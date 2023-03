Local Guide Program Google : avis, partager des photos, répondre à des questions

Que devez-vous avoir sur Local Guide Program Google ?

À travers son programme inédit dénommé Local Guide Program, Google offre la possibilité à ses usagers de profiter de nombreux avantages en rédigeant des avis sur internet.

En effet, en fonction de la qualité et de la quantité des avis rédigés sur des services dont ils ont bénéficié, les abonnés du géant américain peuvent bénéficier de certains privilèges.

Dans ce billet, nous vous invitons à découvrir tout ce que vous devez savoir sur ce service de recommandation.

Comment gagner des récompenses avec la Local Guide Program Google ?

Grâce à sa grande communauté d’utilisateurs repartis dans les quatre coins du monde, Google a mis en place un service de recommandation dénommé Local Guide Program.

Il est animé par des guides locaux qui rédigent des avis, répondent aux questions des internautes, partagent des images, et modifient ou ajoutent des informations sur Google Maps.

Pour bénéficier des avantages relatifs à cette innovation, vous devez obtenir au préalable le statut de guide local.

Pour cela, il suffit de créer un compte Google, et vous inscrire, en sélectionnant votre zone géographique. Ensuite, vous évaluerez à travers les fiches My Business, les enseignes (hôtel, restaurant, boutique, lieux historiques) de votre région que vous aurez visité. Plus vous produirez des avis de qualité, mieux vous serez récompensés.

Les avantages de Local Guide Program Google

Le Local Guide Program Google permet aux populations de bénéficier d’avis beaucoup plus fiables. Ainsi, en vous fiant aux recommandations des guides locaux, vous aurez l’assurance de faire les meilleurs choix lors de vos séjours à l’étranger. Quant aux personnes ayant adhéré à ce programme, c’est une opportunité de bénéficier des avantages tels que :

Un espace Google Drive de 100 Go pendant 1 an ;

Des réductions dans Google Play, et sur les films ;

La participation gratuite au sommet des guides locaux qui se déroule chaque année (occasion de nouer de nouvelles relations) ;

L’accès aux fonctionnalités des produits Google les plus évoluées ;

L’opportunité de tester les nouveaux produits Google.

Enfin, en ce qui concerne les entreprises, Local Guide Program Google est une opportunité de gagner en crédibilité, en visibilité, et de développer par ricochet leurs marques. En effet, les avis positifs des guides locaux donneront l’envie à de nombreuses personnes de visiter vos locaux.

Toutefois, vous devez tout mettre en œuvre pour produire des services de qualité, car le guide local ne peut que décrire ce qu’il a constaté. Bref, Local Guide Program Google est bénéfique pour toutes les parties.

Les inconvénients de Local Guide Program Google

Si Local Guide Program présente de nombreux avantages, il n’est pas sans inconvénient. En effet, l’évolution des guides locaux est basée sur un système de points. Pour espérer une progression rapide, certains n’hésitent pas à publier des avis sur des établissements qu’ils n’ont jamais visités, ou des restaurants dans lesquels ils n’ont jamais mangé.

Malheureusement, avec plus de 120 millions d’adhérents, il est très difficile pour Google de vérifier correctement les avis de ses guides locaux.

Qui peut devenir un local guide ?

Pour intégrer la communauté des guides locaux, vous devez avoir au moins 18 ans et résider dans l’un des 40 pays pris en compte par ce programme. De plus, vous devez détenir un compte Google actif sur lequel vous renseignerez toutes les informations nécessaires.

Par ailleurs, pour obtenir un badge certifiant que vous êtes un guide local digne de confiance, vous devez vous assurer de poster des avis pertinents, et des photos réelles prises sur place. Évitez par ailleurs les images volées, les modifications qui ne reflètent pas la réalité, la diffamation, etc.

Plusieurs niveaux de rémunération

Local Guide Program Google est classé selon 10 niveaux de rémunération qui sont associés chacun à des avantages spécifiques. Toutefois, ce n’est qu’à partir du niveau 4 que les adhérents peuvent obtenir le célèbre badge local Guide qui se présente sous la forme d’une étoile. Pour gravir les échelons, un système de points attribués en fonction de la qualité et de la quantité du travail abattu est mis en place.

Ce badge qui apparait à côté des avis des guides locaux ayant atteint au moins le niveau 4 est un symbole qui rassure les consommateurs sur la fiabilité du commentaire émis. Par ailleurs, il offre l’opportunité aux guides locaux qui en possèdent de bénéficier d’une plus large audience, et des meilleures récompenses.

Quels types de récompenses peut-on obtenir ?

Les récompenses obtenues par les guides locaux varient en fonction de leur niveau. Plus vous évoluerez, plus vous aurez la chance de bénéficier d’alléchantes opportunités. Cela dit, les avantages sont entre autres : les invitations à des meetups, la participation aux tests des nouveaux produits, ou fonctionnalités, la participation à des rencontres régionales et internationales, etc. Toutefois, il convient de préciser que ce programme n’offre pas la possibilité de remporter des gains ou de bénéficier d’un code promo.

Gagner de l’argent avec Google Maps, est-ce possible ?

Comme nous venons de le voir, la participation au Local Guide Program Google ne donne pas droit de façon directe à des avantages financiers. Toutefois, il est possible de profiter de cette opportunité qu’offre Google Maps pour travailler en tant que :

Consultant marketing : il se sert du SEO, et de la publicité pour attirer de nouveaux clients vers les entreprises ;

Analyste de carte : le rôle de ce professionnel est d’effectuer une analyse de la pertinence des informations d’une carte, grâce à des recherches en ligne. En fonction du niveau de compétence, ce travail peut ramener 10 à 16 $/heure.

Comment gagner de l’argent avec Local Guide ?

Google ne paie pas les guides locaux. Toutefois, il y a une astuce pratique que vous pouvez adopter pour gagner de l’argent avec ce service. Elle consiste à identifier les emplacements physiques des entreprises de votre région sur Google Maps. Pour ce faire, vous devez dans un premier temps recenser les établissements (restaurant, pharmacie, salon de coiffure, pizzeria, etc.) de votre milieu qui ne figurent pas sur Google Maps, ou qui y sont mal référencés.

Ensuite, vous devez contacter les responsables de ces entreprises pour leur proposer vos services, c’est-à-dire leur permettre de gagner en visibilité en les inscrivant sur Google Maps. Rassurez-les que toutes les informations telles que leur nom, leur adresse précise, leurs horaires d’ouverture et de fermeture, etc., qu’ils jugent pertinentes seront mentionnées. N’oubliez pas non plus de leur signifier que vous êtes disposé à effectuer la mise à jour des informations en cas de changement. Par ailleurs, si vous avez déjà trouvé un premier client, montrez-les à quoi ressemblerait votre prestation. Enfin, en cas d’accord avec l’entreprise, veuillez utiliser Google My Business pour mettre à jour les informations collectées.

Si vous suivez à la lettre la procédure que nous venons de décrire, et montrez aux entreprises en quoi cette manœuvre pourrait leur permettre d’attirer plus de clients, il n’y a pas de raison que cette activité ne vous aide pas à obtenir des revenus supplémentaires. Toutefois, veuillez pratiquer au début un tarif attractif que vous pourrez augmenter par la suite, le temps de prouver l’importance de votre service.

Est-ce que Google Maps paie ?

Google Maps ne paie pas les guides locaux qui contribuent à sa mise à jour et son développement en ajoutant chaque jour de nouvelles informations. Toutefois, il leur offre des avantages intéressants tels qu’un espace Google Drive plus important et des réductions sur certains services