Clairefontaine Bloc de cours encollé grand côté A4 200 pages détachables perforées 2 trous petits carreaux - Bleu pétrole - Lot de 5

Le papier Clairefontaine s'impose ici dans tout ce qu'il a de plus pur ! En copies simples et doubles ou en version bloc-notes, il constitue le support parfait de l'expression écrite et de l'apprentissage.Fabriqué dans l'usine historique de Clairefontaine située dans les Vosges selon une recette gardée secrète, le papier Vélin Velouté 90 g de Clairefontaine offre une sensation de glisse unique, une douceur exceptionnelle, une blancheur incomparable et une résistance supérieure.<br/>Tous les ingrédients pour vous apporter plaisir et confort d'utilisation au quotidien !<br/>Feuilles détachables micro-perforées et perforées 2 trous à 80 mm pour intégrer facilement un classeur.<br/>Dessous cartonné ultra-rigide : permettant une prise de notes confortable, même sans appui.<br/>Couverture carte pelliculée brillante et imperméable.<br/>Papier Clairefontaine Vélin Velouté 90 g, pour une sensation de glisse unique.<br/>Certifié PEFC, pour la gestion durable des forêts.<br/>Fabriqué en France. - Offre exclusivement réservée aux professionnels