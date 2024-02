Qu’est-ce qu’un titre cadeau et à quoi ça sert ? On vous dit tout

Vous souhaitez faire plaisir à un proche ou motiver les salariés de votre entreprise ? Le titre cadeau est sans aucun doute le présent idéal. Disponible sous plusieurs formes (chèque cadeau, carte cadeau et autres), il permet de bénéficier de certaines réductions sur une large gamme de produits et de services.

Dans la suite, on vous en dit plus sur ce type d’offre.

Titre cadeau : qu’est-ce que c’est ?

Le titre cadeau est un moyen de paiement prépayé qui vous permet de faire plaisir à un proche à qui vous souhaitez laisser le choix. Sa particularité réside dans le fait que c’est le destinataire qui choisit lui-même son cadeau. Ce type d’offre peut être échangé contre des biens ou des services dans les magasins, en ligne ou dans des points de vente particuliers.

Généralement utilisé comme un bon d’achat dans une ou plusieurs enseignes, il est souvent sous forme de carte plastifiée ou dématérialisée. Il existe divers types de titres cadeaux :

La carte cadeau : spécifique à une enseigne ou un groupe d’enseignes, elle est représentée par un bon d’achat.

: spécifique à une enseigne ou un groupe d’enseignes, elle est représentée par un bon d’achat. Les bons d’achat électroniques : ils ne peuvent être utilisés que pour l’achat de gadgets électroniques.

Le chèque cadeau entreprise : c’est un moyen de paiement dont le montant est déterminé à l’avance pour être utilisé dans un large éventail d’enseignes, habituellement choisis par l’émetteur du chèque.

: c’est un moyen de paiement dont le montant est déterminé à l’avance pour être utilisé dans un large éventail d’enseignes, habituellement choisis par l’émetteur du chèque. Les titres restaurants : ils sont utilisables exclusivement dans les restaurants et certains commerces alimentaires.

Ainsi, si vous souhaitez que vos proches ou vos collaborateurs profitent de l’avantage proposé par un titre cadeau, vous pouvez leur offrir un chèque cadeau enseigne ou une carte cadeau multi enseigne. Ils seront sans aucun doute ravis de recevoir un présent de ce genre.

Titre cadeau : à quoi ça sert ?

Les titres cadeaux permettent d’offrir un cadeau pratique et flexible à quelqu’un. Ils vous permettent de donner une certaine liberté au récipiendaire dans le choix de son cadeau. Par ailleurs, ils sont assez pratiques lorsque vous ne pouvez pas expédier un cadeau physique. La personne qui reçoit un titre cadeau peut choisir un objet de son choix, et ce, dans la limite du crédit qui y est crédité. Les titres cadeaux sont appréciés pour de multiples raisons.

La facilité d’utilisation

Permettant de choisir parmi une large gamme de produits et services, les titres cadeaux sont simples à utiliser. Il est même possible de les dépenser en plusieurs fois. En réalité, il suffit de présenter le chèque cadeau ou un autre titre à la caisse au moment du paiement. De même, il ne nécessite aucun code PIN et aucune signature. Enfin, le montant de l’achat effectué est immédiatement soustrait du crédit disponible sur le titre.

Les avantages fiscaux

Les titres cadeaux offrent un grand nombre d’avantages fiscaux aux entreprises et aux salariés. Les titres peuvent être déduits des charges sociales et fiscales. En plus de cela, ce type d’offre n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés si son montant est inférieur ou égal à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par année civile. Il n’est pas non plus soumis à l’impôt sur le revenu et à la cotisation sociale.

La flexibilité

Il est possible d’offrir un chèque cadeau enseigne aux personnes de tous les âges et à différentes occasions. De même, ils peuvent être utilisés une ou plusieurs fois, et ce, en fonction des besoins du bénéficiaire. Valables plusieurs mois ou années, ils sont utilisables dans un grand nombre d’enseignes, selon le type de titre cadeau.

Titre cadeau : comment ça marche ?

Le fonctionnement d’un titre cadeau est assez simple. Il suffit de le présenter en caisse lors du paiement pour que le montant de l’achat soit déduit du crédit disponible sur la carte cadeau ou le chèque cadeau entreprise.

Une fois que vous achetez un titre cadeau dans une enseigne spécialisée ou en ligne, vous pouvez l’offrir à la personne de votre choix. À son tour, le bénéficiaire du titre pourra l’utiliser pour payer ses achats dans les enseignes partenaires. Lorsqu’il voudra vérifier le solde restant sur la carte cadeau ou le chèque cadeau, il n’aura qu’à contacter l’émetteur du chèque ou faire la vérification en ligne.

Prêt(e) à profiter des nombreux avantages du titre cadeau ?

Le titre cadeau représente un moyen simple et pratique de faire plaisir à une personne. Ce moyen de paiement prépayé offre une grande flexibilité et permet de bénéficier d’une large gamme de produits et de services. Vous n’avez plus qu’à l’offrir à un proche pour qu’il puisse profiter des avantages qu’il a à offrir.

Contenu conçu et proposé par #E2024_376149. La rédaction de Magazine de Communication Entreprises : Gagner en visibilité sur Internet n'a pas participé à la réalisation de cet article.

Crédits images : #E2024