Entreprise : comment stocker et entretenir ses EPI ?

Qu’est-ce qu’un EPI ?

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont des appareils conçus pour protéger les travailleurs contre les risques professionnels. Selon le code du travail, les employeurs ont l’obligation de mettre à disposition des salariés les équipements de protection adaptés à leurs activités et aux risques auxquels ils sont exposés.

Cela peut inclure :

des protections respiratoires ;

des gants ;

des lunettes ;

des casques ;

des chaussures de sécurité, etc.

Il est important que le port des EPI soit utilisé correctement pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs. Les employeurs doivent aussi veiller à ce que les EPI soient entretenus et remplacés régulièrement. Les salariés doivent également être informés des règles d’utilisation des EPI et être formés à leur bonne utilisation.

Comment stocker et entretenir ses EPI ?

Il est important de stocker et d’entretenir correctement ses équipements de protection individuelle (EPI) afin de garantir leur efficacité et leur durée de vie. L’humidité du quotidien peut endommager sur le long terme l’ensemble des caractéristiques de l’équipement

Voici quelques conseils pour y parvenir :

Stockez les EPI dans un endroit propre, sec et bien ventilé, à l’abri de la poussière, des températures extrêmes et des sources de chaleur ;

si vous utilisez des EPI jetables, n’utilisez que ceux qui sont en bon état et ne les utilisez pas au-delà de leur date de péremption ;

si vous utilisez des EPI réutilisables, nettoyez-les et désinfectez-les souvent selon les instructions du fabricant ;

vérifiez également régulièrement qu’ils ne présentent pas de dommages et remplacez-les si nécessaire ;

rangez les EPI de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles en cas d’urgence ;

si vous utilisez des EPI dotés de filtres ou d’autres dispositifs de filtrage, vérifiez régulièrement leur état et remplacez-les selon les instructions du fabricant.

Il est aussi recommandé de suivre les instructions du fabricant pour l’entretien des EPI et de les stocker dans un endroit propre et sec.

Si certains EPI sont mouillés, il est important de les sécher avant de les ranger pour éviter la formation de moisissures ou de dommages. Dans le cas des EPI jetables, il est important de les remplacer régulièrement pour garantir un niveau optimal de protection. Enfin, il est essentiel de sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques de rangement et d’entretien pour garantir leur efficacité et leur durée de vie.

Pour le cas des EPI tels que les bottes, gants et tenues de travail, des systèmes de produits chauffants existent pour ventiler, chauffer et sécher les tenues de travail. On vous en dis plus dans la suite.

Ces EPI peuvent être rangés dans différents supports comme une armoire, un vestiaire métallique, un rangement vestiaire chauffant et séchant , une étagère, une penderie …

Comment sécher ses EPI ?

Les vestiaires chauffants et séchants sont des équipements de rangement professionnels qui permettent de sécher les vêtements, les gants et les bottes de travail. Ils peuvent être nécessaires pour respecter les normes d’hygiène et de sécurité en milieu professionnel.

Les vestiaires séchant sont utilisés dans les métiers en contact avec l’humidité, le froid, l’extérieur ou lorsque l’hygiène et la sécurité obligent les travailleurs à se vêtir de vêtements lavés quotidiennement.

Ils sont souvent utilisés en supplément des vestiaires métalliques dans le secteur du BTP, de l’agroalimentaire et des unités de fabrication de produits chimiques.

Il est recommandé d’utiliser des casiers ou des vestiaires pour ranger et entretenir ses équipements de protection individuelle (EPI). Ces rangements doivent être adaptés à la nature et à la quantité des EPI, ainsi qu’à l’espace disponible. Ils doivent également être faciles d’accès pour les utilisateurs et être suffisamment ventilés pour éviter la formation de moisissures ou d’odeurs. Il est par ailleurs important de contrôler régulièrement l’état de vos EPI afin de voir s’il faut les remplacer.

Utiliser un vestiaire séchant et chauffant pour ranger ses EPI

Un vestiaire séchant est une armoire vestiaire séchante qui peut être utilisée pour ranger les équipements de protection individuelle (EPI) afin de les maintenir au sec et de les protéger de la poussière et de la saleté. Cela peut être particulièrement utile pour les EPI qui doivent rester secs pour être efficaces, comme les équipements de protection contre les substances chimiques.

Un vestiaire séchant peut pareillement être utilisé pour sécher les EPI humides ou mouillés, ce qui peut être utile si vous travaillez dans des environnements humides, froid, en extérieur ou si vous devez ranger vos EPI avant qu’ils ne soient complètement secs.

Enfin, un vestiaire séchant peut être utilisé pour stocker les EPI en toute sécurité, ce qui peut être important dans les situations où les EPI doivent être accessible rapidement en cas d’urgence. En général, un vestiaire séchant peut-être un outil pratique pour stocker et entretenir vos EPI de manière efficace.

Les critères de choix d’un vestiaire séchant

Les critères à prendre en compte lors du choix d’un vestiaire séchant incluent :

la dimension ;

la capacité ;

les fonctionnalités supplémentaires ;

la puissance du système de chauffage/séchage ;

et la sécurité d’utilisation.

La dimension et la capacité du vestiaire séchant déterminent combien de vêtements il peut accueillir. Certains modèles disposent de supports spéciaux pour le séchage des chaussures, des bottes et des gants.

Pour les industries utilisant des produits malodorants ou dangereux, il est possible d’obtenir des vestiaires séchants équipés de systèmes d’assainissement et de désodorisation.

La puissance du système de chauffage/séchage est exprimée en watt et peut varier de 300 W à 2 400 W. Les vestiaires séchants doivent également être conçus pour offrir un niveau élevé de sécurité d’utilisation.

Les avantages du vestiaire chauffant

Un vestiaire chauffant et séchant présente de nombreux avantages pour les personnes qui travaillent dans des environnements froids ou humides. Tout d’abord, il permet de chauffer les tenues et les équipements de travail avant que les personnes ne les enfilent, ce qui les protège du froid et leur permet de rester confortables pendant leur journée de travail.

De plus, un vestiaire chauffant et séchant peut sécher les vêtements et les équipements mouillés, ce qui peut être très utile dans des environnements où il est fréquent de travailler proche de l’eau, de la boue, dans le froid ou en extérieur sous la pluie. Cela peut aider à prévenir les maladies et les infections liées à la peau et à éviter que les vêtements ne se gorgent d’eau ou ne se déforment.

Enfin, un vestiaire chauffant et séchant peut contribuer à améliorer la productivité des travailleurs en leur permettant de rester confortables et en bonne santé pendant leur journée de travail. Cela peut également contribuer à améliorer la qualité du travail en évitant que les vêtements et les équipements ne soient endommagés par le froid ou l’humidité.

Évite l’humidité ;

Vêtement sec ;

favorise une meilleure hygiène ;

réalise un séchage rapide ;

Fais faire des économies d’énergie ;

disponible en version individuelle et collective ;

améliore la productivité des équipes sur le terrain.

Vos EPI bien rangés dans un vestiaire chauffant

Généralement disponibles de 1 à 12 personnes, les vestiaires séchants et chauffants réduisent les risques d’inconfort, d’humidité et de bactéries, sur l’ensemble des EPI des équipes d’une entreprise. La protection au travail étant importante, chaque employeur se doit de fournir du mobilier adapté et de l’équipement conforme au cadre de travail. Ce matériel chauffant est encadré et réglementé par les organismes français et européens pour vous fournir un équipement de rangement efficace destiné à la protection et sécurité des travailleurs.