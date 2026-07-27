10 appareils sans support, Xiaomi 12 et Pad 6 touchés, 2 modèles phares, ce qui change pour vous

Xiaomi a arrêté le support logiciel de 10 appareils, une liste qui inclut le Xiaomi 12 et la Xiaomi Pad 6. Concrètement, ces produits sortent du cycle de mises à jour géré par le constructeur. Pour les utilisateurs, la question devient immédiate: sécurité, compatibilité des apps, et durée de vie réelle.

La décision ne signifie pas que les appareils cessent de fonctionner du jour au lendemain. Mais elle change le cadre: sans support, les correctifs et évolutions officielles deviennent plus incertains, et le risque augmente à mesure que les logiciels évoluent autour d’eux.

Autre point. Cette annonce intervient dans un contexte où les fabricants communiquent de plus en plus sur la durée de suivi, mais où la réalité reste très variable selon les gammes, les régions et les opérateurs. Ici, le signal est clair: pour ces modèles, Xiaomi passe à autre chose.

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Une liste de 10 appareils, avec Xiaomi 12 et Xiaomi Pad 6

Xiaomi a officiellement mis fin au support logiciel pour 10 appareils, dont le Xiaomi 12 et la Xiaomi Pad 6.[1] Côté pratique, cela place ces produits dans une catégorie à part: ils ne font plus partie des terminaux suivis par le constructeur pour les mises à jour logicielles.

Le point clé, c’est la portée du mot support. Dans le langage des fabricants, il recouvre généralement les mises à jour système, les correctifs de sécurité et, parfois, certains correctifs applicatifs liés aux briques logicielles du constructeur. Le niveau exact dépend des politiques internes, mais la logique reste la même: quand le support s’arrête, la machine continue, l’éditeur s’arrête.

Une conséquence directe: les utilisateurs doivent intégrer que l’écosystème autour du produit continue d’avancer. Les applications se mettent à jour, les exigences de sécurité évoluent, les services en ligne changent leurs règles. Un appareil sans suivi officiel peut rester utilisable longtemps, mais il devient progressivement plus fragile face aux changements.

Ce que la fin de support implique pour la sécurité et les services

La première inquiétude, c’est la sécurité. Un appareil qui ne reçoit plus de correctifs peut rester exposé à des vulnérabilités découvertes après l’arrêt du support. Ce n’est pas théorique: les failles publiées, puis exploitées, font partie du cycle normal de l’informatique grand public. Sans patch, le risque ne se corrige pas à la source.

Deuxième effet, la compatibilité. Les éditeurs d’applications, les navigateurs, les services bancaires, les messageries, les outils professionnels ajustent régulièrement leurs prérequis. Quand un système prend du retard, des fonctions se dégradent: installation impossible, mises à jour bloquées, ou services qui exigent une version minimale du système.

Troisième point, les services Xiaomi et l’intégration à l’écosystème. Les surcouches et services associés aux comptes, à la synchronisation ou à certains outils maison peuvent continuer de fonctionner, mais ils dépendent d’infrastructures qui évoluent. Une fin de support n’interdit pas l’accès, mais elle réduit la probabilité de correctifs ciblés en cas de bug ou d’incompatibilité.

Et après? Beaucoup d’utilisateurs conservent un smartphone ou une tablette pour des usages simples. Appels, navigation web, streaming, photos. Le problème, c’est que ces usages passent presque tous par des applications connectées. La sécurité et la compatibilité ne sont pas des options, elles deviennent la condition de l’usage quotidien.

Regarde cette information : Balma : comment protéger votre toiture des risques de tempête cet hiver Arrêt des mises à jour: impacts clés Sécurité au quotidien Sans support logiciel, les correctifs de sécurité officiels peuvent ne plus être déployés. Le risque augmente avec le temps, surtout sur les usages connectés. Compatibilité des apps Les applications et services en ligne évoluent en continu. Un système qui n’évolue plus peut perdre l’accès à certaines mises à jour ou fonctions. Valeur de revente L’arrêt du support est un signal négatif sur le marché de l’occasion. Il peut peser sur l’attractivité du modèle face à des appareils suivis plus longtemps. Durée de vie réelle Un appareil peut rester utilisable après la fin de support, mais sa durée de vie pratique dépend des usages, de la sécurité attendue et des services nécessaires. Arbitrage pour les usages sensibles Banque, paiement, accès pro et données sensibles demandent un niveau de sécurité plus élevé. L’arrêt du support pousse à revoir les usages ou à remplacer l’appareil.

Quelles options concrètes pour les utilisateurs concernés

Concrètement, trois réflexes comptent. D’abord, faire le point sur les mises à jour encore disponibles dans les réglages. Il peut rester des correctifs en attente de déploiement selon les canaux et les régions. Ensuite, renforcer l’hygiène numérique: applications installées strictement nécessaires, téléchargements prudents, permissions limitées, et sauvegardes régulières.

Autre point. La fin de support ne condamne pas immédiatement l’appareil, mais elle change la stratégie d’usage. Pour les fonctions sensibles, comme les paiements, la banque, l’accès à des documents professionnels, l’arbitrage devient plus strict. Certains préfèrent réserver l’appareil à des usages secondaires: lecture, vidéo, Wi-Fi domestique, appareil de secours.

Reste un détail qui pèse: la valeur de revente. Sur le marché de l’occasion, l’arrêt du support est un signal négatif. Les acheteurs comparent les modèles selon la durée de suivi, même sans connaître les détails techniques. Résultat, la décote peut s’accélérer, surtout si des alternatives plus récentes promettent un suivi plus long.

Enfin, il existe des voies non officielles, comme certaines ROM alternatives, mais elles ne conviennent pas à tout le monde. Elles demandent des manipulations techniques, et peuvent poser des questions de stabilité, de garantie ou de sécurité selon les sources d’installation. Dans un cadre grand public, l’option la plus simple reste souvent le remplacement planifié.

Un signal pour la stratégie produit de Xiaomi et le marché Android

L’arrêt du support sur une série d’appareils rappelle une réalité du marché Android: le cycle de vie logiciel est un critère aussi important que la fiche technique. Les consommateurs regardent l’écran, la photo, la charge rapide. Mais au fil du temps, c’est le logiciel qui décide si l’appareil reste fluide, sûr et compatible.

Pour Xiaomi, la décision s’inscrit dans une logique industrielle: concentrer les ressources de développement sur les gammes en cours, limiter la fragmentation, et réduire le coût du maintien de versions multiples. Cette logique est partagée par l’ensemble du secteur, même si les politiques de suivi diffèrent selon les marques et les segments.

Côté utilisateurs, ce type d’annonce renforce une tendance: acheter en intégrant la durée de suivi comme un critère principal, au même niveau que la batterie ou la photo. Cela pousse aussi les fabricants à clarifier leurs engagements, car la comparaison devient frontale au moment de l’achat.

FAQ: fin de support Xiaomi, questions pratiques

Que veut dire “fin de support logiciel” chez Xiaomi?

Cela signifie que Xiaomi ne prévoit plus de mises à jour logicielles officielles pour les appareils concernés, ce qui peut inclure des correctifs de sécurité et des évolutions système.

Un Xiaomi 12 ou une Pad 6 devient-il inutilisable?

Non. L’appareil continue de fonctionner. Mais, avec le temps, l’absence de mises à jour peut augmenter les risques de sécurité et réduire la compatibilité avec certaines applications.

Faut-il changer immédiatement d’appareil?

Pas forcément. Pour des usages peu sensibles, l’appareil peut rester pertinent. Pour les usages critiques (banque, travail, données sensibles), il faut évaluer le risque et envisager un remplacement plus tôt.

Comment limiter les risques si l’appareil n’est plus supporté?

Installer les dernières mises à jour disponibles, limiter les applications, éviter les téléchargements non fiables, contrôler les permissions, et sauvegarder régulièrement les données.

La fin de support concerne-t-elle uniquement le système ou aussi les applications?

Les applications continuent d’évoluer de leur côté. Mais si elles exigent une version minimale du système, un appareil non mis à jour peut perdre progressivement l’accès à certaines mises à jour d’apps.