Développée dans les années 1990 par le psychothérapeute allemand Bert Hellinger, la méthode des constellations familiales permet de régler des traumatismes et des souffrances enfouies.

Dans la plupart des cas, les douleurs que l’on accumule au cours de notre vie et qui l’impacte sont dues à des dynamiques familiales inconscientes. Nous vous invitons à continuer la lecture de notre article pour en apprendre davantage à ce sujet.

Quel est le concept des constellations familiales ?

La méthode des constellations familiales est utilisée depuis peu en psychothérapie. Elle consiste à mettre en relation les relations sociales que l’on entretient, notamment avec notre famille, pour expliquer certains de nos comportements, de nos agissements et de nos douleurs actuelles.

Ce concept part de l’idée que tout individu est relié aux membres de sa famille par des liens invisibles et que ces liens influencent fortement ses choix et la personne qu’elle est actuellement. Notons que ces liens peuvent être positifs et bénéfiques en apportant beaucoup à chacun, mais qu’ils peuvent également être très néfastes et bloquants en termes d’épanouissement personnel.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet ou que vous avez pour projet de devenir praticien en constellations systémiques, notamment familiales, nous vous invitons à vous rendre sur le site de l’organisme IICH coaching.

Quel est le déroulé d’une séance de thérapie de constellation familiale ?

Une séance de thérapie en constellation familiale consiste en la visualisation et la concrétisation des liens que le patient entretient avec les membres de sa famille. Pour ce faire, le praticien représente physiquement ces liens par des personnes ou des objets disposés dans l’espace, selon la proximité avec les différents membres. Cela permet au patient de prendre conscience et de réaliser les blessures inconscientes qu’il peut éprouver.

Durant la séance, le thérapeute pose des questions et invite les différents acteurs de la scène à se déplacer en exprimant leurs ressentis. C’est à partir des réactions et des révélations du patient que le praticien relève des symptômes et des dynamiques systémiques.

Il peut dès lors poser un diagnostic de la situation et identifier les blocages qui impactent la vie du patient. En fonction du bilan tiré, il propose ensuite des solutions et partage des phrases positives et intuitives pour inciter le patient à aborder sa vie sous un autre angle.

Quels sont les bénéfices à tirer de la méthode des constellations familiales ?

La méthode des constellations familiales est une thérapie qui peut être bénéfique sur de nombreux points. C’est tout d’abord un moyen de mettre en lumière des dynamiques inconscientes qui peuvent expliquer un grand nombre de souffrances qui handicapent chaque individu dans son quotidien.

Il est parfois nécessaire de creuser au niveau relationnel pour comprendre pourquoi nous en sommes à ce stade aujourd’hui. Cette thérapie est aussi idéale pour traiter des problèmes relationnels, apprendre à gérer ses émotions ou encore être en accord avec son corps et son esprit.

C’est avant tout un travail qui amène à la compréhension et à l’acceptation pour permettre à tout individu de se libérer de ses douleurs. En apprenant à pardonner par exemple, le patient est en paix avec lui-même et peut avancer sereinement dans sa vie.

Vous êtes désormais bien informé sur le concept de constellations familiales. Qui sait, c’est peut-être la thérapie qu’il vous faut pour être plus épanoui dans votre vie.