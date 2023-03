Trouver ses prestataires digitaux différemment avec l’agence la boucle

majorité des classements payants, les agences qui s’y trouvent n’ont pour mérite que d’avoir payé leur position dans le classement.

S’il n’est pas efficace de se fier à son réseau personnel ou bien à ses recherches Google alors que faire ? Comment trouver l’agence parfaite parmi le millier de choix possibles ? C’est là qu’intervient l’agence la boucle.

Une approche bien singulière

la boucle assume clairement un positionnement unique : elle ne gère pas la production des dispositifs. Elle n’a pas en interne de ressource de production (designers / développeurs, community managers, etc.). Mais alors pourquoi faire appel à la boucle ?

Stratégie digitale et cadrage de projet :

la boucle est une agence digitale qui intervient en amont et accompagne ses clients dans la définition de leur stratégie digitale et le cadrage de leurs projets. Ainsi c’est un petit pas de recul qui est proposé afin de bien mieux sauter. Se reposer les bonnes questions, passer par une phase d’audits, études, interviews et ateliers permettant au porteur de projet de façonner sa stratégie et de prévoir un dispositif à forte valeur ajoutée.

Sélection des prestataires :

L’agence la boucle s’est donnée comme mission d’aller à la rencontre de son marché afin de créer un réseau de prestataires rassemblés autour de leur passion pour le digital. Ainsi la boucle est en capacité de solliciter des experts en fonction du projet, ceux qui auront les expertises, références, valeurs et qui rentreront dans le budget de leurs clients.

Accompagnement au long terme :

L’agence la boucle ne s’arrête pas à la mise en relation et proposera toujours de rester « dans la boucle » afin de se porter garant de la stratégie, s’assurer que la communication est bonne pendant le projet et que le prestataire assume bien son rôle jusqu’au bout. Une fois les dispositifs mis en place, c’est une série de test & learn qui se déclenche avec l’analyse régulière des résultats et la proposition d’optimisations afin de toujours améliorer les résultats et avoir un temps d’avance.