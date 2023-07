Proficook Hachoir multifonction ProfiCook en acier inoxydable, Râpe, Argent - Argent

Hachoir multi-usages 2en1 de ProfiCook. Hacher en quelques secondes : lorsque la préparation des aliments doit être rapide ou que l'on préfère simplement les couper en petits morceaux rapidement et sans danger. Avec le multi-broyeur 2en1 PC-MZ 1227 de ProfiCook, vous disposez de l'appareil idéal pour couper rapidement en petits morceaux les ingrédients les plus divers. Le bol de mixage XL en acier inoxydable a une capacité d'environ 1,7 litre, il est résistant aux chocs et passe au lave-vaisselle. 2 vitesses garantissent un traitement parfait des ingrédients individuels - les ingrédients durs, comme la glace, sont broyés avec la vitesse forte, les ingrédients plus mous avec la vitesse plus légère.