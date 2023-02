Comment récupérer une story vidéo Facebook

Les réseaux sociaux se multiplient aujourd’hui en raison de leur aspect pratique pour la communication.

Parmi les réseaux sociaux les plus populaires actuellement, Facebook est perché à une place de choix. Utilisé un peu partout dans le monde, ce réseau social appartenant à la société Meta permet généralement aux utilisateurs de publier divers contenus.

Il est possible d’y partager des photos propres à soi, des images variées, des vidéos, des textes, des liens de sites web, etc.

Il permet d’échanger des messages avec ses amis et d’intégrer différents groupes thématiques.

Cette application est mise à jour périodiquement et offre des fonctionnalités assez alléchantes.

Parmi celles-ci figure la création de story. Que propose cette option ? Comment récupérer une story vidéo Facebook ?

Une story Facebook : de quoi s’agit-il concrètement ?

Une story Facebook est une publication particulière et éphémère qui n’est visible que pendant 24 heures. Elle peut être créée avec des publications déjà faites sur Facebook. Il peut s’agir par ailleurs d’un écrit, des photos ou vidéos chargées depuis la galerie ou enregistrées en direct. Une fois que le délai de visibilité est passé, il n’est plus possible de voir la story, sauf si cette dernière est archivée.

Comment récupérer une story vidéo Facebook après sa disparition ?

Après les 24 heures passées pour une story, il est bel et bien possible de la retrouver. Tout d’abord, il faut préciser que cette option n’est possible que pour les auteurs de la publication. Vous ne pouvez donc pas revoir la story d’un ami après sa disparition. Mais sur votre propre compte, vous pouvez le faire.

En effet, tous les statuts enregistrés dans la partie story sont aussi archivés dans le profil d’un compte Facebook. Toutefois, il faut souligner que cette option doit être activée au préalable si elle n’a pas été paramétrée par défaut. De plus, il est à signaler que si vous supprimez une photo ou une vidéo de votre story avant les 24 heures prévues, vous ne pourrez pas la revoir dans votre archive.

Pour retrouver une photo ou une vidéo que vous avez ajoutée à la story par exemple, il vous suffira de consulter votre archive stories Facebook. Pour accéder à votre archive stories, vous devez ouvrir votre profil Facebook et entrer dans les paramètres. Recherchez « Archive » et cliquez pour finir sur « Archive stories ».

Vous verrez apparaître toutes les stories que vous avez déjà réalisées. Celles-ci sont disposées à partir des plus récentes. Vous pourrez alors faire défiler vers le haut ou vers le bas pour trouver le statut dont vous avez besoin. Dès que vous avez la vidéo que vous désirez récupérer :

Cliquez dessus ;

Cliquez sur les trois points horizontaux qui apparaissent en haut de la story ;

Choisissez « enregistrer ».

La vidéo se téléchargera et vous pourrez la retrouver sur votre téléphone dans le dossier dédié aux fichiers enregistrés sur Facebook.

Comment activer l’archivage de ses stories ?

Si l’archivage des stories n’est pas activé, vous pouvez toujours accéder au paramètre de « Archive stories ». Une fois sur la page, cliquez sur le bouton de réglage et activez l’archive en cochant la case bleue qui se présente devant « Enregistrer dans l’archive ».

Récupérer une story vidéo Facebook en ligne : que faire ?

Pour enregistrer une vidéo en story pendant que vous la suivez sur le compte d’un ami Facebook, voici ce que vous pouvez faire. Allez sur Play Store et tapez dans la barre de recherche « Story Saver For Facebook ». Grâce à cette application, vous allez pouvoir enregistrer les photos ou les vidéos de vos amis. Installez l’application et ouvrez-la. Une fois que son icône apparaît sur votre appareil, connectez-vous à votre compte Facebook en renseignant votre identifiant.

Dès que votre compte est connecté, la liste de toutes les stories publiées par vos amis dans la journée se présentera sur votre écran. Si ce sont les vidéos qui vous intéressent, vous pourrez facilement les télécharger. De manière plus explicite, après l’ouverture d’un fichier, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton ou la flèche « download » qui se trouve en haut dans le coin droit. Cela vous permettra de lancer le téléchargement de la vidéo.

