Silumen Robinet Mitigeur Cuisine Avec Douchette 3 Fonctions - Silumen

L'un des objets les plus utilisés dans la cuisine est le robinet. Faire le choix d'une robinneterie de cuisine fonctionnelle, robuste et adaptée est donc crucial. Le mitigeur de cuisine avec douchette est un parfait accessoire pour une cuisine moderne, économique et pratique. Laissez-vous séduire par les différents avantages de notre robinet mitigeur cuisine avec douchette 3 fonctions.Les atouts de notre robinet mitigeur de cuisine avec douchette à 3 fonctions Un modèle avec des fonctions multiplesSimplifiez votre quotidien en commandant notre robinet mitigeur cuisine avec douchette. Il vous donne la possibilité de contrôler le débit de l'eau et sa température en un seul geste. Pouvant effectuer une rotation jusqu'à 360°, ce modèle se charge de vous offrir une grande flexibilité d'utilisation en atteignant tous les recoins de votre évier. Muni d'une douchette, ce robinet mitigeur permet de faciliter les gestes quotidiens. Ne vous inquiétez pas, la douchette est très résistante malgré son apparence.3 modèles de jets pour plus d'économieL'un des moyens d'éviter de consommer trop d'eau consiste à choisir et à installer un robinet de type mitigeur. Avec sa douchette étirable, notre robinet mitigeur avec douchette à 3 fonctions permet un rinçage précis et rapide. En régulant immédiatement la température, il vous évite de laisser couler l'eau longtemps avant de trouver la température adéquate. Ce qui implique en conséquence une consommation d'eau réduite. Ainsi avec ce type de robinet, vous pourrez faire jusqu'à 30% d'économie contrairement à un mélangeur classique.Un accessoire de qualitéFabriqué à partir de laiton de haute qualité solide et résistant à la corrosion et au ternissement, notre robinet de cuisine avec sa douchette est facile à entretenir et ne demande aucun soin particulier. Certifié CE avec une garantie de 2 ans, sa finition chromée lui assure une robustesse remarquable et lui offre une durabilité certaine dans le temps.