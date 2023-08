OMNITRONIC KEY-288+ Contrôleur MIDI - Logiciels et contrôleurs DJ

Contrôleur MIDI USB avec écran OLED, 25 boutons, 8 pads, 4 contrôles et faders chacun, pour les musiciens, producteurs et DJs Clavier MIDI USB pour la production musicale créative avec PC et Mac, Convient également à l'agrandissement des sets de DJ, Le format super portable s'adapte aux sacs d'ordinateur portable, Fonctionne avec pratiquement tous les logiciels audio, 25 touches de mini clavier sensibles à la vélocité, avec 3 courbes de vélocité et une vélocité constante, 8 pads de batterie rétroéclairés et sensibles à la vélocité peuvent envoyer des notes, des CC MIDI ou des changements de programme, 4 commandes rotatives librement assignables, 4 faders librement assignables, 2 capteurs tactiles de bandes tactiles dynamiques de pitch bend et de modulation, Prise standard pour pédale de sustain, compatible avec les pédales de commutation, Mode accord fixe, 1 Sélecteur de valeur (bouton d'entrée: appuyer pour entrer), Boutons de commande de transport de lecture et d'enregistrement, Arpégiateur puissant et créatif pour générer rapidement des idées, Modes personnalisés pour des correspondances définies par l'utilisateur entre les boutons, les curseurs et les pads, Connectez votre matériel à l'aide d'une prise de sortie MIDI TRS standard de 3,5 mm., Compatible avec iOS en utilisant le kit de connexion pour appareil photo Apple iPad (vendu séparément), Intégration d'Ableton Live - Lancez des clips et des scènes, jouez des instruments et des Drum Racks, capturez des données MIDI, etc., Intégration avec d'autres DAW (Apple Logic Pro X, Propellerhead's Reason etc.), Écran OLED, Compatible avec Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3 ou supérieur, Contenu de l'emballage 1 x contrôleur, 1 x manuel d'utilisation, 1 x câble uSB, 1 x câble adaptateur, Alimentation électrique: 5 V DC 100 mA, Connexion électrique: Via USB, type B, Type d'affichage: Écran OLED, Port USB: USB 2.0, Typ B, Dimensions: Longueur: 19,4 cmLargeur: 31,8 cmHauteur: 4,8 cm, Poids: 800 g, Système d'exploitation: Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3 ou supérieur