Spherical Insights publie un top 20 des entreprises actives sur le marché international des logiciels de bases de données. L’exercice, très suivi par les directions informatiques et les investisseurs, éclaire une réalité simple: l’infrastructure data est redevenue un actif stratégique, mais ses frontières, entre cloud, open source et services managés, se brouillent.

Le classement met en lumière un noyau d’acteurs capables de couvrir des besoins très différents, de la transaction à grande échelle jusqu’à l’analytique, en passant par la recherche, le temps réel ou la haute disponibilité. Il rappelle aussi que base de données ne désigne plus seulement un moteur, mais un ensemble de briques logicielles et de services qui structurent la chaîne de valeur de la donnée.

Ce type de top 20 sert souvent de point d’entrée pour comparer des portefeuilles produits, des positions sectorielles et des stratégies de distribution. Mais il impose une lecture attentive du périmètre retenu et des critères implicites: l’édition pure, les offres cloud managées, l’open source commercialisé, ou encore l’intégration au sein de plateformes plus vastes ne se comparent pas toujours à armes égales.

Un top 20 qui reflète la fragmentation du marché

Le premier enseignement d’un classement mondial est la diversité des profils réunis sous une même étiquette. Les éditeurs historiques cohabitent avec des spécialistes du cloud, des acteurs issus de l’open source et des groupes dont la base de données n’est qu’un élément d’une suite plus large. Autrement dit, le marché se lit moins comme une liste de moteurs que comme un écosystème de plateformes.

Cette fragmentation s’explique par l’évolution des usages. Les entreprises cherchent à la fois des systèmes transactionnels robustes, des capacités analytiques, des moteurs adaptés aux événements en temps réel, et des solutions capables d’absorber des volumes de données hétérogènes. Dans la pratique, un même groupe peut exploiter plusieurs technologies en parallèle, selon les applications, les contraintes de latence, les exigences de conformité ou les coûts d’exploitation.

Un top 20 agrège aussi des stratégies commerciales très différentes. Certains acteurs vendent des licences et du support, d’autres privilégient l’abonnement, d’autres encore misent sur des services managés facturés à l’usage. Cette diversité rend la comparaison directe délicate, car la présence sur le marché peut se mesurer par la diffusion technologique, la profondeur de l’écosystème, la base installée, ou la capacité à capter des workloads dans le cloud.

Le classement de Spherical Insights s’inscrit dans cette logique de panorama, en proposant une lecture de l’offre internationale et de ses principaux noms [SOURCE 1]. Pour un décideur, sa valeur tient surtout à la cartographie: identifier les familles d’acteurs, puis descendre d’un cran pour évaluer l’adéquation technique, les modèles de support, la gouvernance produit et les dépendances contractuelles.

Pourquoi les plateformes cloud pèsent sur les choix technologiques

La montée des plateformes cloud a transformé la manière dont les bases de données sont sélectionnées et exploitées. Le critère n’est plus seulement la performance d’un moteur, mais la qualité de l’expérience opérée: automatisation, résilience, sauvegardes, mises à jour, observabilité, et intégration avec la sécurité et l’identité. Les services managés déplacent une partie de la valeur de l’édition logicielle vers l’exploitation industrialisée.

Dans ce contexte, les grands fournisseurs de cloud et les éditeurs capables de proposer des offres managées bénéficient d’un avantage de distribution. Ils captent des projets par la simplicité du déploiement, la facturation à l’usage et l’intégration aux services annexes, comme l’analytique, l’IA ou la gouvernance. Pour mesurer l’écart, la question clé n’est pas quel est le meilleur moteur? mais quel est le chemin le plus court pour passer en production avec des garanties d’exploitation?

Cette dynamique pèse sur les architectures. Les entreprises arbitrent entre la standardisation, qui facilite l’exploitation, et la spécialisation, qui optimise un usage précis. Un moteur généraliste, bien intégré à une plateforme, peut l’emporter sur une solution plus pointue si l’écosystème, la sécurité et le support réduisent les frictions. Or la base de données se situe au cœur des applications, ce qui rend coûteux un changement de technologie lorsque les dépendances applicatives, les schémas et les pratiques d’administration sont déjà en place.

Reste que la dépendance à une plateforme peut devenir un risque. Les stratégies de multi-cloud ou d’hybridation cherchent à limiter l’enfermement, mais elles augmentent la complexité opérationnelle. Les éditeurs présents dans un top 20 mondial se distinguent souvent par leur capacité à couvrir plusieurs environnements, ou à proposer des options de portabilité, même si, dans les faits, la portabilité parfaite reste un objectif difficile à atteindre.

Synthèse SEO des enjeux data Choix technologiques Les entreprises arbitrent entre standardisation pour simplifier l’exploitation et spécialisation pour optimiser un usage précis. Sécurité des données La base de données concentre des informations sensibles, ce qui renforce les exigences de contrôle d’accès, de supervision et de continuité. Modèles économiques La comparaison entre acteurs dépend du modèle, licence, abonnement ou service managé, et de la structure des coûts d’exploitation. Conformité Les obligations d’audit, de traçabilité et de conservation influencent les architectures et les conditions contractuelles. Réversibilité La dépendance à une plateforme peut devenir un risque, ce qui pousse à évaluer portabilité, multi-environnements et clauses de sortie.

Open source, support et gouvernance: le vrai terrain de différenciation

L’open source occupe une place centrale dans l’univers des bases de données, mais son poids ne se résume pas à un modèle gratuit. Dans les entreprises, le sujet devient rapidement celui du support, de la sécurité, des cycles de mise à jour, et de la responsabilité en cas d’incident. Autrement dit, la question n’est pas seulement open source ou propriétaire, mais quel niveau de garantie et quelle gouvernance?

Les éditeurs et distributeurs qui bâtissent des offres commerciales autour de technologies open source se positionnent sur la fiabilité, la conformité et l’industrialisation. Ils peuvent proposer des versions certifiées, des correctifs, des outils d’administration, des options de haute disponibilité, ou des services managés. Cette couche entreprise devient un facteur de choix, surtout dans les secteurs régulés, où les exigences de traçabilité, de gestion des accès et de continuité d’activité pèsent plus lourd que le coût facial d’une licence.

Un point de vigilance concerne la gouvernance des projets open source et les changements de licences. Les entreprises évaluent la trajectoire d’un produit, la transparence de sa feuille de route, et le risque de voir certaines fonctionnalités basculer vers une édition payante. Dans un top 20, les acteurs qui rassurent sur ces dimensions, par leur capacité de support et la clarté de leur modèle, peuvent gagner des parts de workloads, même si la technologie de base est largement diffusée.

À cela s’ajoute l’enjeu des compétences. Une base de données n’est pas un composant interchangeable: elle mobilise des profils d’administration, d’architecture, de développement, et d’exploitation. Les entreprises arbitrent souvent en fonction d’un vivier de talents disponible, de la maturité des outils, et de la documentation. Sur ce terrain, la puissance d’un écosystème, communautés, partenaires, intégrateurs, pèse autant que les performances brutes.

Sécurité, conformité et souveraineté: la base de données redevient un sujet de direction générale

La base de données concentre des actifs sensibles: données clients, données industrielles, informations financières, secrets de fabrication. La sécurité ne se limite plus au chiffrement ou au contrôle d’accès: elle inclut la supervision, la détection d’anomalies, la gestion des clés, la segmentation, et les politiques de rétention. Les grands acteurs mis en avant dans les panoramas internationaux investissent dans ces briques, car elles conditionnent l’adoption dans les grandes organisations.

La conformité joue aussi un rôle structurant. Les exigences en matière de localisation, de traçabilité, d’audit et de conservation influencent les choix de déploiement. Les entreprises cherchent des garanties contractuelles et techniques, et comparent les capacités de reporting, d’archivage et de gestion des droits. Le sujet devient rapidement transversal: DSI, RSSI, juridique, métiers, achats.

La question de la souveraineté, au sens large, s’invite dans les appels d’offres. Elle peut recouvrir des préoccupations de dépendance technologique, de maîtrise des chaînes de support, ou de localisation des données. Les éditeurs mondiaux, tout comme les fournisseurs de cloud, répondent par des offres régionales, des options de contrôle et des certifications. Mais la souveraineté se heurte à une réalité opérationnelle: la donnée circule, les applications se distribuent, et les organisations recherchent d’abord la continuité et la performance.

Dans ce cadre, un top 20 sert moins à désigner un vainqueur qu’à situer les options crédibles à l’échelle internationale. Le classement de Spherical Insights a surtout une utilité pratique: il rappelle les noms à évaluer, puis oblige à poser les bonnes questions, modèle économique, conditions de support, trajectoire produit, intégration cloud, exigences de conformité, avant de figer une architecture [SOURCE 1].

FAQ

Que recouvre exactement le marché des logiciels de bases de données? Il recouvre les moteurs de bases de données et, selon les périmètres, des briques associées comme l’administration, la réplication, la sauvegarde, l’observabilité et les services managés. Un top 20 permet-il de choisir une base de données pour un projet? Il aide à identifier les acteurs majeurs et à cartographier l’offre, mais le choix dépend du cas d’usage, des contraintes d’exploitation, des exigences de sécurité et des compétences disponibles. Pourquoi le cloud change-t-il la comparaison entre éditeurs? Parce que l’exploitation managée, l’intégration à une plateforme et la facturation à l’usage deviennent des critères aussi importants que les caractéristiques du moteur. Open source ou propriétaire: quel est le point décisif? Souvent, le point décisif est le niveau de support, la gouvernance du produit, la sécurité et la capacité à opérer en production avec des garanties de disponibilité.