATUREA - 140x190 cm

Surmatelas Luxe mémoire de forme ALOE VERA de NATUREA - 3 tailles Âme : 5cm de mousse viscoélastique (mémoire de forme) de densité 50kg/m3. Issue des dernières innovations de literie, la mousse viscoélastique épouse chacune des formes de votre corps et permet aux muscles de votre dos de se relâcher complètement durant votre sommeil. Fini les douleurs au réveil, plongez dans un cocon de bien-être ! Enveloppe : Coutil en double jacquard aux extraits d'ALOE VERA, déhoussable et lavable à 30°C 40% viscose, 60% polyester Plante 100% renouvelable qui ne demande pas une consommation d'eau excessive pour sa culture - L'ALOE VERA est reconnue pour ses propriétés adoucissante, hydratante et antibactérienne, elle est naturellement hypoallergénique. Intégrée dans votre surmatelas, elle vous permettra de passer des nuits saines et reposantes. Epaisseur : 5 cm Tissu anti dérapant qui permet au surmatelas de bien se positionner et de ne pas bouger pendant votre sommeil. Pourquoi utiliser un surmatelas? Plus épais qu'un "surconfort", le surmatelas apporte du garnissage à votre literie et vous permet de gagner énormément en confort sans réduire la fermeté de votre matelas. Développé pour les hôtels de luxe il est désormais à la portée de tous. Spécialement recommandés à tous ceux qui trouvent leur literie trop ferme ou qui souhaite un confort luxe. Comment utiliser votre surmatelas ? Le surmatelas est positionné sur le matelas et recouvert par le drap housse. C’est pourquoi il existe en différentes dimensions et peut s’adapter à toutes les tailles de couchage. Disponible en 140x190 cm, 160x200 cm et 180x200 cm. NATUREA Spécialisée dans la literie haut de gamme de très grand confort, la marque Naturéa est sans cesse à la recherche de nouvelles matières naturelles aux propriétés apaisantes pour que vos nuits soient plus belles et plus saines. Naturéa, le confort à l’état pur ! Ce produit est garanti 5 ans par NATUREA®. Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.A propos de NATUREANATUREA : Spécialisée dans la literie haut de gamme de très grand confort, la marque Naturéa est sans cesse à la recherche de nouvelles matières naturelles aux propriétés apaisantes pour que vos nuits soient plus belles et plus saines. Naturéa, le confort à l’état pur !Dimensions et colisSurmatelas ALOE VERA : Produit : Longueur 190 cm, Largeur 140 cm, Hauteur 5 cm, Poids 9 kgColis : Longueur 54 cm, Largeur 30 cm, Hauteur 30 cm, Poids 9 kg