Homcom Bureau informatique + biblioth que 120L x 55l x 120H cm

Description :Ce bureau informatique vous propose la fois un espace de travail et un coin biblioth que pour ranger vos livres et documents. Il vous offrira un espace de rangement compos de 3 casiers et de 2 tag res. Son plateau principal peut accueillir un ordinateur et tout autre accessoire de bureau.Caract ristiques :- Bureau informatique polyvalent pour am nager son bureau domicile ou en entreprise- Design contemporain combinant originalit (bureau biblioth que 2 en 1) et l gance- Grand plateau principal offrant un espace de travail confortable- Biblioth que tag re d'un c t compartiment e en 3 niches + 2 tag res de l'autre c t pour optimiser votre rangement- Fabriqu en panneaux de particules imitation veinage bois- Montage facile gr ce la notice d'assemblage illustr e fournieSp cifications :- Couleur : blanc- Mat riau principal : panneaux de particules- Dim. totales : 120L x 55l x 120H cm- Dim. plateau bureau : 120L x 55l x 73H cm- paisseur panneaux : 1,6 cm- Charge max. recommand e : 20 Kg- Livraison effectu e en un colis- R f. : 836-069WT