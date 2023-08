SHAN ZU Couteau de Santoku Damas, Couteau de Cuisine Damas, Couteau Japonais en Acier Damas AUS-10 67 Étages, Manche G10, Lame Super Tranchante, Professionnel pour Couper Légumes, Fruits, la Viande

✔ Couteau de Cuisine Damas Professionnel et Multifonctionnel - Le couteau Santoku SHAN ZU est un couteau japonais typique. Le couteau japonais est associé aux avantages des couteaux de cuisine occidentaux pour créer un couteau de cuisine polyvalent. La lame de 18 cm peut être coupée facilement avec des légumes, des fruits, de la viande et du poisson hachés et tranchés. Par conséquent, le couteau de cuisine Santoku est le meilleur choix pour une cuisine ou un restaurant où vous pourrez cuisiner. ✔Couteau Santoku en Acier AUS-10 à Haute Teneur en Carbone - La lame du couteau Santoku SHAN ZU est fabriquée en acier AUS-10 japonais et est équipée d'une dureté de 60 à 62 HRC. Il s'agit du couteau le plus durable de cette catégorie. Un excellent couteau en acier Damas est 4 fois plus tranchant que le couteau en acier normal. Il est plié et forgé à partir de 67 couches d’acier pour se protéger de la corrosion, de la dureté et de l’usure de l’acier et garantit une vie saine dans la cuisine. ✔ Couteau Japonais avec Manche Ergonomique en Matériau G10 - Le manche ergonomique vous procure la prise idéale pour assurer l'équilibre avec le couteau du chef, rend nos couteaux de cuisine plus professionnels et réduit la fatigue ou l'engourdissement des mains après une coupe prolongé Il est imperméable, résistant au froid et indéformable. Excellent contrôle de la poignée, antidérapant, confortable et durable. La conception à double lame est plus pratique pour les droitiers et les gauchers! ✔ Couteau Damas Original , Poignées Incassables et Beaux Motifs - Le couteau japonais SHAN ZU adopte la conception FULL TANG. Vous n'avez pas à vous soucier de la séparation de la lame et de la poignée, elle est donc extrêmement durable. La lame japonaise est forgée avec 67 couches d’acier, a un beau motif qui protège la lame des égratignures et le motif qui ne se fane jamais n’affectera pas votre régime alimentaire. ✔ SHAN ZU Couteau Santoku Japonais, Cadeau et Subvention Parfaits: Satisfaction à 100% ou garantie de remboursement, essayez-le sans risque. Ce couteau avec un emballage de boîte cadeau de qualité supérieure est un cadeau idéal pour une maman, un papa, un ami ou toute personne qui aime cuisiner, comme Noël, les anniversaires, la fête des pères, la fête des mères ou toute autre fête. Nous offrons une garantie de remboursement de 30 jours et une garantie de service client de 2 ans.