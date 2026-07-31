Richard Roussel porte un outil baptisé PanoBuilder, présenté comme une technologie destinée à changer la manière de réaliser des mesures en bâtiment. L’idée, au cœur de son discours, est de passer d’un relevé sur site à une approche où l’image panoramique devient un support de mesure exploitable.
La promesse vise un point de friction bien connu du secteur, la collecte d’informations fiables sur l’existant. Entre les contraintes de terrain, les oublis, les reprises de mesures et les interprétations divergentes, le relevé reste une étape coûteuse en énergie, et souvent source de retards en aval.
Dans ce contexte, un outil qui transforme un panorama en base de travail cherche à déplacer le centre de gravité du chantier vers le bureau, un peu comme le passage d’un disque dur à un SSD dans une chaîne de traitement: même information de départ, mais un accès plus rapide, plus fluide, et surtout plus réutilisable par plusieurs intervenants.
PanoBuilder: la photo panoramique comme support de mesure
Le principe mis en avant repose sur l’usage d’une photo panoramique captée sur site, puis exploitée pour réaliser des mesures sans devoir revenir physiquement à l’endroit concerné. En clair, l’image ne sert plus seulement à documenter, elle devient un support opérationnel, consultable et mesurable.
Traduction: au lieu de multiplier les prises de cotes à la main, l’objectif est de ramener une scène complète, puis d’y revenir autant de fois que nécessaire pour extraire des informations. Sur le papier, la promesse est séduisante, parce qu’elle répond à un besoin concret: limiter les allers-retours et réduire la dépendance à la mémoire ou aux notes prises dans l’urgence.
Le projet est présenté par son créateur comme une technologie unique au monde [1]. Cette formulation relève autant d’un positionnement que d’un argument de différenciation, mais elle indique le cap: se placer sur un segment où l’outil n’est pas une simple application de photo, mais un dispositif pensé pour la mesure et l’exploitation technique en bâtiment.
Richard Roussel: une ambition de standardiser le relevé
Au-delà de l’objet technique, l’enjeu est la standardisation. Un relevé traditionnel dépend beaucoup de la personne qui le réalise, de sa méthode, de ses habitudes et de la pression du moment. L’ambition affichée par Richard Roussel est de proposer, avec PanoBuilder, une manière plus uniforme de capturer l’existant, puis de partager ce “jumeau visuel” entre acteurs [1].
En clair, si l’information est encapsulée dans un panorama exploitable, plusieurs métiers peuvent travailler sur la même base, chacun avec ses besoins: préparation de travaux, chiffrage, contrôle, ou simple vérification. C’est une logique proche de l’industrialisation d’un processus: on réduit la variabilité en fixant un format d’entrée commun.
Le discours de rupture, révolutionner les mesures en bâtiment [1], doit se lire comme une tentative de déplacer une routine de chantier vers un flux plus numérique. Beaucoup d’innovations échouent à ce stade, non par manque d’idée, mais parce qu’elles ne s’intègrent pas aux habitudes. La question centrale devient alors moins “est-ce que ça marche?” que “est-ce que des équipes vont s’en servir tous les jours?”.
Mesure panoramique: points de vigilance
Mesures en bâtiment: ce que change un relevé “réutilisable”
Un relevé devient vraiment utile quand il est réutilisable. C’est là que la logique panoramique peut faire levier: une capture unique, si elle est suffisamment exploitable, peut servir à plusieurs étapes. À l’inverse, une mesure isolée, notée sur un carnet ou saisie dans un fichier, répond à un besoin ponctuel, mais se recycle mal.
Traduction: l’intérêt n’est pas seulement de “mesurer”, mais de garder une scène consultable, qui permet de vérifier un détail après coup. Dans la vraie vie d’un projet, les demandes arrivent en décalé: une question du bureau d’études, une incertitude au moment de commander, un doute lors d’une réunion. Un support visuel mesurable vise à absorber ces demandes sans déclencher un nouveau déplacement.
Cette approche peut aussi réduire les divergences d’interprétation. Quand chacun travaille sur des notes prises séparément, les écarts se multiplient. Quand chacun revient à la même capture, le débat se déplace: on ne discute plus de la cote notée, on discute de ce que l’on voit et de la manière de l’exploiter.
Technologie unique: promesse marketing, réalité de terrain
Qualifier PanoBuilder de technologie unique au monde [1] relève d’un vocabulaire fort, qui sert à marquer l’esprit. Sur le papier, c’est un signal, celui d’une solution qui ne se contente pas d’améliorer l’existant, mais qui prétend ouvrir un nouveau standard.
Mais la réalité du bâtiment impose ses propres tests. Un outil de mesure ne se juge pas sur une démonstration, il se juge sur la répétabilité: est-ce que l’on obtient un résultat cohérent d’un site à l’autre? Est-ce que la capture est utilisable dans des environnements contraints? Est-ce que l’on peut s’y fier quand une décision d’achat, une découpe ou une pose en dépend?
Dans ce type de produit, l’adoption suit souvent une trajectoire par cercles. D’abord les convaincus, ceux qui cherchent une alternative. Puis les pragmatiques, qui adoptent si le gain est clair. Enfin les organisations plus lourdes, qui n’intègrent une nouveauté que si elle s’aligne avec leurs procédures. La promesse de “révolution” devient crédible quand elle se traduit en gestes simples, reproductibles, et compatibles avec le quotidien.
Repères rapides sur PanoBuilder
- PanoBuilder vise la mesure à partir de panoramas [1].
- Le projet est porté par Richard Roussel [1].
- Le positionnement revendique une technologie unique et une ambition de transformation des pratiques [1].
Impacts concrets pour les professionnels du bâtiment
- Organisation: un relevé plus facilement partageable entre intervenants.
- Exécution: moins de dépendance aux notes et à la mémoire de terrain.
- Décision: possibilité de vérifier un point sans retourner sur site, si la capture le permet.
- Qualité: un support commun peut réduire les malentendus entre acteurs.
Ce que PanoBuilder dit de la numérisation du chantier
Le projet illustre une tendance de fond: la numérisation du chantier ne passe pas uniquement par des maquettes complexes ou des outils lourds, elle passe aussi par des objets simples qui fluidifient un goulot d’étranglement. Ici, le goulot, c’est le relevé, cette étape qui conditionne tout ce qui suit.
En clair, si l’on parvient à capturer l’existant sous une forme exploitable, on crée une “mémoire du lieu” qui peut servir à plusieurs décisions. C’est une logique d’ingénierie: on stabilise l’entrée du système pour fiabiliser tout le reste de la chaîne.
La suite dépendra de la capacité de PanoBuilder à s’insérer dans les usages réels, là où la technique rencontre les contraintes, les délais, et la diversité des chantiers. C’est souvent à cet endroit que se joue la différence entre une innovation intéressante et un outil qui devient un réflexe.
[1] Ouest-France
PanoBuilder: l’essentiel à retenir
- PanoBuilder est présenté comme une technologie pour les mesures en bâtiment.
- Le projet est porté par Richard Roussel.
- L’approche s’appuie sur des photos panoramiques exploitables pour la mesure.
- Le discours revendique une technologie unique au monde.
À retenir
- PanoBuilder est présenté comme un outil de mesure en bâtiment basé sur des photos panoramiques.
- Le projet est porté par Richard Roussel et s’accompagne d’un discours de rupture sur les pratiques de relevé.
- L’approche vise à rendre le relevé plus réutilisable et partageable entre intervenants.
- La promesse d’une technologie “unique” se vérifiera surtout dans l’adoption et la répétabilité sur chantier.
Questions fréquentes
- Qu’est-ce que PanoBuilder ?
- PanoBuilder est un outil présenté comme destiné à réaliser des mesures en bâtiment à partir de photos panoramiques, avec l’objectif d’exploiter ces images comme support de relevé.
- Qui est à l’origine de PanoBuilder ?
- Le projet est porté par Richard Roussel, qui le présente comme une technologie visant à transformer la prise de mesures en bâtiment.
- Quel problème PanoBuilder cherche-t-il à résoudre ?
- Le projet vise à faciliter la collecte et la réutilisation d’informations de relevé, en limitant la dépendance aux notes de terrain et en rendant l’existant consultable via un panorama.
- Pourquoi parler de “technologie unique au monde” ?
- Cette expression est utilisée pour positionner PanoBuilder comme une solution différenciante. Elle reflète une ambition forte, mais l’intérêt concret se juge surtout à l’usage sur le terrain.
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