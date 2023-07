Microsoft Pack de bienvenue Forza Horizon 4 (Xbox ONE / Xbox Series X S)

TISSNET Filet anti oiseaux Maille 22mm 4mX100m

TISSNET Filet anti oiseaux Maille 25mm 4mX100m

Le mail de bienvenue est un message qui s’adresse aux nouveaux clients. Il constitue un outil efficace pour créer une première impression positive avec ces derniers et établir de solides relations.

Pour cela, vous devez prendre le soin de bien le rédiger afin qu’il ne passe pas inaperçu.

Découvrez ici nos conseils pour y arriver.

Développez un modèle de mail personnalisé

Avant d’aller sur le fond de votre mail, vous devez tout d’abord vous intéresser à sa forme. Cela vous permet de donner une belle impression dès le départ.

En effet, pour développer votre template de mail, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs, dont :

votre identité visuelle ;

la responsivité ;

l’apparence visuelle.

Pour cela, accordez une attention particulière quant au choix des couleurs, des polices et des images. Assurez-vous qu’elles sont attrayantes pour votre public cible. Notez que vous avez la possibilité d’ajouter votre logo dans le mail, notamment à l’en-tête afin d’être plus original.

Rédigez avec soin l’objet du mail

La réussite de votre mail dépend en partie de son objet. Par conséquent, vous devez prendre le temps nécessaire pour sa rédaction afin qu’il soit accrocheur. Bien choisi, il peut inciter votre destinataire à l’ouverture du message. En effet, il est déconseillé de produire des objets de plus de 50 caractères. Autrement, ils sont moins lisibles sur les appareils mobiles. Ici se trouve un exemple d’email de bienvenue qui illustre bien le fait.

En pratique, choisissez des mots clés pertinents qui résument le contenu de votre mail de bienvenue. Ces mots clés doivent être en lien avec le sujet principal de votre entreprise ou de votre produit. Par exemple, si vous êtes une entreprise de vente en ligne de vêtements, vous pouvez inclure des mots clés tels que « nouvelle collection », « offre spéciale » ou « réduction exclusive ».

Par ailleurs, suscitez l’intérêt et la curiosité. L’objet du mail doit susciter l’intérêt et la curiosité des destinataires. Utilisez des mots ou des phrases accrocheuses qui éveilleront leur curiosité et les inciteront à ouvrir votre mail. Par exemple, vous pouvez utiliser des expressions telles que « Découvrez nos secrets pour… », « Ne manquez pas cette opportunité unique » ou « Votre surprise vous attend ».

Pensez au texte d’aperçu du mail de bienvenue

Souvent négligé, le texte d’aperçu joue pourtant un rôle important dans la rédaction d’un mail de bienvenue.

Il s’agit en réalité d’un court texte qui apparaît dans la boîte de réception du destinataire, juste en dessous de l’objet.

Comme son nom l’indique, il donne un aperçu du contenu de votre mail. Vous devez alors en profiter pour optimiser le taux d’ouverture du message. Par exemple, vous pouvez décider d’offrir un welcome gift ou proposer une remise spéciale. À vous de voir !

4. Rédigez le contenu du mail avec clarté et concision

La rédaction du contenu du mail est une autre étape cruciale de votre mail de bienvenue. Puisqu’il s’agit du premier contact, vous devez être à la fois précis et concis. Cela se fera à travers l’usage d’un vocabulaire fluide, agréable et incitant. Commencez par vous présenter brièvement et évoquer les valeurs de votre entreprise.

En effet, le premier paragraphe de votre mail de bienvenue doit être chaleureux et accueillant. Utilisez un ton amical et personnel pour saluer vos nouveaux abonnés et leur faire savoir à quel point vous êtes ravis de les avoir. Montrez-leur que vous vous souciez d’eux en leur souhaitant la bienvenue dans votre communauté.

Ensuite, faites part à chaque destinataire de l’intérêt qu’il y a à s’abonner à votre newsletter. N’hésitez pas à évoquer la fréquence à laquelle vous enverrez un mail afin de ne pas paraître dérangeant. Par ailleurs, durant la production, il faudrait que le ton choisi corresponde à votre ligne éditoriale. Par la suite, ajoutez un bouton call to action pour encourager le destinataire à agir.

En clair, incluez un appel à l’action clair et précis dans votre mail de bienvenue pour encourager l’engagement de vos nouveaux abonnés. Cela peut être une invitation à suivre vos réseaux sociaux, à participer à un sondage, à laisser un commentaire ou à partager leur expérience avec vos produits ou services. Montrez-leur que leur voix compte et que vous êtes intéressé par leur opinion.

En outre, pour rendre votre mail de bienvenue plus efficace, personnalisez-le autant que possible. Utilisez le prénom de chaque nouvel abonné dans le mail pour lui montrer qu’il est important pour vous. Vous pouvez également personnaliser le contenu en fonction des intérêts ou des préférences spécifiques de chaque abonné, si vous disposez de ces informations.

Terminez votre mail de bienvenue avec une note de remerciement sincère. Exprimez votre gratitude envers vos nouveaux abonnés pour avoir rejoint votre communauté et pour leur confiance envers votre entreprise. Cela montre que vous appréciez leur soutien et que vous êtes reconnaissant de les avoir à bord.