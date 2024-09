Mise en place d’un garde-corps : comment réussir cette opération ?

Indépendamment du cadre considéré, l’installation d’un garde-corps requiert toujours une certaine technicité.

En plus des accessoires nécessaires, il faudra disposer des connaissances appropriées. Une attention constante est également indispensable à toutes les étapes de la pose.

Dans le cas contraire, la rambarde risque d’être mal fixée.

Cela peut ensuite entrainer de nombreux accidents lors de son utilisation quotidienne. Quelles sont les bonnes pratiques à respecter pour réussir la pose d’une balustrade ?

Ce que vous devez retenir :

🛠 Prendre en compte l’environnement : choisissez un garde-corps adapté à l’intérieur ou l’extérieur, selon les contraintes climatiques et les spécificités du lieu d’installation.

: choisissez un garde-corps adapté à l’intérieur ou l’extérieur, selon les contraintes climatiques et les spécificités du lieu d’installation. 📏 Mesurer précisément l’espace : déterminez les dimensions de la balustrade en fonction des lieux, comme les balcons, terrasses ou escaliers, pour garantir sécurité et efficacité.

: déterminez les dimensions de la balustrade en fonction des lieux, comme les balcons, terrasses ou escaliers, pour garantir sécurité et efficacité. 🔧 Choisir un bon ancrage : adaptez l’ancrage selon le type de sol (bois ou béton), en respectant les espacements recommandés pour assurer une fixation solide et durable.

: adaptez l’ancrage selon le type de sol (bois ou béton), en respectant les espacements recommandés pour assurer une fixation solide et durable. ⚠️ Sécuriser l’installation : utiliser des échafaudages, équipements de protection individuels (EPI), et suivre les normes pour éviter les risques d’accidents durant la pose du garde-corps

Considérer le décor du garde-fou

Avant de passer à l’installation proprement dite d’un garde-corps, prenez le temps d’observer l’environnement dans lequel l’élément sera placé. Certaines contraintes pourraient vous obliger à respecter des mesures particulières. Ce sont entre autres :

L’environnement

Le cadre dans lequel la balustrade doit être posée aura une incidence sur la structure. En effet, tous les garde-corps ne peuvent pas être utilisés dans les mêmes contextes. Certains sont recommandés pour les intérieurs, alors que d’autres sont conçus pour l’extérieur. Ces derniers disposent d’un revêtement supplémentaire, qui leur offre une protection optimale contre les intempéries. Pour les usages intérieurs, la structure doit également répondre à certaines spécificités.

Le choix des matériaux

Ne vous focalisez pas uniquement sur l’esthétique du garde-corps que vous comptez installer. Sa résistance dépend des matériaux utilisés pour le fabriquer. Ces derniers doivent être capables de résister durablement :

Aux conditions météo ;

Aux agressions en bordure de mer ;

À la pollution ;

Etc.

Résidez-vous dans une région fortement soumise aux intempéries ? Vous aurez alors besoin d’un garde-corps fait dans un matériau comme l’acier inoxydable ou l’aluminium.

Ce type de produit disponible sur https://www.railingsdesign.com/58-garde-corps-moderne est ce qu’il vous faut. Auprès de ce fournisseur, vous aurez également le choix parmi de nombreux types de rambardes selon la nature de votre projet.

La nature du sol

L’ancrage du garde-corps dépendra surtout du type de sol. La technique à utiliser ne sera pas la même, que ce soit sur du bois ou du béton. Vous aurez respectivement besoin de tirefonds et de chevilles pour chaque cas. Tous ces accessoires seront évidemment en inox.

Bien mesurer l’espace disponible

C’est en fonction de l’espace dont vous disposez qu’il faudra déterminer la grandeur de votre garde-corps. Rappelez-vous que ces éléments se placent généralement dans des lieux comme :

Les balcons ;

Les terrasses ;

Les escaliers.

C’est ce qui permet aux divers usagers d’être en sécurité, et d’éviter les chutes qui pourraient se produire comme ici. De nombreux outils en ligne servent désormais à déterminer avec une grande précision le type de garde-corps à installer. Vous accèderez en plus à une liste complète de toutes les pièces nécessaires à la réussite du projet. Certaines marques vendent leurs rambardes en kits. Ce qui facilite grandement l’assemblage.

Prenez les mesures de l’espace disponible, puis achetez le nombre de mètres linéaires de balustrade dont vous avez besoin. Cette stratégie rendra les découpes nécessaires plus faciles à réaliser.

Choisir le bon ancrage

La fixation de votre garde-corps obéit à certaines exigences qu’il est important de respecter. Par exemple, la dalle réceptrice doit être exempte de toute fissure ou tout défaut visible. Avant tout perçage, vérifiez que l’ancrage est à l’emplacement approprié. Gardez-vous à tout prix de réaliser de nombreuses perforations sur un espace restreint. Quelle est la conséquence qui pourrait en découler ? Votre dalle a de grandes chances de se dégrader dans ces conditions.

Évitez aussi de fixer votre balustrade sur le bord de la dalle choisie. Les normes en la matière recommandent de respecter une distance minimale entre la bordure et la première fixation. Les indications à ce propos sont les suivantes :

Un espacement de 80 cm pour les sols en béton ;

Un espacement de 50 cm au moins pour les sols en bois.

Évidemment, des profondeurs d’ancrage correspondent à chacune des recommandations faites plus haut. Le but est d’offrir la meilleure stabilité au garde-corps que vous avez choisi. Bien entendu, les profondeurs dépendent des modèles de balustrade. Le support utilisé doit également former un angle droit avec la base considérée. Dans le cas contraire, votre garde-corps risque de compromettre la sécurité des usagers du balcon ou de la terrasse.

Éviter les risques durant l’installation

Il est évident que certaines mesures sécuritaires doivent être prises durant la mise en place d’un garde-corps. Lorsque les travaux s’effectuent en hauteur, veillez à vous servir d’un échafaudage.

Accrochez-vous à la structure pour réduire considérablement les risques de chute. L’utilisation d’équipements de protection individuels (EPI) est obligatoire pour découper les matériaux du garde-fou. C’est le meilleur moyen d’éviter d’être accidentellement blessé. Le port des gants de protection dans ce contexte ne serait pas superflu.