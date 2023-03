Cémantix 2023 : trouver le mot du jour ? Indices et solutions

Cémantix 2023 : Les indices pour trouver le mot du jour

Avez-vous déjà essayé le jeu Cémantix ? Si oui, la version 2023 vous rendra encore plus fou. Pour vous faciliter la tâche, voici les indices et les solutions pour trouver le mot du jour avec Cémantix 2023 !

Cémantix : trouver le mot du jour ?

Le jeu Cémantix est un divertissement de type casse-tête. Le mot du jour est sélectionné dans une base de données de milliards de mots. Pour le trouver, privilégiez les adjectifs qualificatifs au masculin et au singulier. Quant aux mots au pluriel, ils sont à écarter.

L’algorithme de Cémanix ne considère pas non plus les majuscules, les noms propres et les accents.

Quel est le mot Cemantix aujourd’hui ?

Cémantix vous offre de deviner un nouveau mot par jour. Ce sont donc des milliers d’utilisateurs qui se connectent et qui se challengent en mettant en avant leurs différentes compétences linguistiques.

Par conséquent, il est impossible de connaître le mot Cémantix du jour à l’avance. A contrario, les mots des jours précédents peuvent être consultés en faisant des recherches sur Internet.

Le principe du jeu Cémantix

Le principe du jeu Cémantix est de dénicher un point commun entre tous les mots fournis pour la journée, dans le but de former un nouveau mot. Rassurez-vous, un indice vous est donné. Il s’agit en effet du pourcentage de mots se trouvant dans le même champ que le mot recherché.

Si malgré cet indice, vous ne parvenez pas à vous retrouver, certaines informations de type linguistique sont affichées sur votre écran pour vous aider. Plus précisément, vous prendrez connaissance d’une liste de 999 mots assez proches de la solution casse-tête. Si vous voulez gagner, basez-vous sur la sémantique de ces mots et non sur leur orthographe. Misez également sur les indicateurs ‘’chauds’’.

Comment jouer au jeu Cémantix ?

Jouer au jeu Cémantix est très simple. Une fois que vous vous êtes inscrit sur la plateforme, vous n’aurez dans un premier temps qu’à saisir des mots. Par la suite, vous vous servirez des mots les plus évidents pour faire apparaître le mot du jour. Faites un effort pour deviner une proximité contextuelle avec ce dernier.

N’oubliez pas de surveiller la barre de progression. Si le mot que vous avez choisi fait partie des 999 ou 1 000 mots les plus proches, ladite barre affichera un index gradué de 1 000 %. Cela signifie que vous êtes sur le bon chemin et que vous ne tarderez pas à trouver le mot du jour.

Où s’inscrire pour jouer à Cémantix ?

Cémantix est accessible sur Internet. Peu importe votre niveau en français, votre situation géographique ou votre statut, vous pouvez y jouer. Il vous suffira alors de vous connecter à n’importe quelle plateforme de jeux en ligne ou à n’importe quel site Web avec votre ordinateur.

Si vous préférez la version mobile et que vous possédez un Smartphone qui fonctionne avec Android, rendez-vous dans Google Play. Par contre, les utilisateurs qui ont des appareils iOS devront faire recours à l’App Store.

Est-ce un jeu gratuit ?

Le jeu Cémantix est totalement gratuit. À l’image de Sutom et de Wordle, il a été créé par des amoureux du clavier et des mots. Le but est d’amuser les internautes et en même temps, de les faire gagner en connaissances.

Toutefois, des versions payantes existent pour ceux qui veulent améliorer leur expérience de jeu. Ils peuvent donc générer autant de crédits qu’ils ne le souhaitent en effectuant des achats.

Qu’est-ce qu’on gagne ?

Cémantix vous offre les heures de divertissements que vous avez toujours voulu avoir. Vous ne verrez pas passer le temps en vous essayant à ce jeu.

Chaque fois que vous arrivez à trouver le mot du jour, une récompense vous est attribuée. Plus vous accumulez les victoires, plus vous êtes certain de remporter un ou plusieurs prix.

Pourquoi est-il si populaire ?

Cémantix est aussi populaire à cause de son côté à la fois amusant et addictif. Les nombreuses variantes dudit divertissement attirent également chaque jour de nouveaux joueurs. Sans oublier les animations très réalistes et les graphismes qui offrent aux internautes de rester dans la tendance des jeux en ligne.

Par ailleurs, la communauté qui gravite autour de Cémantix est très active. Les membres partagent leurs expériences et se donnent des conseils très pertinents entre eux. Qu’attendez-vous pour vous y essayer aussi ?