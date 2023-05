Penetration testing : fonctionnement et intérêt

Banggood 29000 tr/min 6 feuilles Portable Juicer Blender One Bouton Fonctionnement Matériau de qualité alimentaire Tête de coupe

Caractéristiques :1. La tête de coupe tridimensionnelle à six feuilles améliorée a une haute densité et anti-pénétration, et est plus délicate.2. Sécurisez le double-clic pour démarrer, interrupteur de vidange de jus de 15 secondes.3. Le corps de la tasse de qualité alimentaire pour bébé ne contient pas de bisphénol A plus sain à utiliser du matériau Tritan pour les nourrissons et les jeunes enfants, pour faire une tasse de tranquillité desprit.4. Le nettoyage à un bouton est si simple et le nettoyage automatique ne vous fait pas mal aux mains.5. Une variété de méthodes de charge, adaptateur (5-2 A), port de voiture dordinateur USB, trésor de charge mobile, alimentation de voiture. Chargez une fois et pressez environ 15 à 25 tasses.Spécification:Modèle : Ks-10Courant de travail : 10-12 ACapacité : 380 mlCapacité de la batterie : 2000-4000 mASpécifications du moteur : 3,7 V CCVitesse moteur : À vide 29 000 tr/min ± 15 %, charge 20 000 tr/min 1 minute + 15 %Matériau du couvercle de la tasse : PC de qualité alimentaireMatériau de la tasse : PC de qualité alimentaireMatériau de base : Qualité alimentaire ABSMatériau de la lame : produit en acier inoxydable 304.Taille:83 X 83 X 240 mm (Longueur X Largeur X Hauteur)Classification des couleurs : bleu/rose/blanc.Emballage inclus:1 X mélangeur de jus électrique portable1 brosse de nettoyage1 X éplucheur dorange1 câble USBNoter:Mesure manuelle de la taille. Sil y a une erreur, veuillez pardonner sil y a une erreur.