L’histoire de la société Doursoux

Fondée en 1973, la société Doursoux a vu le jour grâce à Jean-Pierre Doursoux. Cet ancien militaire avait une passion pour le surplus. À ses débuts, l’entreprise se limitait à un petit magasin parisien. Elle y proposait des vêtements et accessoires militaires. La qualité des produits et les tarifs compétitifs ont rapidement forgé la réputation de Doursoux.

Au fil du temps, l’offre de Doursoux s’est diversifiée. L’entreprise a lancé un département pour la location cinématographique. Ce département fournit des costumes et accessoires pour le cinéma. Doursoux a également ouvert un département sécurité.

Ce dernier est équipé d’un atelier intégré. Il fabrique des produits spécifiques comme des gilets tactiques ou des blousons en cuir. Ces articles sont destinés aux forces de l’ordre et aux professionnels de la sécurité.

Aujourd’hui, Doursoux reste un acteur majeur de l’industrie des équipements militaires. La société mise sur la qualité et répond aux besoins variés de ses clients. Son histoire et son engagement envers ses clients témoignent de son excellence.

Les produits de la société Doursoux

Doursoux offre une vaste gamme de produits liés au domaine militaire, destinés aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. L’entreprise met à disposition un catalogue en ligne accessible via son site internet. Vous pouvez donc découvrir une variété de produits, notamment :

des vêtements ;

des chaussures ;

des équipements ;

et des dispositifs de protection.

De plus, elle propose des articles dédiés à la reconstitution historique, tels que des uniformes, des casques et des insignes. La qualité des produits de Doursoux se distingue par leur fabrication en France, à partir de matériaux robustes, et leur conformité aux normes ISO 9001. L’entreprise sélectionne soigneusement ses fournisseurs et garantit le respect des délais de livraison.

Par ailleurs, elle assure un suivi attentif de ses produits en proposant un service après-vente complet, incluant d’éventuelles réparations. C’est cette attention aux détails et cet engagement envers la satisfaction du client qui font de Doursoux un choix de confiance.

Les clients de la société Doursoux

La société Doursoux compte parmi ses clients les administrations françaises, comme :

la police nationale ou municipale ;

la gendarmerie ;

les pompiers ;

et les militaires.

Elle leur fournit des vêtements et des équipements adaptés à leurs missions et à leurs contraintes. Hormis cet aspect, d’autres partenariats sont également noués par la société.

Une coopération avec le monde du cinéma et les particuliers

Doursoux a participé à la réalisation de nombreux films à succès, comme « Les Choristes », « Indigènes » ou « Dunkerque ». Elle dispose d’un stock important et varié de vêtements et d’équipements militaires, qui couvre toutes les époques et tous les pays.

Plus encore, elle s’adresse aussi aux particuliers, qui sont attirés par le surplus militaire pour diverses raisons. Certains sont passionnés par l’histoire ou le collectionnisme et d’autres sont adeptes du camping ou du trekking.