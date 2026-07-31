PanoBuilder : Richard Roussel mise sur la photo panoramique pour transformer la prise de mesures en bâtiment

Richard Roussel porte un outil baptisé PanoBuilder, présenté comme une technologie destinée à changer la manière de réaliser des mesures en bâtiment. L’idée, au cœur de son discours, est de passer d’un relevé sur site à une approche où l’image panoramique devient un support de mesure exploitable.

La promesse vise un point de friction bien connu du secteur, la collecte d’informations fiables sur l’existant. Entre les contraintes de terrain, les oublis, les reprises de mesures et les interprétations divergentes, le relevé reste une étape coûteuse en énergie, et souvent source de retards en aval.

Dans ce contexte, un outil qui transforme un panorama en base de travail cherche à déplacer le centre de gravité du chantier vers le bureau, un peu comme le passage d’un disque dur à un SSD dans une chaîne de traitement: même information de départ, mais un accès plus rapide, plus fluide, et surtout plus réutilisable par plusieurs intervenants.

En chiffres 0 sources Tavily disponibles article rédigé à partir du flux RSS 1 source citée Ouest-France

PanoBuilder: la photo panoramique comme support de mesure

Le principe mis en avant repose sur l’usage d’une photo panoramique captée sur site, puis exploitée pour réaliser des mesures sans devoir revenir physiquement à l’endroit concerné. En clair, l’image ne sert plus seulement à documenter, elle devient un support opérationnel, consultable et mesurable.

Traduction: au lieu de multiplier les prises de cotes à la main, l’objectif est de ramener une scène complète, puis d’y revenir autant de fois que nécessaire pour extraire des informations. Sur le papier, la promesse est séduisante, parce qu’elle répond à un besoin concret: limiter les allers-retours et réduire la dépendance à la mémoire ou aux notes prises dans l’urgence.

Le projet est présenté par son créateur comme une technologie unique au monde [1]. Cette formulation relève autant d’un positionnement que d’un argument de différenciation, mais elle indique le cap: se placer sur un segment où l’outil n’est pas une simple application de photo, mais un dispositif pensé pour la mesure et l’exploitation technique en bâtiment.

Richard Roussel: une ambition de standardiser le relevé

Au-delà de l’objet technique, l’enjeu est la standardisation. Un relevé traditionnel dépend beaucoup de la personne qui le réalise, de sa méthode, de ses habitudes et de la pression du moment. L’ambition affichée par Richard Roussel est de proposer, avec PanoBuilder, une manière plus uniforme de capturer l’existant, puis de partager ce “jumeau visuel” entre acteurs [1].

En clair, si l’information est encapsulée dans un panorama exploitable, plusieurs métiers peuvent travailler sur la même base, chacun avec ses besoins: préparation de travaux, chiffrage, contrôle, ou simple vérification. C’est une logique proche de l’industrialisation d’un processus: on réduit la variabilité en fixant un format d’entrée commun.

Le discours de rupture, révolutionner les mesures en bâtiment [1], doit se lire comme une tentative de déplacer une routine de chantier vers un flux plus numérique. Beaucoup d’innovations échouent à ce stade, non par manque d’idée, mais parce qu’elles ne s’intègrent pas aux habitudes. La question centrale devient alors moins “est-ce que ça marche?” que “est-ce que des équipes vont s’en servir tous les jours?”.

Regarde cette information : Travail à domicile et confort : 3 choses à savoir sur le studio de jardin Mesure panoramique: points de vigilance Productivité du relevé Transformer une capture panoramique en support de mesure vise à réduire les frictions liées aux relevés et aux vérifications ultérieures. Fiabilité des informations Un support visuel partagé peut limiter les divergences d’interprétation entre notes de terrain et demandes tardives du projet. Travail multi-métiers Un relevé réutilisable facilite la circulation d’informations entre intervenants, si le format est adopté comme référence commune. Adoption sur chantier La valeur d’un outil de mesure se joue dans la répétabilité et l’intégration aux routines, plus que dans la démonstration. Responsabilité des mesures Dès qu’une cote sert à commander, découper ou poser, l’organisation doit clarifier les règles de validation et de confiance accordées au relevé.

Mesures en bâtiment: ce que change un relevé “réutilisable”

Un relevé devient vraiment utile quand il est réutilisable. C’est là que la logique panoramique peut faire levier: une capture unique, si elle est suffisamment exploitable, peut servir à plusieurs étapes. À l’inverse, une mesure isolée, notée sur un carnet ou saisie dans un fichier, répond à un besoin ponctuel, mais se recycle mal.

Traduction: l’intérêt n’est pas seulement de “mesurer”, mais de garder une scène consultable, qui permet de vérifier un détail après coup. Dans la vraie vie d’un projet, les demandes arrivent en décalé: une question du bureau d’études, une incertitude au moment de commander, un doute lors d’une réunion. Un support visuel mesurable vise à absorber ces demandes sans déclencher un nouveau déplacement.

Cette approche peut aussi réduire les divergences d’interprétation. Quand chacun travaille sur des notes prises séparément, les écarts se multiplient. Quand chacun revient à la même capture, le débat se déplace: on ne discute plus de la cote notée, on discute de ce que l’on voit et de la manière de l’exploiter.

Technologie unique: promesse marketing, réalité de terrain

Qualifier PanoBuilder de technologie unique au monde [1] relève d’un vocabulaire fort, qui sert à marquer l’esprit. Sur le papier, c’est un signal, celui d’une solution qui ne se contente pas d’améliorer l’existant, mais qui prétend ouvrir un nouveau standard.

Mais la réalité du bâtiment impose ses propres tests. Un outil de mesure ne se juge pas sur une démonstration, il se juge sur la répétabilité: est-ce que l’on obtient un résultat cohérent d’un site à l’autre? Est-ce que la capture est utilisable dans des environnements contraints? Est-ce que l’on peut s’y fier quand une décision d’achat, une découpe ou une pose en dépend?

Dans ce type de produit, l’adoption suit souvent une trajectoire par cercles. D’abord les convaincus, ceux qui cherchent une alternative. Puis les pragmatiques, qui adoptent si le gain est clair. Enfin les organisations plus lourdes, qui n’intègrent une nouveauté que si elle s’aligne avec leurs procédures. La promesse de “révolution” devient crédible quand elle se traduit en gestes simples, reproductibles, et compatibles avec le quotidien.

Repères rapides sur PanoBuilder

PanoBuilder vise la mesure à partir de panoramas [1] .

vise la à partir de . Le projet est porté par Richard Roussel [1] .

. Le positionnement revendique une technologie unique et une ambition de transformation des pratiques [1].

Impacts concrets pour les professionnels du bâtiment

Organisation : un relevé plus facilement partageable entre intervenants.

: un relevé plus facilement partageable entre intervenants. Exécution : moins de dépendance aux notes et à la mémoire de terrain.

: moins de dépendance aux notes et à la mémoire de terrain. Décision : possibilité de vérifier un point sans retourner sur site, si la capture le permet.

: possibilité de vérifier un point sans retourner sur site, si la capture le permet. Qualité: un support commun peut réduire les malentendus entre acteurs.

Ce que PanoBuilder dit de la numérisation du chantier

Le projet illustre une tendance de fond: la numérisation du chantier ne passe pas uniquement par des maquettes complexes ou des outils lourds, elle passe aussi par des objets simples qui fluidifient un goulot d’étranglement. Ici, le goulot, c’est le relevé, cette étape qui conditionne tout ce qui suit.

En clair, si l’on parvient à capturer l’existant sous une forme exploitable, on crée une “mémoire du lieu” qui peut servir à plusieurs décisions. C’est une logique d’ingénierie: on stabilise l’entrée du système pour fiabiliser tout le reste de la chaîne.

La suite dépendra de la capacité de PanoBuilder à s’insérer dans les usages réels, là où la technique rencontre les contraintes, les délais, et la diversité des chantiers. C’est souvent à cet endroit que se joue la différence entre une innovation intéressante et un outil qui devient un réflexe.

[1] Ouest-France