Tres 3 Jets Encastrés D'Hydromassage 140x45 Mm. Matière Laiton. - Tres 29951505om 3 jets encastrés d'hydromassage 140x45 mm. Matière Laiton.

Tres 3 Jets Encastrés D'Hydromassage 140x45 Mm. Matière Laiton. - Tres 29951504ac 3 jets encastrés d'hydromassage 140x45 mm. Matière Laiton.

Tres 3 Jets Encastrés D'Hydromassage 140x45 Mm. Matière Laiton. - Tres 29951504or 3 jets encastrés d'hydromassage 140x45 mm. Matière Laiton.

Les avancées technologiques se font remarquer tous les jours, et ce, dans presque tous les domaines. Celui de l’automobile n’est pas resté en marge. Ainsi, depuis quelques années, il a connu des innovations très intéressantes.

Celles-ci visent non seulement à rendre ces moyens de transport plus accessibles, mais aussi plus confortables et sécurisés. Quelles sont donc les dernières technologies en matière d’automobiles ?

La protection anti-retournement

Il peut arriver que les moteurs les plus lourds perdent le contrôle, et que la voiture subisse un retournement. Elle se retourne et commence à rouler, entraînant des incidents parfois très dangereux. Elle crée souvent des dommages aux autres automobilistes.

Ces derniers subissent même plus de dégâts que le véhicule directement impliqué. Pour pallier cet état de choses, le système de sécurité anti-renversement a vu le jour.

Il met en pratique les freins et l’assistance pour faire descendre progressivement le véhicule lorsqu’il détecte un risque de renversement. Il n’est pas rare de trouver ce système sur une voiture d occasion. Même si ces types d’incendies se produisent rarement, cette technologie pourrait quand même sauver des vies.

L’alerte à la somnolence

Il est vrai que les avertissements invitant à s’arrêter en cas de fatigue, de somnolence et d’assoupissement au volant sont multiples. Cependant, de nombreuses personnes continuent par rouler dans cet état, car pressées de rentrer chez eux. Pour éviter des accidents à ces indélicats, les constructeurs automobiles ont commencé par mettre en place des systèmes d’alerte à la somnolence. Il s’agit d’une technologie qui permet de surveiller les conducteurs avec des caméras, pour vérifier qu’ils ne s’endorment pas lors de la conduite. Elle est souvent disponible dans les voitures dotées d’aide à la conduite. Toutefois, il faut noter que ce système est payant, et lorsque vous arrêtez de payer, vous recevez des alertes.

La conduite autonome

La plupart des accidents de la route sont dus à des erreurs commises par les conducteurs. Somnolence, conduite en état d’ivresse, etc., les raisons sont multiples. Pour éliminer ce risque, plusieurs constructeurs mettent désormais sur le marché des voitures entièrement informatisées et autopilotées. Elles ne requièrent que peu d’interactions de la part de l’homme, ce qui réduit considérablement les risques d’accident de voiture. Toutefois, il faut souligner que cette nouvelle technologie n’est pas encore totalement achevée. Pour le moment, la plupart des véhicules informatisés ont encore besoin d’un conducteur.

L’avertissement en cas de fausse route

Il est facile de prendre une mauvaise route par inattention. Cela peut devenir stressant, surtout s’il s’agit d’une rue à sens unique. Pour éviter que cela se produise, des scientifiques travaillent sur un moyen de transformer les smartphones en un dispositif d’alerte. C’est une nouvelle technologie automobile qui vous alertera lorsque vous commencerez à prendre une mauvaise direction. Le plus intéressant est qu’elle préviendrait aussi les autres conducteurs du danger. Il faut dire que les smartphones sont déjà utilisés contre le vol de voiture. En cas d’infraction, vous pouvez recevoir une alerte sur votre téléphone.

Les systèmes de freinage rapides

Le freinage est l’une des solutions les plus adéquates pour sortir d’un danger imminent. Et dans ces conditions, chaque seconde compte. C’est pour cette raison que certains constructeurs automobiles optent pour la mise en place de structures de freinage beaucoup plus rapides que celles qui existent. Ainsi, si vous devez freiner brusquement pour éviter un danger, votre voiture ralentira plus vite.

Le système de collision avant

À un moment ou à un autre de la conduite, chaque automobiliste quitte l’avenue des yeux. Il peut le faire pour regarder une scène qui se déroule, parler à un passager, changer de station de radio, etc. Dans de nombreux cas, ces petites secondes d’inattention ont provoqué des accidents graves. Pour les éviter, une innovation technologique a vu le jour dans l’industrie automobile. Il s’agit du système de collision avant. En effet, il permet de mesurer l’écart entre votre voiture et celle qui est devant vous. Aussi, elle diminue la vitesse si vous êtes trop près.

En somme, il existe de nombreuses technologies qui ont vu le jour dans le secteur automobile, et qui contribuent grandement au confort et la sécurité des passagers. Vous avez la protection anti-retournement, l’alerte à la somnolence, l’avertissement en cas de fausse route, la conduite autonome, le système de freinage rapide et celui de collision avant.