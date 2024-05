Les secrets pour bien sélectionner votre pantalon d’équitation féminin

Pantalon d’équitation pour femme : 6 astuces pour bien choisir le vôtre !

Pour toute cavalière, débutante ou confirmée, choisir le bon pantalon d’équitation est essentiel pour pratiquer sa passion dans les meilleures conditions. Mais avec la multitude de modèles, de matières et de coupes disponibles, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver.

Taille, composition, renforts, comment bien choisir cet indispensable de sa tenue d’équitation ? Quels sont les critères à prendre en compte en fonction de sa morphologie et de sa discipline ? Pour vous aider dans votre shopping, nous avons compilé 6 conseils pratiques.

Suivez donc ce guide pour trouver le pantalon idéal, celui qui vous offrira confort, maintien et liberté de mouvement sur votre selle.

Ce que vous devez retenir :

Privilégiez les matières techniques comme le polyamide et l’élasthanne pour un confort optimal et une meilleure évacuation de la transpiration.

Choisissez une coupe adaptée à votre morphologie pour éviter les gênes lors des mouvements, en optant pour une coupe évasée pour les formes généreuses et près du corps pour les silhouettes fines.

Optez pour un pantalon d’équitation haut de gamme pour une meilleure durabilité, avec des renforts en silicone, des coutures renforcées et des finitions soignées.

Vérifiez les détails pratiques comme les poches zippées, la largeur du bas des jambes pour passer les bottes et les chaps, et les matériaux adaptés à votre discipline équestre spécifique.

Faites confiance aux marques spécialisées dans l’équipement équestre pour trouver un pantalon adapté à vos besoins en termes de coupe, de technicité et de style.

1. Privilégiez les matières techniques et respirantes

Première chose à considérer : la matière de votre futur pantalon d’équitation. Oubliez le coton ou le jean, beaucoup trop rigides et inconfortables à cheval. Misez plutôt sur des matières techniques comme le polyamide, l’élasthanne ou des mélanges synthétiques. Leur grande souplesse et leur capacité à évacuer la transpiration vous assureront un confort optimal lors de vos séances. Parmi les matières les plus prisées, on retrouve notamment :

Le polyamide , très résistant à l’abrasion et aux frottements de la selle ;

, très résistant à l’abrasion et aux frottements de la selle ; L’élasthanne, extrêmement élastique pour une liberté de mouvement totale ;

pour une liberté de mouvement totale ; Les microfibres, douces, légères et ultra-respirantes.

Certaines marques proposent aussi des pantalons avec des membranes imperméables, un vrai plus pour les cavalières qui pratiquent par tous les temps.

2. Choisissez la coupe adaptée à votre morphologie

Après la matière, la coupe est un autre critère essentiel pour un pantalon d’équitation pour femme parfait. Trop ample, il pourra se prendre dans la selle. Trop moulant, il vous gênera dans vos mouvements. Le but est de trouver le modèle qui épousera parfaitement vos formes, sans être ni trop serré ni trop large.

Pour les cavalières aux formes généreuses, il est conseillé d’opter pour une coupe légèrement évasée qui masquera les petits défauts. Les pantalons avec une ceinture réglable ou des smocks sont aussi une bonne option pour un maintien optimal. Si vous avez des hanches et des cuisses fines, préférez une coupe près du corps, comme un pantalon moulant ou une culotte d’équitation. Vous gagnerez en liberté de mouvement et en maintien.

3. Misez sur un haut de gamme pour plus de durabilité

Bien choisir son pantalon d’équitation, c’est aussi miser sur un modèle qui vous accompagnera longtemps.

Évitez donc les produits bas de gamme qui s’useront rapidement.

Préférez les marques reconnues dans le milieu équestre comme un pantalon d’équitation Horse Pilot, conçu pour durer.

Certains détails techniques sont le gage d’une grande longévité :

Des renforts en silicone aux genoux et aux fesses pour plus de maintien ;

aux genoux et aux fesses pour plus de maintien ; Des coutures renforcées au niveau des zones de frottement ;

Des finitions soignées (surpiqûres, zips YKK…).

Avec un pantalon d’équitation haut de gamme, vous êtes sûre de faire un achat durable et responsable. Un investissement qui vaut le coup sur le long terme.

4. Pensez aux détails pratiques

Au-delà de la coupe et de la matière, d’autres petits détails sont à prendre en compte pour un pantalon d’équitation parfaitement adapté à la pratique. Commencez par vérifier la présence d’une poche zippée ou à rabat pour ranger vos clés, votre smartphone ou vos gants. Assurez-vous aussi que le bas des jambes soit suffisamment large pour passer facilement vos bottes ou vos chaps. Enfin, préférez les modèles avec des poches plaquées ou des zips discrets pour éviter les frottements désagréables avec la selle.

5. Optez pour un modèle adapté à votre discipline

Chaque discipline équestre a ses spécificités, et donc ses exigences en matière de pantalon. Pour le saut d’obstacles ou le cross, vous aurez besoin d’un modèle ultra-résistant et offrant une grande liberté de mouvement. Préférez les pantalons en matière bi-stretch avec des renforts en silicone. Pour le dressage, la priorité sera le maintien et l’élégance. Misez sur une coupe près du corps en velours ou en coton gratté. Enfin, pour les longues randonnées, choisissez un pantalon respirant et déperlant pour rester au sec.

6. Faites confiance aux marques spécialisées

Dernier conseil, mais non des moindres : pour être sûre de faire le bon choix, faites confiance aux marques spécialisées dans l’équipement équestre. Elles maîtrisent parfaitement les besoins des cavalières et proposent des collections techniques et sur-mesure. En vous tournant vers ces marques, vous êtes assurée de trouver le pantalon d’équitation idéal, aussi bien en termes de coupe que de technicité ou de style.

Avec ces 6 astuces, vous voilà parfaitement armée pour dénicher LE pantalon d’équitation qui vous permettra de pratiquer votre passion dans les meilleures conditions. Confort, maintien, respirabilité, durabilité… Tous les critères seront réunis pour des séances à cheval réussies ! Alors, prête à enfourcher votre monture avec un pantalon sur-mesure ?

