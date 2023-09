Maggiolone Martinelli Luce est une lampe à suspensione que, telle une coccinelle se reposant, qui semble attendre le bon propice pour s'envoler. Elle est élégante et exclusive ; sa structure interne diffuse et préserve la valeur de la lumière, en protégeant vos yeux. Suspendue en l'air, le corps bombé, imposant et sinueux. Lampe suspension à lumière diffuse. Structure en aluminium peint en blanc, noir ou jaune. Diffuseur en méthacrylate opal blanc. Source de lumière à LED intégrée. Alimentateur électronique intégré dimmable Push / Dali dans le boîtier de fixation au plafond.Ampoule inclus 26W LED 3200 lm 3000K Classe A++Dimensions: Ø 60 x H 12 cm

Huawei revient en force avec le Mate 60 RS Ultimate

En 2019, Huawei avait été mis sur la liste noire par les Etats-Unis, ce qui l’a empêché d’utiliser certaines technologies importantes telles que les services Google et la 5G.

Face à cette situation, la firme chinoise a pris des mesures audacieuses pour réduire sa dépendance à l’étranger, notamment en développant son propre système d’exploitation, HarmonyOS. Et c’est dans ce contexte que Huawei a lancé récemment la surprenante série Mate 60. On apprend aujourd’hui qu’un nouveau modèle, le Mate 60 RS Ultimate, rejoindra bientôt cette série.

Le Huawei Mate 60 RS Ultimate : une beauté surprenante en céramique

Avant même son lancement officiel, le design et les fonctionnalités principales du Huawei Mate 60 RS Ultimate ont été dévoilés. Comme son prédécesseur, le Mate 50 RS Porsche Design, ce smartphone semble impressionner par son empreinte esthétique marquante avec un module caméra octogonal attirant le regard. De plus, le modèle sera habillé d’une élégante finition en céramique.

Une version rebrandée du Mate 60 Pro+ ?

De source proche du dossier, le Mate 60 RS Ultimate serait en réalité une version rebrandée du Pro+ model de cette même série. D’après les rumeurs, ce smartphone d’exception pourrait être proposé à un prix avoisinant les 1 370 dollars US. Mais à ce tarif, les acheteurs profiteraient d’un processeur Kirin 9000S, de 16 Go de RAM et d’un espace de stockage interne allant jusqu’à 1 To ! Cerise sur le gâteau : un écran OLED de 6,82 pouces offrira un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

FAQ : Les 5 questions que tout le monde se pose sur le Mate 60 RS Ultimate

1. Quelle sera la résolution de l’écran de ce nouveau modèle ?

Le Huawei Mate 60 RS Ultimate disposera d’un écran LTPO OLED de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1,5K (2720 x 1260 pixels).

2. Qu’en est-il des performances photographiques de ce smartphone ?

Le Mate 60 RS Ultimate embarquera un module photo avant de 13 mégapixels, tandis que le module arrière disposera d’un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), d’un ultra-grand-angle de 40 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels avec OIS également.

3. Quelle sera la capacité de la batterie et la puissance de la recharge ?

Le Mate 60 RS Ultimate sera équipé d’une batterie de 5 000 mAh, avec une recharge filaire de 88 W, une recharge sans fil de 50 W et une recharge inversée de 20 W pour recharger d’autres appareils.

4. Le Mate 60 RS Ultimate fonctionnera-t-il sous Android ou Harmony OS ?

Le système d’exploitation installé sur le Mate 60 RS Ultimate sera Harmony OS 4.0, le propre système de Huawei développé pour réduire sa dépendance aux solutions logicielles étrangères.

5. Quels sont les facteurs différenciant le Mate 60 RS Ultimate du Mate 50 RS Porsche Design ?

Outre l’amélioration des performances globales et le nouvel écran OLED plus large, le Mate 60 RS Ultimate se distingue notamment par sa finition en céramique et son module photo octogonal plus évolué.

Conclusion

Alors, que pensez-vous de ce nouveau modèle de Huawei ? N’hésitez pas à partager votre avis dans la section des commentaires ci-dessous. Huawei semble déterminé à prouver qu’il peut toujours innover dans le secteur des smartphones, malgré les restrictions auxquelles il fait face. Le Mate 60 RS Ultimate semblerait être une preuve de cette volonté de résilience.