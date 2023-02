Site e-commerce b2b pour faciliter la gestion de son business en ligne

Site e-commerce b2b : Simplifier la gestion du business en ligne

Connu également sous le nom de commerce électronique, le e-commerce désigne la vente de produits ou de services sur internet via un site e-commerce.

Les transactions effectuées dans le cadre de l’e-commerce comprennent alors des contrats passés exclusivement en ligne.

Mais qu’est-ce qu’un site e-commerce ? Quels sont les avantages d’un site e-commerce entreprises BTOB ? Découvrez la réponse à ces questions dans cet article. Qu’est-ce qu’un site e-commerce ? Un site E-commerce représente un site internet ou une plateforme web qui permet de vendre des produits ou des services en ligne.

Comme une boutique physique, ce site constitue une vitrine employée par les commerçants pour mettre en avant leurs articles ou services afin de toucher des consommateurs qui pourraient les acheter. Cependant, contrairement aux magasins réels, cette plateforme web permet d’atteindre un public plus large et donc d’enregistrer plus de ventes.

Outre cela, ce site vous aide à diminuer vos coûts fixes, profiter du big data et développer votre relation client. D’un autre côté, sachez qu’un site E-commerce doit présenter certaines caractéristiques d’un point de vue technique afin de faciliter son utilisation à la fois par les commerçants et les consommateurs.

Qu'est-ce que le B2B ? Le B2B demeure une abréviation du terme anglais business to business qui désigne un commerce interentreprises. Autrement dit, il décrit l'ensemble des relations commerciales nouées entre deux ou plusieurs entreprises. Sachez que le nombre d'acteurs intervenant dans le marché B2B s'avère plus limité que celui opérant dans le grand public.

Ce qui entraine une personnalisation des produits ou des services proposés dans le cadre de ce commerce. Notez également que les entreprises qui pratiquent souvent le B2B sont : les manufacturiers, les grossistes et les distributeurs.